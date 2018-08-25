Видеоблог №154: Сирия, Бутина, Молотов и Риббентроп
В очередном выпуске видеоблога мы обсуждали следующие вопросы.
00:00:00 – Украина намеренно провоцирует Россию
00:04:45 – Арест Бутиной – предлог для обострения отношений
00:11:12 – О чем говорили Путин и Меркель
00:19:04 — «Пакт Молотова — Риббентропа» — победа нашей дипломатии
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Предыдущий выпуск блога:
Видеоблог №153: Как англичане делили Индию, «добрый» Ходорковский
Источник: nstarikov.ru