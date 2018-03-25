Не новички

Источник: um.plus

Проблема Запада по отношению к Россию в том, что он упорно не желает изучать русскую психологию. А ведь достаточно вспомнить известную пословицу: «Не рой яму – сам в неё упадёшь» – чтобы не наступить на ржавые грабли. Но нет – наступают и наступают, чтобы раз за разом получать по лбу. Вот и демарш Британии перед президентскими выборами в России принёс Лондону и Западу в целом прямо противоположный эффект.



А всё потому, что действовали без выдумки – по старым лекалам.

Накануне Крымской войны британская пресса выходила с рисунками, на которых русский царь изображался в виде кровожадного монстра с клыками и перепончатыми крыльями. Этими образами, в том числе, вдохновился Брэм Стокер, создатель «Дракулы». Он находился под сильным влиянием Редьярда Киплинга, писавшего статьи против России, и своего брата, вернувшегося из Болгарии и изобразившего в своих мемуарах русских варваров, мучивших невинных турецких солдат. Спустя чуть более полтора века британская пресса снова выходит с передовицами, на которых Владимир Путин изображён в образе графа Дракулы. Прежние методы никуда не ушли.

В истории с Сергеем Скрипалем, истерикой Терезы Мэй и реакцией на данные события самым удивительным стало то, насколько всё это старо и фальшиво.

Да-да, в нашей стране отыскались люди, которые всерьёз решили, будто Скрипаля заказал лично Путин. Вот только – ради чего? Для чего убивать человека, который 9 лет назад был обменян в Британию? Для чего убивать старым химическим оружием? Для чего делать это перед Чемпионатом Мира по футболу, находясь под санкциями в пике напряжения в отношениях России и Запада?

В ответ слышится только одно: Путин сошёл с ума. Да, вы серьёзно? Тогда почему вы с утра до ночи рассказываете о том, как хитроумен мистер Путин и как опасно действуют его тёмные слуги? Сумасшедшие поступают иначе, не правда ли? Ищи того, кому это выгодно. Выгоден ли России весь этот скандал? Нет. Выгоден ли он Британии и определённым силам внутри самой России? Безусловно.

Но откуда в этой буче столько киношного пафоса, точно в голливудских фильмах про советских шпионов? А фокус в том, что Запад давно уже запустил в общество вирус русофрении: Россия хочет захватить мир, Россия вот-вот развалится – две противоположных вещи, но тем лучше. И вместе с русофренией в западное общество импортируется не слишком новый образ зловещих русских – со всеми присущими штампами. Потому реальные преступления должны совершать в киношной манере. Эти штампы работают на протяжение столетий.

Вот и история со Скрипалём и последующими истериками Британии – стандартная фальшива. Но Запад любит фальшивки. Когда Риму нужно было возвыситься над Византией, то придумали «Константинов Дар». Когда Наполеонсобирался захватить Россию, то он заказал соответствующую информационную кампанию, в основе который лежало «Завещание Петра Великого». Запад подсовывает фальшивки, в первую очередь, своим гражданам, чтобы те думали, будто имеют дело с русским монстром – кем-то средним между Дракулой и Чужим.

И тем неприятнее, что в российских рядах нашлись те, кто поверил в эту инфернальную «клюкву». А точнее так – охотно её принял, потому что она полностью вписывалась в матрицу его взглядов. Она очень простая, эта матрица: Россия есть вселенское зло, мечтающее поработить мир, но она вот-вот должна развалиться. Самая страшная разновидность русофрении – это русофрения русских.

Перед Крымской войной наша интеллигенция жила по западным стандартам, так что не особо и возражала. Во время Смуты наши бояре расстилали перед поляками красную дорожку, а Лжедмитрий, пришедший отвоевывть Московскую Русь, действовал при их поддержке, за что потом соответствующе благодарил. Раболепие перед Западом, презрение к стране неизбежно ведёт к предательству. Не президента, не власти, а своего народа.

