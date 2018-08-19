Видеоблог №153: Как англичане делили Индию, «добрый» Ходорковский

В очередном выпуске видеоблога, составленного из ваших вопросов, уважаемые единомышленники, мы обсудили следующие темы:

00:00:00 – Почему дешевеют рубль и турецкая лира

00:07:38 – Каспийская конвенция: цели и последствия

00:12:00 – Новое расследование: кто и зачем убил российских журналистов в ЦАР

00:13:40 — Для Ходорковского люди — расходный товар

00:17:27 – Как англичане делили Индию на части

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P.S. РИА Федеральное агентство новостей, с которым мы вместе готовили этот выпуск новостей, опубликовало примерный текст видеоблога

Источник: riafan.ru

Николай Стариков: человечного отношения от Ходорковского ожидать не приходится

Рубль и лира падают на торгах буквально после каждого «чиха» США о санкциях. Можно ли сказать, что Штаты пытаются обрушить финансовые рынки России и Турции. Насколько успешно? Как бороться с этим?

«Практически синхронно наш рубль и турецкая лира понизились. Экономика России, экономика Турции, экономика других государств очень сильно зависят от мировой финансовой системы, которая, по сути, и есть американская финансовая система. Когда США начинают давление на ту или иную страну, они с легкостью могут создать серьезные финансовые проблемы. Мы должны избавиться от иллюзий, что финансовыми рынками никто не манипулирует. Манипулируют. Да, выходит, что мы очень зависимы, и когда говорят, что американские санкции не бьют по нам — это неправда. Что делать в этой ситуации? Максимально дислоцироваться от этой финансовой системы. И нужно защищаться так, чтобы не «выстрелить себе в ногу», — рассуждает лидер движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков.

Каспийская конвенция — для чего подписана, кому нужна, кому опасна? Каковы её основные положения и возможные последствия?

«Пять прикаспийских государств — Иран, Россия, Казахстан, Туркмения и Азербайджан наконец-то подписали Каспийскую конвенцию. Ее пытались сформулировать, согласовать и подписать более 20-ти лет, и вот это случилось. И там есть очень важный пункт: все подписавшие стороны соглашаются с тем, что никаких военных баз, никакого военного присутствия со стороны не каспийских государств там не должно быть. Напомню, совсем недавно Казахстан был готов создать базу на своей территории в прикаспийском регионе, теперь этого быть не может. Резкие угрозы и вызовы подписания следующие: этот регион богат газами. И раз США нельзя военным путем появиться в каспийском регионе, они могут попытаться попасть на эту территорию экономическим путем. Так что в ближайшее время можно ждать строительства нового газопровода. Поэтому, подписав эту конвенцию, мы определенные сложности теоретически можем себе доставить», — считает политический и общественный деятель Николай Стариков.

Официально аккредитованная группа российских журналистов (в частности ФАН) отправилась в ЦАР, чтобы провести собственное расследование недавней гибели коллег. К каким результатам может привести журналистское расследование убийства? Почему МИД РФ заинтересован в поддержке этой миссии?

«Эта трагедия произошла в одном из самых опасных мест на земле, в Центральноафриканской Республике. У нас есть все основания полагать, что правоохранительные органы там находятся, мягко говоря, в сложном положении, и следствие там, наверное, не очень активно и не очень хорошо может вестись. Поэтому всяческое подталкивание ЦАР к правильному ведению следствия, к поиску убийц наших журналистов — это очень правильно. Здесь РФ, безусловно, заинтересовано. Поэтому МИД оказывает любое содействие тем, кто хочет помочь выяснить, что же на самом деле произошло. Но это, как говорится, официально. Если туда приезжает группа независимых журналистов, с соблюдением всех мер безопасности, и начинает со своей стороны искать истину, то, я думаю, это только приблизит поиск виноватых. Так что давайте со всех сторон будем эту историю, что называется, копать, чтобы истинные, не только убийцы наших журналистов, но и заказчики этого убийства, понесли законное наказание», — говорит Николай Стариков.

Многие СМИ, в том числе либеральные, указывают на то, что Ходорковский может быть виновником случившегося. Говорится о том, что он послал людей в столь опасное место без необходимых ресурсов, преследуя собственные цели. А сейчас, когда в помощи нуждаются родственники погибших, он её даже не предлагает оказать. Стоит ли это считать знаком того, что Ходорковскому просто плевать на тех, чьими руками он пытается добиться собственных целей?

«Есть много других трупов, которые сопровождали Ходорковского по его бизнес жизни. Поищите в интернете, это все есть в открытом доступе. Напомню вам, что руководитель службы безопасности ЮКОСа получил, фактически, пожизненное заключение за убийство людей. Сам Ходорковский сел, совершенно, по иным, экономическим статьям. И те обвинения, которые сейчас начинают всплывать в отношении него, связанные с гибелью людей, я думаю, что, возможно, когда-нибудь следствие доведет дело конца. Так что никакого человечного отношения от Ходорковского ожидать не приходится. Поэтому когда вдова одного из убитых журналистов — Александра Расторгуева — говорит, что ни Ходорковский, ни его сегодняшняя структура не приняли никакого участия в организации похорон, что удивляться?! Для Ходорковского люди всегда были расходным товаром. Он отправил группу журналистов снимать некий фильм в ЦАР почему-то с нарушением всех норм безопасности. В итоге они были убиты. Я думаю, что их смерть и была целью вот этой организованной провокации», — считает общественный и политический деятель.

14 августа 1947 года — дата создания государства Исламская Республика Пакистан. Страна, которая отделилась в самостоятельное государство от Индии. Какое место на мировой арене занимает Пакистан сегодня (15 августа Путин встречался с их лидером). Можно ли провести параллели этого сценария 47-го года с современным украинским?

«Сценарий один в один. 14 августа 1947 года возникло независимое государство Пакистан, а на следующий день независимое государство Индия. Война и кровь пролились немедленно. Три пакистано-индийские войны по сегодняшний день, неурегулированные территориальные споры. Но это ещё не все. В 71-м году англичане, американцы усиливают хаос в регионе. Дело в том, что Пакистан создали так, чтобы война была неизбежна. Западный Пакистан, Восточный Пакистан и между ними Индия. А потом Западный Пакистан отделяется и становится независимым государством Бангладеш. А что англосаксы? Они поставляют оружие и туда и сюда, собственно говоря, продолжают контролировать Индию через другие инструменты. Тот же сценарий развивается на территории, где проживает великий русский народ. Было одно государство — Российская империя, СССР, неважно как оно называется. Потом его делят на несколько государств, дальше госпереворот на Украине, война, сталкивание двух частей между собой. Американцы, как всегда, арбитры. Они поставляют оружие в одно государство, давят на Россию, вводя санкции. То же самое. Почему мы вспомнили этот исторический опыт? Если этим не заниматься, то англосаксы будут организовывать на нашей территории и вокруг войны, точно также, как они стравили между собой две части Индии. Наша задача — объединиться и не давать нашим политическим противникам разделять нас и сталкивать между собой», — уверен лидер движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков.