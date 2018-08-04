Видеоблог №150: Убийство наших журналистов – это новое «дело Скрипалей»

Очередной выпуск моего видеоблога полностью посвящен анализу кровавой трагедии, случившейся в Африке, где были убиты трое российских журналистов. Обстоятельства дела, заказчик их работы в самой опасной точке планеты, освещение западными СМИ – все это дает самые серьезные основания полагать, что перед нами очередная кровавая провокация.

С целью дискредитации России.

Последней по сроку из этой «серии» было дело Скрипалей, которое плавно перешло в тишину, фарс и даже отставку одного из инициаторов этого скандала.

Перед нами новый тайм этой страшной игры, где разменной картой являются человеческие жизни, а целью – политические и информационные дивиденды.

Скачать аудио

Краткий «пересказ» видео…

Источник: riafan.ru

Давайте начнем издалека. Что такое Центральная Африканская Республика? Эта местность находится в середине континента. Была французской колонией и в середине ХХ века получила независимость. Первого президента быстро свергли, и на его место пришел так называемый президент-людоед по фамилии Бокасса. Действительно ли он ел своих противников или нет – неизвестно, лично я не сомневаюсь. Это вполне соответствует духу традиций этой страны. В итоге, в 1970-х годах он решил себя короновать. Устроил очень пышную церемонию, но спустя несколько лет, «под влиянием» французских десантников, которые помогли его оппонентам, был свергнут.

С тех пор в ЦАР царит хаос. Каждое вмешательство запада приводит к еще большему ухудшению политической ситуации. Борьба в ЦАР происходит не только по сценарию «хорошие повстанцы – плохой правитель». Есть движение под названием «Селека». Это — религиозная организация, это мусульмане. Они начали нападать на христиан, что привело к религиозной войне. В ответ было создано движение «Антибалака». И те и другие — очень жестоки и не лучше друг друга. На фоне этого происходят государственные перевороты, и страна находится в хаосе.

Россия, в соответствии с международным законодательством, что никогда не скрывалось, оказывает помощь Центральной Африканской Республике путем поставки туда определенного количества оружия для правительственных войск и отправки 5 военных инструкторов и 170 гражданских лиц. На фоне этого в западной печати начинается волна негодования. На самом деле, у нас там есть экономические интересы, и мы этого не скрываем. МИД проводит официальные встречи Лаврова с очередным президентом ЦАР. Так обстоит ситуация в начале 2017 года.

Сегодня вместо Березовского постоянную антироссийскую информационную кампанию возглавляет господин Ходорковский. Этот человек находится в Лондоне, когда-то отсидел срок за неуплату налогов, против него и сейчас возбуждено уголовное дело по факту соучастия в убийстве мэра Нефтеюганска Петухова.

Именно он отправляет съемочную группу в Центральную Африканскую Республику для съемок некого фильма, который должен рассказать о действиях частных российских компаний в этой стране. Что они там собирались снять? Присутствие гражданских специалистов в ЦАР не скрывалось.

И вот эти люди, прилетев в страну, ночью отправляются за 400 км в зону боевых действий без сопровождения. Такое ощущение, что их специально вели в эту ловушку, и основной целью была не съемка некоего фильма, а именно убийство. Очень подозрительно также то, что именно водитель остался в живых. Давайте представим: допустим, останавливают нас на блокпосте 20 человек, в кого первого они начнут стрелять? Правильно, в водителя. А именно он и остался жив, что подозрительно. Такое ощущение, что он специально остался жив, чтобы дать определенные показания. Я не хочу сказать, что он соучастник, он что-то видел и об этом искренне рассказывает. Но были ли те люди теми, за кого себя пытались выдать – это уже другой вопрос. Водителю «показали» картинку, он ее изложил.

Кому это может быть интересно? В первую очередь, не будем забывать, что ЦАР много лет была колонией Франции. Собственно, все государственные перевороты там случались не без помощи этой страны. Страна не самостоятельная. И в этой стране, богатой природными ресурсами, которые Запад привык считать своими, вдруг появляется Россия, которая оказывает помощь президенту. Там, куда пришла Россия, воцаряется мир, а Франции нужен хаос, чтобы за копейки скупать природные ресурсы. На законодательном уровне Франция не может помешать России, переворот тоже осуществить не получится – там находятся наши специалисты, которые об этом расскажут. Остается только организовать провокацию.

Второй интересант – США, которые очень ревностно относятся к любому появлению России по всему миру. Так же известно, что Китай они постоянно блокируют на Африканском континенте.

Кто дал заказ журналистам? Почему они отправились в чуть ли не самую опасную точку на планете ночью одни? Их отправил на эти съемки Ходорковский. Если мы представим, что этот человек действует не самостоятельно, а по заказу Запада, чтобы дискредитировать Россию на информационном пространстве, то пазл складывается. Его предшественником является Борис Березовский, который находился в оппозиции, живя в Лондоне, но потом с ним случилась весьма странная история. Как заявила его дочь, он был повешен. Но при этом британские врачи не смогли отличить повешенного от повесившегося. Теперь на его месте Ходорковский. Что именно случилось в ЦАР — мы не знаем, но предположить можем.

При этом очень странно себя ведет западная пресса. Убиты журналисты, но, кажется, для СМИ важно не убийство, а то, что эти журналисты были якобы оппозиционерами и критиковали российскую власть. И складывается ощущение, что главным был не сам фильм, который, скорее всего, даже и не вышел бы, а сам факт гибели. И я напомню, это далеко не первая провокация против России. Дело Скрипалей, дело Литвиненко, где до сих пор нет свидетельства о смерти, смерть Бориса Березовского, убийство Бориса Немцова, которого застрелили как раз напротив Кремля, что явно специально.

Еще раз хочется сказать, уважаемые оппозиционеры, уважаемые журналисты, если вы работаете с такими людьми, как Ходорковский, вы через них сотрудничаете с западными спецслужбами. Для них уничтожение человека ничего не стоит, и вы окажетесь в зоне риска. Будьте осторожны, не давайте возможности посредством вашей смерти получить нужные Западу информационные козыри.

Какая должна быть реакция России? Должно быть возбуждено уголовное дело. И Россия должна добиться от Центральной Африканской Республики, чтобы следствие сдвинулось с мертвой точки, и виновные понесли заслуженное наказание.