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24 пункта. Китайский ответ США

10:33. 11 мая 2020 164 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


МИД Китая выпустил официальный ответ на американские коронавирусные обвинения в адрес Китая.

Проверка американских обвинений в адрес Китая по поводу COVID-19 на соответствие действительности

В последнее время некоторые американские политики и СМИ сочиняют нелепые обвинения и распространяют ложь того или иного рода в целях переложения вины на Китай в силу отсутствия собственных мер адекватного реагирования на COVID-19.
Однако Авраам Линкольн говорил: "Можно обманывать часть народа все время, и весь народ некоторое время, но нельзя обманывать весь народ все время".
Ложь испаряется в свете истины. Настало время позволить фактам говорить самим за себя.
В будущем мы продолжим раскрывать правду миру всякий раз, когда появится новая ложь.

1. Ложь: COVID-19 – это "китайский вирус".

Правда: Всемирная организация здравоохранения /ВОЗ/ четко дала понять, что название болезни не должно ассоциироваться с конкретной страной или местом.

2. Ложь: Ухань является источником вируса.

Правда: Ухань первым сообщил о вспышке вируса, но это не значит, что он является и источником вируса. На самом деле происхождение этого вируса до сих пор не удалось установить. Определение происхождения какого-то вируса – это серьезный научный вопрос, который должен изучаться учеными и медицинскими экспертами на научной основе.

3. Ложь: Вирус был создан Уханьским институтом вирусологии /УИВ/.

Правда: Все имеющиеся доказательства показывают, что вирус SARS-CoV-2 имеет естественное происхождение, а не создан искусственным путем.

4. Ложь: Распространение COVID-19 вызвано случайной утечкой из Уханьского института вирусологии.

Правда: Уханьская национальная лаборатория биобезопасности /Уханьская лаборатория P4/ при УИВ является межправительственным проектом сотрудничества Китая и Франции. Данный институт не имеет возможностей разрабатывать и синтезировать коронавирус нового типа, и также нет доказательств о том, что в этом институте случилась утечка патогенов или заражение рабочего персонала.

5. Ложь: Китай распространил вирус по всему миру.

Правда: Китай принял самые строгие меры в как можно кратчайшее время, благодаря чему вспышка в основном была сдержана в пределах г. Ухань. Статистика показывает, что очень мало случаев заражения было экспортировано из Китая.

6. Ложь: Китайцы заразились вирусом при употреблении в пищу летучих мышей.

Правда: Летучие мыши никогда не входили в список пищевых продуктов для китайцев.

7. Ложь: В Китае вновь заработали "мокрые рынки" диких животных.

Правда: В Китае не существуют так называемые "мокрые рынки диких животных". Китай принял законодательство, запрещающее любую нелегальную охоту и торговлю дикими животными.

8. Ложь: Попытка Китая скрыть информацию об эпидемии привела к ее широкому распространению.

Правда: Ситуация с COVID-19 – это неожиданная атака неизвестного вируса на человечество. Требуется время для ее изучения и понимания. При этом Китай своевременно предоставил миру соответствующую информацию в открытом, прозрачном и ответственном порядке.

9. Ложь: Китай арестовал доктора Ли Вэньляна, который якобы был разоблачителем ситуации вокруг вспышки коронавируса.

Правда: Доктор Ли Вэньлян не был разоблачителем и он не был арестован.

10. Ложь: Китай слишком поздно раскрыл информацию о передаче вируса от человека к человеку.

Правда: Эту информацию Китай и ВОЗ раскрыли своевременно и убедительно. США все время были в курсе об опасности такого вируса.

11. Ложь: данные Китая о заболеваемости и смертности из-за вируса непрозрачны.

Правда: Китай полностью открыто и прозрачно опубликовал данные о COVID-19, которые вполне могут выдержать испытание историей.

12. Ложь: Китай скрыл большое количество случаев заболевания в ранний период вспышки COVID-19.

