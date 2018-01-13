Главная » Политика

Видеоблог №123: Путин, Грудинин и внешняя политика

10:56. 13 января 2018 Просмотров - 246 3 коммент. Опубликовал:

В первом выпуске видеоблога нового 2018 года мы говорили о важнейших текущих новостях минувших дней.

00:00 О прекращении существования резервного фонда России.

06:31 Владимир Путин идет на президентские выборы самовыдвиженцем. Почему, поддержав Единую Россию на выборах в 2016 году, он отказывается от поддержки партии власти на выборах Президента России.

16:12​ О кандидатах на пост Президента России. Павел Грудинин – кандидат от объединенных патриотов?

37:45​ О политическом будущем непарламентских партий России. Возможно ли объединение патриотических сил нашей страны.

41:15​ Президент принял решение о выводе российских войск из Сирии. Это решение по времени совпало с годовщиной ввода советских войск в Афганистан. Операция в Сирии и война в Афганистане – в чем их сходство и различие?

48:12​ О решении США признать Иерусалим столицей Израиля и реакции ООН на это решение.

55:45​ Правительство Польши может предпринять действия по выходу страны из ЕС. В связи с чем рассматривается такая возможность?

Скачать аудио

Уважаемые единомышленники!

Если вы хотите смотреть видеоблог и другие ролики с моего канала на Ютуб раньше всех — подписывайтесь на канал: https://www.youtube.com/user/nstarikovru

Также рекомендую подписаться на группу ВКонтакте «Видеотека Николая Старикова» которая, по сути, является резервной копией Ютуб-канала: https://vk.com/nstarikov_video

Задать вопрос в видеоблог можно:

в теме «Вопросы для видеоблога» на моей официальной странице ВКонтакте
— на адрес электронной почты: videoblog@bk.ru

P.S.   Предыдущие выпуски:

