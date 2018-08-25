Видеоблог №154: Сирия, Бутина, Молотов и Риббентроп

В очередном выпуске видеоблога мы обсуждали следующие вопросы.

00:00:00 – Украина намеренно провоцирует Россию

00:04:45 – Арест Бутиной – предлог для обострения отношений

00:11:12 – О чем говорили Путин и Меркель

00:19:04 — «Пакт Молотова — Риббентропа» — победа нашей дипломатии

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Предыдущий выпуск блога:

Видеоблог №153: Как англичане делили Индию, «добрый» Ходорковский

Источник: nstarikov.ru