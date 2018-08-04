Китайский ответ

В ответ на целую серию угроз из Вашингтона, Китай дал свой ответ на американские ультиматумы.1. Китай примет ассиметричные меры (симметричные принимать затруднительно ввиду неравновесности взаимного экспорта) в случае повышения таможенных пошлин на китайские товары. Несколько тысяч видов (называется цифра в 5200+) американских товаров будут обложены дополнительными пошлинами от 5 до 20%.2. Китай не откажется от закупки нефти в Иране, так как считает это своим суверенным делом, у кого, как и сколько покупать нефти. США это не касается. С оказией Китай подтвердил, что также он заинтересован в строительстве "Нового шелкового пути", где важную роль будут играть Иран и Турция.3. Китай также поднимет пошлины на американский сжиженный газ, который Трамп не так давно успешно всучил Европе. В этом вопросе можно увидеть наглядную разницу между полной политико-экономической субъектностью и неполной. В отличие от Юнкера, на Пекин угрозы Трампа не произвели впечатления.4. Общая сумма обложенных пошлинами товаров составит 60 млрд. долларов, что наносит серьезный удар по всей структуре поставок американских товаров в Китай, которым будет еще тяжелее конкурировать с китайскими товарами.5. Меры озвученные Китаем вступят в действие автоматически, как только США сделают свой ход и реализуют угрозу обложить китайские товары на 200 млрд. долларов пошлиной в 25%.В Белом Доме это прокомментировали в духе "Переговоров о прекращении торговой войны сейчас не ведется".Китай ясно дает понять, что он готов был пойти на ряд незначительных уступок США, дабы сохранить выгодную для себя ситуацию с положительным сальдо торгового баланса, но попытки США разговаривать с Пекином языком ультиматумов, естественно вызвали совсем другую реакцию. Китай в этом случае готов поднять перчатку и наносить США ответные удары в ходе идущей торговой войны, что прежде всего связано с экономическими ударами по американским корпорациям действующим на китайском рынке. Это касается как различных хай-тек компаний, так и таких промышленных гигантов как "Боинг". Впрочем. Вашингтон пока тоже демонстрирует готовность понести существенные издержки, лишь бы надавить на главного конкурента.Разумеется, в случае полномасштабной торговой войны, Китай скорее всего потеряет больше, чем США, но в любом случае США понесут существенный экономический ущерб, но что главное – эта торговая война может разрушить сложившуюся еще в XX веке схему, где Китай позиционировался глобальными элитами как мастерская "золотого миллиарда". Ныне же, торговая война между главным гешефтополучателем мировой финансово-экономической системы и главного товаропроизводителя мира, прежде всего разрушает связность и открытость глобальной экономике, чем заколачивает еще один гвоздь в крышку гроба глобалистского проекта.Вполне понятно, почему Китай сначала пытался договориться. Китай стремится отложить прямой конфликт США по вопросу о мировой гегемонии на 5-7-10 лет, дабы его экономическое превосходство стало еще сильнее, а отставание в вооруженных силах сократилось. Но в данном случае США форсируют события, вынуждая Китай либо уступить, либо принять вызов. Форсируют именно потому, что есть понимание – США и дальше будут слабеть, а Китай будет усиливаться, поэтому лучше начать конфликт сейчас, пока соотношение сил стало совсем невыгодным. Пекин решил принять вызов, что отражает его готовность напрямую конфликтовать с США, если США будут на этом настаивать.Если Трамп и его окружение не отступят, протекционизм в глобальной экономике может стать основным трендом, а распад экономической основы прежней системы мироустройства будет существенно ускорен.

Источник: colonelcassad.livejournal.com