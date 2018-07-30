А.В. Пыжиков: Сталин и религия
11:50. 30 июля 2018 Просмотров - 106 Один комментарий Опубликовал: brahman
„Из 13.000 храмов, открытых к 1947 году 9.000 приходилось на Украину; по 500 приходилось на Белоруссию и Молдавию. Т.е. уже 10.000.
Из оставшихся трёх тысяч полторы приходилось на украинизированные области Российской Федерации (Ставропольский край, Курская область).”
Т.е. на всю остальную Россию приходилось чуть более одной десятой всех открывшихся в СССР храмов. Весьма показательная „любовь” русских людей к „исконной” христианской РПЦ…
Т.е. на всю остальную Россию приходилось чуть более одной десятой всех открывшихся в СССР храмов. Весьма показательная „любовь” русских людей к „исконной” христианской РПЦ…
Источник: ss69100.livejournal.com
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“` З Д Р А В С Т В У Й Т Е! “`
+ + + Гундяев – Царь ВСЕЯ Руси…? + + +
_Во власти УЖЕ…КРУГОМ его РЯЖЕНЫЕ…
“ОНИ” – ЧУЖИЕ!”ОНИ” – как “ПРОКАЖЕННЫЕ”…
НЫНЕ в России – ТРЕВОЖНАЯ ситуация НАМЕЧАЕТСЯ…
Ведь всё БОЛЬШЕ власти…релiгii[Гундяю]ПЕРЕподчиняется…
[...во ЧТО в России - РПЦ(Кирилл)превращается...]
_ГОВОРЯТ…что у КИРилла ГУНдяева[КИРГУН] -
От всёдозволенности – ,,крыША-ехать,,СТАЛА…
Он СТРЕМИТСЯ…на “Трон”…полит-пьедестала!
Гундяев – ЭТО “Чёрная-масть”…ему НУЖНА – ПОЛИТ-власть…
[...но "ЭТО" - им скрывается!Во"что" - РПЦ превращается...]
_Почему в России всё БОЛЕЕ ОТКРЫТО,
РПЦ – в явнОГО Оккупанта ПРЕВРАЩАЕТСЯ?
Почему РПЦ – ВСЁ Светское РАЗРУШАЕТся?
Почему власть РФ(Путин) – с этим СОГЛАШАЕТСЯ?
[...во "ЧТО" в России - РПЦ(Гундяев)превращается...]
_КИРилл ГУНдяев[КИРГУН] – это ГЛАВА религиозного ОРДЕНА…
И этим ОРДЕНОМ[РПЦ]- всё больше ОККУПИРУЕТСЯ страна!
РПЦ перехватывает – ПОЛИТ-влияние в стране!
А сами политики – на службе у РПЦ – стоят в стороне…
[власть ПЕРЕХОДИТ...к дадьке - в ЧЁРНОМ платье-сутане...]
_КИРГУН – в религиозного Царя ПРЕВРАЩАЕТСЯ!
И политика в РФ – всё БОЛЬШЕ – РПЦ переПОДЧИНЯЕТСЯ!
Чтобы народ стал НЕДОВОЛЕН политикой – РПЦ старается…
Политика в РФ – всё дальше – от влияния на РФ – ОТОДВИГАЕТСЯ…
[КИРГУН в РЕАЛЬНОГО - полит-"паХАНА" превращается...]
_Кто такой Путин? Это тот,чей Имидж – УХУДШАЕТСЯ…
Несмотря на то,что для РФ – Он старается[говорят].
А вот “Тень” Гундяева – ЗА Путиным – РЕАЛЬНО ВСТАЁТ…
К нему – ПЕРЕХОДИТ власть в РФ – и “ЭТО” – ВИДИТ народ…
*Cмотреть НУЖНО не только за НАТО…РПЦ – “ОБУЗДЫВАТЬ” НАДО!!!
“““““““““““““““““““`[39-1,1]` ` `
Ничего ни к кому личного,так -
мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
* Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения!- Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 30-7-18.
P.S. ТОЛЬКО Светской Жизнью – ДОЛЖНА Жить страна!
–> а религия – от государства – ДОЛЖНА быть Отделена!
иначе…Власть в стране перехватить СЕБЕ – религиозная “ШПАНА”…