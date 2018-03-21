Китайский ответ на вызовы века

Концептуал СМИ Нынешний уик-энд можно со всем основанием назвать историческим

Председатель КНР Си Цзиньпин.

Фото euronews.com



Посмотрите на реперные точки происходящих в мире событий, и Вы оцените, что главные, знаковые события, способные оказать влияние на дальнейшее развитие обстановки в мире, происходит в Москве, Лондоне, Пекине, Вашингтоне и в Сирии.



Первое. Выборы президента России, на которые ополчился весь Запад – представитель псевдогражданского общества из Европы уже заявила – заранее (!), что «выборы нелегитимны» и «прошли с нарушениями». Некто Стефани Шиффер из запрещенной в России русофобской конторы под названием «Голос» еще до выборов говорит о «многочисленных нарушениях, которые зафиксированы».



Второе. Стремительное обострение отношений России с Западом в связи с лондонской провокацией британских властей с отравлением английского же агента – предателя из ГРУ.



Третье. Резкий военный подъем напряжения вокруг Сирии, вызванный двумя первыми событиями. Совет Евросоюза – опять заранее (!) – ещё в четверг, 15 марта, опубликовал свое будущее заявление от 19 марта (!) о введении новых санкций в отношении Сирии за химические атаки против мирного населения. Вскоре публикация была с сайта удалена. В пресс-службе Совета ЕС объяснили произошедший казус «технической ошибкой». Как говаривал герой фильма «В бой идут одни старики»: «Они, что там все малахольные?»



И, наконец, четвертое – «ушедший в тень» на фоне перечисленного выше переход Китая к новой системе управления. Вот об этом несколько слов и надо сказать.



В эти дни, включая выходные, проходила сессия Парламента Китая – Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП – это высший орган государственной власти, парламент), на которой были одобрены исторические изменения в Конституции страны. Отныне руководитель КНР не ограничен временем нахождения у власти – прежде ограничения составляли 10 лет.

Это означает, что нынешний председатель КНР Си Цзиньпин может оставаться во главе страны и Компартии Китая неограниченное количество лет.

Таким образом, отошла в прошлое 40-летняя практика сменяемости китайского руководства каждые 10 лет, которая была предложена ещё Дэн Сяопином, политическим гуру Китая, одним из руководителей страны после смерти Мао Цзэдуна. Благодаря этой практике, Китай поднялся со скромного места в мировой экономике и скромной же жизни народа периода 1970-х годов к вершинам мирового лидерства и быстрому повышению благосостояния сотен миллионов китайцев. То есть, политика и практика, предложенные Дэном, подтвердили свою эффективность. Зачем же всё это сейчас ломать?



Похоже, что консолидация власти в Китае в руках товарища Си, это – ответ на вызовы надвигающегося переходного этапа в мировой Истории. Будет трясти, и трясти сильно. Мы уже здесь отмечали, что «в Китае принято решение о стабилизации власти в условиях политико-экономического шторма, начавшегося в мировой экономике и политике. Любой переход власти из рук в руки в такой гигантской стране, как Китай, неизбежно сыграет на ослабление государства, а штурвал при таком шторме должен быть в руках капитана вплоть до выхода на спокойную воду». Китайцы это поняли и приняли свое решение, даже отказавшись от заветов самого Дэна.



17 марта Си Цзиньпин был вновь избран председателем Китайской Народной Республики и председателем Центрального военного совета (ЦВС) КНР. Депутаты проголосовали за его кандидатуру на два поста единогласно, что является уникальным результатом в истории КНР! Ни один из предыдущих руководителей страны за истекшие почти 40 лет не получал такой единодушной поддержки. Вот как иллюстрирует этот феномен агентство «Синьхуа», демонстрируя статистику голосования депутатов ВСНП в отношении председателей Цзян Зимина (1993 и 1998 гг.), Ху Цзиньтао (2003 и 2008 гг.) и Си Цзиньпина (2013 и 2018 гг.). Черный цвет – «против», розовый цвет – «воздержался».

В 2018 году «против» и «воздержавшихся» нет! Все 2900 депутатов – «за». Интересно, что и жители Тибета, где время от времени происходят вспышки недовольства Пекином и где родился нынешний, не признаваемый властями Далай-лама, объявили устами руководства своего региона, что считают генсека Си «единственным ныне живущим Бодхисаттвой – буддийским божеством, стремящимся к Просветлению ради блага всех существ». Конечно, это – важный фактор стабилизации в провинции, хотя влияние Далай-ламы здесь сильно исторически.

Связано это единодушие в тайном (!) голосовании почти 3000 депутатов ВСНП и поддержкой по стране с тем, что в Китае понимают всю сложность и даже опасность происходящих в мире процессов. Страна большая, интересов всяких много, например, противоречия между кланами юга и севера Китая. Уже заговорили о том, что эта консолидация власти будет хороша только при товарище Си, а после его ухода развернется борьба за наследство. Но, это ещё – впереди, а пока…

А пока у председателя Си две заботы. Первая – развитие Китая под его личным руководством. И вторая – выстраивание отношений с окружающим миром в условиях смены Эпох.

Ответом на первый вызов времени могут стать перефразированные на китайский лад слова российского премьер-министра начала ХХ века Петра Столыпина: «Вам нужна великая демократия, а нам нужна Великая Поднебесная». Именно ради этого произошло такое «точечное» обновление Политбюро ЦК КПК, что практически все его нынешние члены, как пишет пресса, «давние знакомые и протеже китайского лидера, многих он знает еще с юности». То есть, к власти пришла «команда Си». Прежде в Политбюро такой консолидации не бывало.