Видеоблог — выпуск №122
Видеоблог — выпуск №121
Видеоблог — выпуск №120
Видеоблог — выпуск №119
Видеоблог — выпуск №118
Видеоблог — выпуск №117
Видеоблог — выпуск №116
Видеоблог — выпуск №115
Видеоблог — выпуск №114
Видеоблог — выпуск №113
Видеоблог — выпуск №112
Видеоблог — выпуск №111
Видеоблог — выпуск №110
Видеоблог — выпуск №109
Видеоблог — выпуск №108
Видеоблог — выпуск №107
Видеоблог — выпуск №106
Видеоблог — выпуск №105
Видеоблог — выпуск №104
Видеоблог — выпуск №103
Видеоблог — выпуск №102
Видеоблог — выпуск №101
Видеоблог — выпуск №100
Видеоблог — выпуск №99
Видеоблог — выпуск №98
Видеоблог — выпуск №97
Видеоблог — выпуск №96
Видеоблог — выпуск №95
Видеоблог — выпуск №94
Видеоблог — выпуск №93
Видеоблог — выпуск №92
Видеоблог — выпуск №91
Видеоблог — выпуск №90
Видеоблог — выпуск №89
Видеоблог — выпуск №88
Видеоблог — выпуск №87
Видеоблог — выпуск №86
Видеоблог — выпуск №85
Видеоблог — выпуск №84
Видеоблог — выпуск №83
Видеоблог — выпуск №82
Видеоблог — выпуск №81
Видеоблог — выпуск №80
Видеоблог — выпуск №79
Видеоблог — выпуск №78
Видеоблог — выпуск №77
Видеоблог — выпуск №76
Видеоблог — выпуск №75
Видеоблог — выпуск №74
Видеоблог — выпуск №73
Видеоблог — выпуск №72
Видеоблог — выпуск №71
Видеоблог — выпуск №70
Видеоблог — выпуск №69
Видеоблог — выпуск №68
Видеоблог — выпуск №67
Видеоблог — выпуск №66
Видеоблог — выпуск №65
Видеоблог — выпуск №64
Видеоблог — выпуск №63
Видеоблог — выпуск №62
Видеоблог — выпуск №61
Видеоблог — выпуск №60
Видеоблог — выпуск №59
Видеоблог — выпуск №58
Видеоблог — выпуск №57
Видеоблог — выпуск №56
Видеоблог — выпуск №55
Видеоблог — выпуск №54
Видеоблог — выпуск №53
Видеоблог — выпуск №52
Видеоблог — выпуск №51
Видеоблог — выпуск №50
Видеоблог — выпуск №49
Видеоблог — выпуск №48
Видеоблог — выпуск №47
Видеоблог — выпуск №46
Видеоблог — выпуск №45
Видеоблог — выпуск №44
Видеоблог — выпуск №43
Видеоблог — выпуск №42
Видеоблог — выпуск №41
Видеоблог — выпуск №40
Видеоблог — выпуск №39
Видеоблог — выпуск №38
Видеоблог — выпуск №37
Видеоблог — выпуск №36
Видеоблог — выпуск №35
Видеоблог — выпуск №34
Видеоблог — выпуск №33
Видеоблог — выпуск №32
Видеоблог — выпуск №31
Видеоблог — выпуск №30
Видеоблог — выпуск №29
Видеоблог — выпуск №28
Видеоблог — выпуск №27
Видеоблог — выпуск №26
Видеоблог — выпуск №25
Видеоблог — выпуск №24
Видеоблог — выпуск №23
Видеоблог — выпуск №22
Видеоблог — выпуск №21
Видеоблог — выпуск №20
Видеоблог — выпуск №19
Видеоблог — выпуск №18
Видеоблог — выпуск №17
Видеоблог — выпуск №16
Видеоблог — выпуск №15
Видеоблог — выпуск №14
Видеоблог — выпуск №13
Видеоблог — выпуск №12
Видеоблог — выпуск №11
Видеоблог — выпуск №10
Видеоблог — выпуск №9
Видеоблог — выпуск №8
Видеоблог — выпуск №7
Видеоблог — выпуск №6
Видеоблог — выпуск №5
Видеоблог — выпуск №4
Видеоблог — выпуск №3
Видеоблог — выпуск №2
Видеоблог — выпуск №1

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, видеоблог
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Русская статья "282". Сергей Данилов [Геноцид Русов]
Русская статья "282". Данная статья позволяет преследовать и уничтожать представителей титульной нации. Подробнее: http://www.kramola.info * Дополнительная информация: Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php
Путин победил в Третьей мировой войне?
...союза промышленников и предпринимателей, президенту Путину задали вопрос: "Стоит ли ...единственный заявляет о необходимости прекратить политику мировой экспансии и сконцентрировать все.... Теперь же, после победы Путина в третьей мировой, невидимой войне...
О достижениях Владимира Путина.
... в вопросах внутренней и внешней политики и оставаться при своем ...и самостоятельного игрока в международной политике, предлагающего альтернативу американской экспансии..... Самое большое достижение Владимира Путина во внешней политике заключается в том, что...
Как будут спасать капиталы российских олигархов в Лондоне
... начнут замораживать Президент России Владимир Путин решил пойти на встречу крупным..., что в условиях новой санкционной политики любой может попасть под раздачу... холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «Путин предупреждал еще несколько лет назад...
Тайны Совхоза имени Ленина в Подмосковье (руководитель Павел Николаевич Грудинин - новый кандидат в президенты от КПРФ)
...Зюганов разговаривал с Владимиром Путиным. Как только Грудинин выдвинулся в президенты, в...и модернизацию производства. Логика предприятия Грудинина – полная экономическая независимость его ...в очередной раз врывается в политику (первый его политический поход ...
ГРУДИНИН: Я НЕ ОЛИГАРХ!
... Грудинина. Команда Грудинина. Владимир Боглаев о развернувшейся кампании интернет-травли Грудинина. Неторопливое запрягание Грудининым. Грудинин...

3 коммент.»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>