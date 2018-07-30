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А.В. Пыжиков: Сталин и религия

11:50. 30 июля 2018 Просмотров - 106 Один комментарий Опубликовал:
„Из 13.000 храмов, открытых к 1947 году 9.000 приходилось на Украину; по 500 приходилось на Белоруссию и Молдавию. Т.е. уже 10.000.
Из оставшихся трёх тысяч полторы приходилось на украинизированные области Российской Федерации (Ставропольский край, Курская область).”

Т.е. на всю остальную Россию приходилось чуть более одной десятой всех открывшихся в СССР храмов. Весьма показательная „любовь” русских людей к „исконной” христианской РПЦ…



Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: война, история, народ, Пыжиков, религия, Россия, РПЦ, ссср, сталин, старообрядцы, Украина, церковь
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Один комментарий»

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    Valeriy Bondarik 30 июля 2018 в 12:39 Ссылка Пометить
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    “` З Д Р А В С Т В У Й Т Е! “`

    + + + Гундяев – Царь ВСЕЯ Руси…? + + +

    _Во власти УЖЕ…КРУГОМ его РЯЖЕНЫЕ…
    “ОНИ” – ЧУЖИЕ!”ОНИ” – как “ПРОКАЖЕННЫЕ”…
    НЫНЕ в России – ТРЕВОЖНАЯ ситуация НАМЕЧАЕТСЯ…
    Ведь всё БОЛЬШЕ власти…релiгii[Гундяю]ПЕРЕподчиняется…
    [...во ЧТО в России - РПЦ(Кирилл)превращается...]

    _ГОВОРЯТ…что у КИРилла ГУНдяева[КИРГУН] -
    От всёдозволенности – ,,крыША-ехать,,СТАЛА…
    Он СТРЕМИТСЯ…на “Трон”…полит-пьедестала!
    Гундяев – ЭТО “Чёрная-масть”…ему НУЖНА – ПОЛИТ-власть…
    [...но "ЭТО" - им скрывается!Во"что" - РПЦ превращается...]

    _Почему в России всё БОЛЕЕ ОТКРЫТО,
    РПЦ – в явнОГО Оккупанта ПРЕВРАЩАЕТСЯ?
    Почему РПЦ – ВСЁ Светское РАЗРУШАЕТся?
    Почему власть РФ(Путин) – с этим СОГЛАШАЕТСЯ?
    [...во "ЧТО" в России - РПЦ(Гундяев)превращается...]

    _КИРилл ГУНдяев[КИРГУН] – это ГЛАВА религиозного ОРДЕНА…
    И этим ОРДЕНОМ[РПЦ]- всё больше ОККУПИРУЕТСЯ страна!
    РПЦ перехватывает – ПОЛИТ-влияние в стране!
    А сами политики – на службе у РПЦ – стоят в стороне…
    [власть ПЕРЕХОДИТ...к дадьке - в ЧЁРНОМ платье-сутане...]

    _КИРГУН – в религиозного Царя ПРЕВРАЩАЕТСЯ!
    И политика в РФ – всё БОЛЬШЕ – РПЦ переПОДЧИНЯЕТСЯ!
    Чтобы народ стал НЕДОВОЛЕН политикой – РПЦ старается…
    Политика в РФ – всё дальше – от влияния на РФ – ОТОДВИГАЕТСЯ…
    [КИРГУН в РЕАЛЬНОГО - полит-"паХАНА" превращается...]

    _Кто такой Путин? Это тот,чей Имидж – УХУДШАЕТСЯ…
    Несмотря на то,что для РФ – Он старается[говорят].
    А вот “Тень” Гундяева – ЗА Путиным – РЕАЛЬНО ВСТАЁТ…
    К нему – ПЕРЕХОДИТ власть в РФ – и “ЭТО” – ВИДИТ народ…
    *Cмотреть НУЖНО не только за НАТО…РПЦ – “ОБУЗДЫВАТЬ” НАДО!!!
    “““““““““““““““““““`[39-1,1]` ` `
    Ничего ни к кому личного,так -
    мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
    * Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения!- Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    Эдмонтон. Канада. 30-7-18.

    P.S. ТОЛЬКО Светской Жизнью – ДОЛЖНА Жить страна!
    –> а религия – от государства – ДОЛЖНА быть Отделена!
    иначе…Власть в стране перехватить СЕБЕ – религиозная “ШПАНА”…

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