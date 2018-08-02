Убийство журналистов в ЦАР – новое «дело Скрипалей»

Убийство российских журналистов в Центральноафриканской Республике более всего похоже на очередную тщательно срежиссированную провокацию. Из ряда «дела Скрипалей», «отравления» полонием Литвиненко, убийства Бориса Немцова, так называемого допингового скандала и др.

Группа журналистов отправляется в, едва ли не самую опасную точку на земном шаре, для того, чтобы снять фильм о действиях российских ЧВК. При этом факт нахождения военных и гражданских лиц в ЦАР никогда никем не скрывался, а наоборот, подтверждался в Российской Федерации на официальном уровне.

Убитые журналисты немедленно объявляются в западной печати «критиками» и «противниками» российской власти. Заказчиком фильма является небезызвестный Михаил Ходорковский – главное действующее лицо сегодняшних антироссийских информационных действий Запада.

Приехавшие в ЦАР журналисты, ночью в срочном порядке отправляются в зону хаоса, насилия и боестолкновений. В результате вся съемочная группа была убита, а водитель остался жив и оказался единственным свидетелем, на основе слов которого разворачивается информационное освещение случившейся трагедии. Якобы говорящие на арабском языке, якобы в чалмах боевики, числом около двадцати, остановили автомобиль и открыли по нему огонь.

Представьте себе эту ситуацию: кого первым должны были убить боевики? Конечно, водителя. Но он остается живым для того, чтобы направить расследование и, что еще важнее, объяснение случившегося в нужном, для организаторов трагедии, русле.

Мы можем предположить, что не фильм, а именно убийство российских журналистов и было главной целью этой провокации. На такие мысли наводит странная цепь событий и немедленно начавшееся однобокое информационное освещение со стороны западных и российских либеральных СМИ.

Предлагаю вашему вниманию статью о ситуации в ЦАР от 2016 года. Любой кто прочитает материал поймет, что ехать ночью вглубь территории, охваченной хаосом, это то же самое, что двигаться в самую настоящую ловушку.

Источник: warspot.ru Религиозная «мясорубка» История Центральноафриканской Республики (ЦАР), получившей независимость в 1960 году, представляет собой нескончаемую череду восстаний, бунтов, переворотов и войн. Самая недавняя гражданская война в ЦАР началась в декабре 2012 года, когда альянс мусульманских повстанческих группировок «Селека» захватил большое количество населенных пунктов на востоке и в центре страны, после чего направил свои силы в столицу (город Банги) с целью свержения действующего президента Франсуа Бозизе. Ряд африканских стран (Ангола, Габон, Камерун, Чад, Республика Конго и ЮАР) направил свои войска в помощь президенту Бозизе, что вынудило повстанцев пойти на подписание соглашения о прекращении огня. 17 января 2013 года в столице Габона городе Либревиле воюющие стороны договорились о том, что президентом ЦАР останется Франсуа Бозизе, а премьер-министром станет представитель оппозиции Николас Тьянгайе. Соблюдение режима прекращения огня продолжалось до марта 2013 года, когда «Селека» обвинила Франсуа Бозизе в нарушении мирных договоренностей. 22 марта мусульманами был захвачен город Дамара, 23 марта «Селека» вошла в Банги, а 24 марта – объявила о захвате президентского дворца. Лидер повстанцев Мишель Джотодия стал президентом ЦАР, сменив на этом посту Бозизе, бежавшего в Конго, а затем в Камерун. На фоне нарастающей напряженности Франция ввела в ЦАР небольшой контингент войск для защиты международного аэропорта в Банги. С марта по ноябрь 2013 года по стране прокатились христианские погромы, организованные «Селекой», что привело к появлению в ЦАР христианско-языческих сил самообороны. Поскольку самым популярные оружием погромщиков было мачете, антимусульманское движение получило название «Анти балака» («анти мачете»). Ответные действия центральноафриканских христиан отличались ещё большей жестокостью, чем погромы, устроенные мусульманами. Так, 13 января 2014 года христианин по имени Оунджа «Бешеный пес» Маглоир отрезал и съел ногу мусульманина, растерзанного толпой. По словам самого Оунджи Маглоира, он сделал это в отместку за убийство этим мусульманином его беременной жены и других родственников. 5 декабря 2013 года ООН выдала санкцию на введение французских войск в ЦАР, и уже на следующий день французы приступили к патрулированию улиц и наблюдению с вертолетов. С появлением в стране французских военных ситуация несколько обострилась, но уже 10 декабря Франция объявила о начале операции по разоружению боевиков обеих противоборствующих сторон. Поддержку действий французов на этом этапе высказали многие африканские страны, направившие в ЦАР дополнительные миротворческие контингенты. 10 января 2014 года африканское политическое сообщество вынудило президента и премьер-министра ЦАР сложить полномочия. Новым главой государства временно стал Александр-Фердинанд Нгуенде, который 13 января заявил: «Хаос закончился, мародерство и мстительные нападения остались позади». 20 января Нгуенде уступил свой пост действующему мэру Банги Катрин Самба-Панза, которая ранее стала главой столицы при поддержке всех сторон конфликта. В своем первом обращении к нации в качестве президента страны Катрин Самба-Панза сказала: «Я призываю всех моих детей, особенно «Анти балака», для сложения оружия и прекращения всех боевых действий. То же самое касается и экс-«Селека» – они не должны бояться. Я не хочу больше ничего слышать об убийствах и бойне. Начиная с сегодняшнего дня, я являюсь президентом всех центральноафриканцев, без исключения». Но, несмотря на оптимистические высказывания новых руководителей ЦАР, военные действия в стране не прекратились. Некоторые группы «Анти балака», превратившись в вооруженные криминальные банды, продолжили нападения на мусульман и миротворческие войска, а также разбой и мародерство. 24 июля 2014 года в столице Республики Конго Браззавиле было подписано очередное мирное соглашение между группировками «Селека» и «Анти балака». С этого момента количество зафиксированных вспышек насилия в стране пошло на спад. 15 октября 2014 года в Банги после того, как христианское ополчение потребовало отставки президента, произошли новые столкновения мусульман с христианами, впрочем, не ставшие толчком к возобновлению масштабных военных действий. 15 апреля 2015 года экс-президенты ЦАР Мишель Джотодия и Франсуа Бозизе подписали мирное соглашение в столице Кении Найроби. Интересно, что действующий президент ЦАР Катрин Самба-Панза отказалась признать законность этого документа.

Источник: nstarikov.ru