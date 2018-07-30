А.В. Пыжиков: Сталин и религия

Из оставшихся трёх тысяч полторы приходилось на украинизированные области Российской Федерации (Ставропольский край, Курская область).”



Т.е. на всю остальную Россию приходилось чуть более одной десятой всех открывшихся в СССР храмов. Весьма показательная „любовь” русских людей к „исконной” христианской РПЦ…









„Из 13.000 храмов, открытых к 1947 году 9.000 приходилось на Украину; по 500 приходилось на Белоруссию и Молдавию. Т.е. уже 10.000.

Источник: ss69100.livejournal.com