Главная » Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика

Роман Смирнов. Урбанистические кинопросмотры и маркетплейсы еды

10:45. 29 июля 2018 Просмотров - 39 Нет комментариев Опубликовал:

На острове Русский заканчивается выезд 1,5 тысяч человек на «цыфровой тренинг». Интересное начинание (или продолжение).

Только что хочу сказать — любая настоящая не то что цЫфровизация, а даже просто автоматизация почти всегда рушит бизнес Людей. Понятно дело Люди это не любят :), со всеми вытекающими. Т.е. чтобы что то сделать полезного к каждому «цЫфровику» необходимо роту десантников прикладывать, как в свое время к «энергореформаторам» на Кавказе, бгг [https://romansmirnov.org/?mode=blog_view&id=111 ]. На практике только команда с самого самого верха или от собственника способна “сломать” сопротивление среды.

Это если по крупному, если же по мелкому, то немного жаль конечно рядовых цифровиков уверовавших в эту ересь – экономика будущего, если не изменится социальная формация, совсем не цифровая, кто себе сейчас кафешку, шиномонтажку-автосервис, магазинчик в проходном месте, парикмахерскую, элеватор, склад, хороший шмат с/х земельки, спортивный на крайняк «шахматный» клуб или банально коммерческой недвиги и т.д. не отхватит, тот в конкретном пролете будет. Действительно придется «цЫфровой реальности» в местах аля сортировочного амазоновского центра вкусить, не смотря на все прослушанные «панельные сессии про блохчейн» и то в случае победы в толкотне локтями с представителями третьего мира.

К реальным же рычагам цыфрового ядра в гугле или фейсбуке, банках, телекомах, а тем более Пентагоне и прч, их не подпустят и на выстрел — там сидят конкретные ребята, у которых свои «тренинги»  [ http://romansmirnov.org/96 ] .

Второй момент, на который обратил внимание, это безумие с «сетевыми структурами» в “программе”, даже в визуализации присутствует, бгг:

 

 

https://ostrov.2035.university/graph/

Представленная в линейном виде эта “сеть” выглядит конечно яснее (верхние строчки из отсортированных по количеству связей в графе – в инете можете посмотреть откуда “социальный капитал” у лидеров )

 

 

При том, что все, абсолютно все, современные успешные транснациональные компании построены по армейским еще ДревнеРимским правилам:

контуберний — 8—10 чел.;

центурия — 60—100 чел. Центурия состояла из десяти контуберниев.

манипула — 120—200 чел.; Манипула состояла из двух центурий.

когорта — ок. 960 чел. в первой и 480 в остальных.

И т. д. И т. п.

Сектор, отдел, департамент, управление , по направлениям , по филиалам,

Основой иерархии является подчинение и соответственно способность к самоконтролю [ https://romansmirnov.org/74 ].

Помимо этого на скучных регламентах, уставах, стандартах и прч, до сих пор собственно держится и наша экономика.

Поэтому я лично больше верю в “научные роты”.

Ладно, в любом случае попытки не пытки и надо быть честным – привести и противоположную точку зрения – из какой то телеграмм канавы:

Алёна Владимирская в своём facebook пишет про Остров.

«То, что сделала этим летом АСИ, до сих пор сносит мне мозг. На остров Русский, что около Владивостока, в Дальневосточный университет привезли полторы тысячи человек со всей России и 20 дней в режиме 12 часов интенсива их учили цифровой экономике. Мастер классы, визионерские лекции, семинары – привезли, наверное, всех спикеров в стране, кто хоть что-то про это хотя бы раз сказал. И все это на территории красивейшего кампуса, где из каждого окна виден океан, а парки и мысы сравнимы с Исландией

Кто были эти люди?
350 чиновников. И 800 слушателей, прошедших открытый отбор (говорят, конкурс был 7 человек на место), заплативших 35 тысяч рублей (понятно, что это символические деньги, и покрывали они только перелет и немножечко еды – а на Острове уже бесплатным было все – проживание, еда, спорт. вся учеба, трансферы). Но факт голосования рублем говорил – люди хотели и поехали осознанно.