На позиции куратора внешней политики назначен Ян Цзечи, работавший послом в США и имеющий обширные связи в американской элите. Отмечают, что факт его продвижения в Политбюро «показывает возрастающее значение внешней политики для китайского руководства», ведь «стабильность внутри КНР и дальнейшее экономическое развитие теперь намного больше, чем когда-либо, зависят от ситуации за пределами Китая».

В состав Политбюро вошел и Лю Хэ – один из самых видных макроэкономистов Китая, который работал над планом структурных реформ Си Цзиньпина. Его взгляды на экономику считаются достаточно либеральными – он активно сотрудничал с Всемирным банком в написании отчета о стратегии Китая до 2030 года.

Из силовиков выделяют в Политбюро Чжан Юся – «очень важного участника близкого круга» Си Цзиньпина. В нынешнем Центральном военном совете (ЦВС) Китая он, как предполагают, будет курировать международные связи, разведку, высокие технологии и боевую подготовку.

Вот при таком раскладе во власти Китай и выходит на международную арену, где, в связи с углубляющимся кризисом, уже надвигается на Пекин волна американского гнева, вызванная новой экономической политикой Дональда Трампа. Президент США последовательно начал продавливать свою линию в стиле «Сделаю Америку великой вновь!», и вопросы экономической конкуренции с КНР вышли у Вашингтона чуть ли ни на первый план.

Более того, Трамп решил «наступить на больную мозоль» Пекина – США, прямо во время проведения сессии ВСНП, приняли решение, похожее на провокацию – об укреплении связей с Тайванем. 16 марта президент США подписал закон о поездках на остров, который поощряет взаимные визиты официальных лиц США и Тайваня на всех уровнях, а также содействует укреплению отношений США и Тайваня. Это – пощечина Пекину, который уже давно стремиться интегрировать остров в состав КНР.

Китай, естественно, выразил решительный протест. Для начала – дипломатический. «Положения “Закона о поездках на Тайвань” серьезно нарушают принцип “одного Китая”. Китайская сторона выражает в этой связи серьезное недовольство и решительный протест», — говорится в заявлении посольства КНР в Вашингтоне.

Под «политикой “одного Китая”» в Пекине давно видят единственной вариант существования своей страны. На рубеже века КНР удалось начать интеграцию в лоно матери-Родины почти 100 лет принадлежавшего англичанам Гонконга. Следующим шагом к объединению всех китайских земель власти КНР видят воссоединение с Тайванем. Надо напомнить, что остров Тайвань стал отдельным от Китая государством в связи с бегством туда в конце Второй мировой войны Чан Кайши и его партии «гоминдан», потерпевшей разгром от коммунистов во главе с Мао Цзэдуном. Чан Кайши и создал на острове «Республику Китай». Однако, власти КНР всегда считали Тайвань неотъемлемой частью территории Китая.

На нынешней сессии ВСНП начальник сухопутных войск КНР заявил, что «откладывать воссоединение Тайваня нельзя бесконечно». Проблема должна быть решена так скоро, как возможно, и желательно мирным путем. Но если это не сработает, в ход может пойти закон против сепаратизма, санкционирующий применение силы. Без «воссоединения» план Си Цзиньпина о возрождении китайской нации не будет выполнен, считают в Пекине.

И вот – новый повод для развития конфликта Китая с США. Трамп делает всё сознательно, а китайская пресса пишет, что это «откроет для Тайваня дорогу в ад».

Чем руководствуется Трамп? Пожалуй, тем, что давление на КНР через Тайвань – это хороший способ отвлечь часть сил и средств Пекина на противостояние, осложнив тем самым исполнение программ развития Поднебесной. США видят, как поднимается экономика КНР, ставшая уже второй в мире, и это не может нравиться Вашингтону.

Знаменитая программа «Один пояс – один путь» по продвижению китайских товаров и услуг в страны Азии и Африки, а также в Евросоюз, не говоря уже о массированном китайском импорте на огромный рынок США, вызвали у Трампа желание этот «праздник жизни с китайской спецификой» прекратить. На днях он ввел заградительные пошлины против Поднебесной в области ввоза продукции металлургии аж на 25%.

Ответ из Пекина последовал довольно резкий. 11 марта глава министерства торговли КНР объявил, что Китай не желает начинать торговую войну с США, но, в случае ее возникновения, Пекин в состоянии защитить свои интересы: «Я бы хотел отметить, что победителей в торговой войне нет, а если она возникнет, то это будет настоящей катастрофой не только для двух стран, но и для всей мировой экономики. Пекин не желает начала торговой войны и не может быть ее инициатором, однако мы в состоянии ответить на любой вызов и защитить интересы своей страны и нашего народа».

Ответом на все эти реальные вызовы и формируется сейчас политическая команда во главе с капитаном Си. Ей предстоит выйти на поле ужесточающейся конкуренции, имея за спиной надежный тыл в лице России.

А финансовой базой для ответных мер является – и об этом мало известно – огромные стратегические запасы валюты, которыми располагает Народный банк Китая. Если активы Федеральной резервной системы США оцениваются в 4,5 триллиона долларов, то НБК ещё крупнее! Его активы оцениваются в 5,5 триллиона долларов.

Так что, у Китая теперь:

- вторая в мире экономика,

- крупнейшие в мире запасы валюты,

- консолидированное руководство.



Чем не позиции для нового рывка в развитии с учетом новых же вызовов века?

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