Правда: Пересмотр данных в г. Ухань является общей международной практикой, это точно свидетельствует об открытости, прозрачности и ответственности Китая.

13. Ложь: китайская сторона распространяет ложную информацию о COVID-19.

Правда: Китай с самого начала открыто и прозрачно публикует информацию. Напротив, некоторые враждебно настроенные по отношению к Китаю американские политики, ученые и средства массовой информации продолжают клеветать и нападать на Китай. Китай является жертвой дезинформации.

14. Ложь: Политическая система Китая является первопричиной проблемы.

Правда: Вирус не различает идеологию или социальную систему. Коммунистическая партия Китая /КПК/ и китайское правительство сыграли решающую и ключевую роль в руководстве китайским народом в успешной борьбе против COVID-19.

15. Ложь: Китай изгнал американских журналистов, чтобы скрыть правду о COVID-19.

Правда: Эта мера Китая стала ответом на притеснение американской стороной китайских СМИ в США в течение долгого времени, особенно на недавнее изгнание из страны 60 китайских журналистов. Китай публикует информацию открыто, прозрачно, ответственно и своевременно.

16. Ложь: Китай контролирует ВОЗ.

Правда: Китай твердо поддерживает мультилатерализм. Мы все это время поддерживаем хорошие связи и сотрудничество с ВОЗ. Но мы никогда не пытались манипулировать организацией. Приостановка финансирования со стороны США, являющихся крупнейшим донором ВОЗ, вызвала широкий протест со стороны международного сообщества.

17. Ложь: Тайвань предупредил ВОЗ о передаче новой коронавирусной инфекции от человека к человеку еще 31 декабря 2019 года, но не получил должного внимания.

Правда: Тайвань не посылал никаких оповещений в ВОЗ. Остров запросил у этой организации дополнительную информацию после того, как Комитет по делам здравоохранения города Ухань направил уведомление о вспышке болезни.

18. Ложь: Китай заблокировал заявку Тайваня на вступление в ВОЗ.

Правда: Тайвань, будучи частью Китая, не имеет права вступать в ВОЗ, членство в которой требует суверенной государственности. Каналы технического сотрудничества между китайским Тайванем и ВОЗ всегда беспрепятственны.

19. Ложь: Китай несет ответственность за глобальное распространение COVID-19.

Правда: Нет никакой правовой основы для привлечения Китая к ответственности и заставить его платить за COVID-19. По сути, некоторые американские политики пытаются переложить вину, исходя из внутриполитической повестки дня.

20. Ложь: Китай извлекает выгоду из ситуации с COVID-19.

Правда: Несмотря на все еще сложную задачу по борьбе с COVID-19 на своей территории, Китай в меру своих возможностей поставляет противоэпидемические медицинские материалы в другие страны.

21. Ложь: Помощь Китая по борьбе с эпидемией другим странам служит его политическим целям.

Правда: Помощь Китая другим странам является ответом на их доброту за помощь Китаю, столкнувшемуся с COVID-19. Это также конкретный шаг по воплощению в жизнь видения построения сообщества единой судьбы человечества.

22. Ложь: Китай вмешивается в выборы в США.

Правда: Китай следует принципу невмешательства во внутренние дела других стран. Во всяком случае, именно некоторые американские политики прибегают к нападкам на Китай в качестве тактики своей предвыборной кампании.

23. Ложь: Китай ввел ограничения на экспорт противоэпидемических материалов.

Правда: Цель действий Китая – улучшение контроля качества.

24. Ложь: Китай принял дискриминационные меры в отношении африканцев в Китае.

Правда: Меры реагирования на COVID-19 в Китае применяются как к китайцам, так и к иностранцам без какой-либо дискриминации. Китай придерживается политики абсолютной нетерпимости к дискриминационным словам и действиям.

http://russian.news.cn/2020-05/10/c_139045193.htm – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5858081.html

Метки: Китай, кнр, коронавирус, медицина, пандемия, США, тайвань

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