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Видеоблог №154: Сирия, Бутина, Молотов и Риббентроп

09:02. 25 августа 2018 Просмотров - 54 Нет комментариев Опубликовал:

В очередном выпуске видеоблога мы обсуждали следующие вопросы.

00:00:00 – Украина намеренно провоцирует Россию
00:04:45 – Арест Бутиной – предлог для обострения отношений
00:11:12 – О чем говорили Путин и Меркель
00:19:04 — «Пакт Молотова — Риббентропа» — победа нашей дипломатии

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Предыдущий выпуск блога:

Видеоблог №153: Как англичане делили Индию, «добрый» Ходорковский

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, видеоблог
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