Что было?
Был подвиг. Учебный подвиг. Который каждый день без выходные строился так: с 9 до 12 обучение (например, нейронные сети, программирование, экономика), затем обед, затем 4 часовой мастер класс, затем ужин, затем визионерские лекции. Ходить везде обязательно. За пропуски отчисляют и высылают за свой счет домой.
Люди проходили все стадии: восторга, отрицания, смирения и погружения в среду. День на 7, преодолев себя, они начинали думать этими категориями и создавать проекты.

О чиновниках
Поразительно, но самой благодарной средой были …чиновники. Они буквально хватали за рукав , тащили в угол и мучили – а как нам сделать цифровую службу занятости, как нам научить преподавателей профориентации, как нам отцифровать успеваемость? Отбиться удавалось с трудом. Но далеко сбегать не получалось – через три метра на тебя нападал новый чиновник :)

О кастах
Остров очень выявил людей. и очень четко разделил на две группы “нам все должны” “я хочу взять”. Первые бесконечно жаловались на оргсбои (да, их было много, но и такую логистику провести – та еще задача), на невкусную еду (обычная студенческая), на плохие условия (да вы офигели), на что-то еще. Вторые  выясняли, где читают лучшие лекторы, требовали пустить их к ним, придумывали проекты и защищали их, знакомились друг с другом, а ночами убегали из лагеря на шашлыки и винишко. И были счастливы

Зачем?
Да, в районах люди умирают от того, что в больницах нет лекарств. Да, нищенские пенсии. Да, опять выявилось,ч то в тюрьмах пытают. Да. Да. Да
И одновременно тратятся огромные деньги на Остров. Правильно? На мой взгляд, правильно
Для меня показательным стал тот факт, что во второй день на моей лекции было больше 200 человек. И нас переселили из-за этого в ледяную аудиторию с не отключаемым кондиционером, который дул практически снегом. Температура в аудитории была не больше 15 градусов тепла. Все мерзли, но слушали и спрашивали до конца. И еще потом (внимание) 5 часов я консалтила людей. Их интересовала цифровая карьера. И все говорили – мы хотим ее делать в России. и 19 летние студенты, и 40 летние чиновники.

Сейчас они уедут к себе домой (а Остров собрал людей со всей России, причем москивичей было минимум)
И будут делать. Зная, что они не одни – у них остаются чаты Острова, организаторы, штаб. Которые будут поддерживать
И оно из-за этого мощнейшего комьюнити и огромной учебы должно сдвинуться. обязано. Не может не сдвинуться.

То, что произошло на Острове, это предпосылки огромной революции. Никто не даст гарантии, что она обязательно случится. Но теперь у нее есть шанс. Потому что “на местах” появились люди, которые без нее не могут. И они знают , что не одиноки. и что за 300 километров твой товарищ по острову тоже бьется и делает. И можно поговорить с ним в чате, можно спросить у лектора, можно запросить помощи и поддержки у оргов.

Это тот самый колокол Герцена, только современный и цифровой».

Источник: https://romansmirnov.org/99

Источник: pravosudija.net

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Изборский клуб состоялся
В минувшие выходные состоялось одно весьма важное событие, которое весьма скромно  осветили средства массовой информации. Целая плеяда думающих патриотов собралась на псковской земле, в древнем русском городе Изборске, которому как раз исполнилось 1150 ...
К ВОПРОСУ О МЕЖРАСОВЫХ БРАКАХ
Протасов Б.И., профессор, доктор биологических наук, член – корреспондент МСА. Человеческие расы не равны и не только по антропоморфным характеристикам, но, прежде всего, по тому месту, которое они занимают на ступенях социально-политической эволюции. ...
Операция "Немыслимое". Выстрел в cпину от "Союзников". Великая отечественная.
... отведенных под советский контроль территориях. Смирнов доложил, что наши войска, преследуя...
Немного о Левашове
... первый Меровинг (Конон, только в романах фантази обитал).Все “труды” Левашова...
Приговор Путину и Медведеву
Данное видео не понравится тем кто уважает Путина и Медведева. К сожалению автор видео ролика "Приговор Путину и Медведеву" неизвестен... Источник http://via-midgard.info/
Русская Православная Секта или воздействие РПЦ на сознание человека
... это остается личным делом каждого. Роман Добрынин Источник Источник

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>