Потому что когда британский министр заявляет: «Россия должна уйти и заткнуться», он оскорбляет не Путина, не ГРУ, а каждого россиянина. Россия – это совокупность людей. И как бы вы ни относились к нынешней власти, терпеть подобное нельзя. Как говорил Высоцкий иностранным журналистам: «У меня есть претензии к своей стране, но обсуждать их я буду не с вами».

И те, кто размышляет о предстоящей войне, которую якобы начала Россия, в перерывах между унижениями пишут: «Буду пробиваться в плен». Или «мне стыдно за свою страну». Как там было у поэта Орлуши? «Виновен я лишь тем, что русский». Это стандартная логика многих наших господ, переживающих из-за своего происхождения. В мечтах они-то давно пьют баварское в Мюнхене или кушают круассан на берегу Сены.

Но плохая новость в том, что Сена одна, и Мюнхен тоже. Вас туда никто не пригласит. Потому что любая война ведётся не против правительства, а против народа. Американские солдаты в деревушке Сонгми, искавшие вьетконговцев, но не нашедшие их, удовлетворились 500 мирными жителями, в том числе женщинами и детьми, которых они сожгли, закололи и выпотрошили. А британские солдаты, принесшие лучшую жизнь в Индию и Бирму, создали там первые концентрационные лагеря.

И наши лучшие люди тоже будут долго объяснять освободителям, что они, на самом деле, всегда очень любили Британию. Но будут объяснять тщетно, потому что, действительно, окажутся виновными лишь потому, что они русские.

Британия – не новичок в поиске виноватых.

Золотая Орда сгинула не от натиска, а от внутренних противоречий. И то, что происходит внутри России, гораздо опаснее того, что творится на подступах к её рубежам. Внешнюю-то угрозу мы отобьём – в этом нам нет равных. Но можем проглядеть, как лучший человек вдруг тайком откроет ворота и запустит ударный отряд врага. Такое уже случалось. Запад не выигрывает в открытых битвах – он побеждает в войнах идеологических, в войнах фальшивок.

Старая новая песня Британии ныне – из той же серии. Это злобный выговор не Путину, не Кремлю, а каждому россиянину. Собственно, это и есть проверка: россиянин ли он. Или наблюдатель у ворот, который лишь подобострастно кивает головой, когда ему говорят: «Россия должна заткнуться». Так сколько тех, кто подхихикивает, когда видит, как унижают и злословят его страну? Боюсь, со времён Крымской войны их стало чуть больше. Но, в целом, проверку мы, безусловно, прошли. Но даже после консолидации российского общества на президентских выборах не стоит успокаиваться.

Потому хорошо бы понаблюдать за уверовавшими в злодеяния русских, когда нам представят новое «Завещание Петра» (Путина) или устроят очередное убийство. Не сомневаюсь, они будут. Как будут и те, кому за Россию вдруг станет стыдно. Сможет ли всё это нам навредить? Да, если мы окажемся не в силах отстоять свою правду. В войне фальшивок только она и побеждает. А ещё уверенность в том, что твоя страна остаётся твоей страной, как бы ты к ней ни относился. Это твоё право, но не право тех, кто вдруг решил дать оценки и посоветовал нам заткнуться. И тем самым переусердствовал.

Британцы ведь так и не поняли, что русские любят ругать своё государство сами, но не любят, когда кто-то указывает им на проблемы со стороны. Сознание нашего народа по-прежнему остаётся мессианским. На троне – либо всесильный обожествлённый царь, либо Антихрист. Во многом это зависит от положения дел в стране. И ругать царя, конечно, мы очень любим, но терпеть не можем, когда это начинают делать другие. За такое можем и по лбу дать, предварительно объединившись перед внешней угрозой.

Собственно, так и произошло на президентских выборах-2018. Страна поддержала своего лидера после возросшего давления Британии и Запада. В старые методы, при всей их эффективности, неизбежно вкрались и старые ошибки. Мы ведь тоже в этом деле – не новички.

Автор: Платон Беседин

Источник: nstarikov.ru