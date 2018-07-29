Роман Смирнов. Урбанистические кинопросмотры и маркетплейсы еды

На острове Русский заканчивается выезд 1,5 тысяч человек на «цыфровой тренинг». Интересное начинание (или продолжение).

Только что хочу сказать — любая настоящая не то что цЫфровизация, а даже просто автоматизация почти всегда рушит бизнес Людей. Понятно дело Люди это не любят :), со всеми вытекающими. Т.е. чтобы что то сделать полезного к каждому «цЫфровику» необходимо роту десантников прикладывать, как в свое время к «энергореформаторам» на Кавказе, бгг [https://romansmirnov.org/?mode=blog_view&id=111 ]. На практике только команда с самого самого верха или от собственника способна “сломать” сопротивление среды.

Это если по крупному, если же по мелкому, то немного жаль конечно рядовых цифровиков уверовавших в эту ересь – экономика будущего, если не изменится социальная формация, совсем не цифровая, кто себе сейчас кафешку, шиномонтажку-автосервис, магазинчик в проходном месте, парикмахерскую, элеватор, склад, хороший шмат с/х земельки, спортивный на крайняк «шахматный» клуб или банально коммерческой недвиги и т.д. не отхватит, тот в конкретном пролете будет. Действительно придется «цЫфровой реальности» в местах аля сортировочного амазоновского центра вкусить, не смотря на все прослушанные «панельные сессии про блохчейн» и то в случае победы в толкотне локтями с представителями третьего мира.

К реальным же рычагам цыфрового ядра в гугле или фейсбуке, банках, телекомах, а тем более Пентагоне и прч, их не подпустят и на выстрел — там сидят конкретные ребята, у которых свои «тренинги» [ http://romansmirnov.org/96 ] .

Второй момент, на который обратил внимание, это безумие с «сетевыми структурами» в “программе”, даже в визуализации присутствует, бгг:

https://ostrov.2035.university/graph/

Представленная в линейном виде эта “сеть” выглядит конечно яснее (верхние строчки из отсортированных по количеству связей в графе – в инете можете посмотреть откуда “социальный капитал” у лидеров )

При том, что все, абсолютно все, современные успешные транснациональные компании построены по армейским еще ДревнеРимским правилам:

контуберний — 8—10 чел.;

центурия — 60—100 чел. Центурия состояла из десяти контуберниев.

манипула — 120—200 чел.; Манипула состояла из двух центурий.

когорта — ок. 960 чел. в первой и 480 в остальных.

И т. д. И т. п.

Сектор, отдел, департамент, управление , по направлениям , по филиалам,

Основой иерархии является подчинение и соответственно способность к самоконтролю [ https://romansmirnov.org/74 ].

Помимо этого на скучных регламентах, уставах, стандартах и прч, до сих пор собственно держится и наша экономика.

Поэтому я лично больше верю в “научные роты”.

Ладно, в любом случае попытки не пытки и надо быть честным – привести и противоположную точку зрения – из какой то телеграмм канавы:

Алёна Владимирская в своём facebook пишет про Остров.



«То, что сделала этим летом АСИ, до сих пор сносит мне мозг. На остров Русский, что около Владивостока, в Дальневосточный университет привезли полторы тысячи человек со всей России и 20 дней в режиме 12 часов интенсива их учили цифровой экономике. Мастер классы, визионерские лекции, семинары – привезли, наверное, всех спикеров в стране, кто хоть что-то про это хотя бы раз сказал. И все это на территории красивейшего кампуса, где из каждого окна виден океан, а парки и мысы сравнимы с Исландией



Кто были эти люди?

350 чиновников. И 800 слушателей, прошедших открытый отбор (говорят, конкурс был 7 человек на место), заплативших 35 тысяч рублей (понятно, что это символические деньги, и покрывали они только перелет и немножечко еды – а на Острове уже бесплатным было все – проживание, еда, спорт. вся учеба, трансферы). Но факт голосования рублем говорил – люди хотели и поехали осознанно.



Что было?

Был подвиг. Учебный подвиг. Который каждый день без выходные строился так: с 9 до 12 обучение (например, нейронные сети, программирование, экономика), затем обед, затем 4 часовой мастер класс, затем ужин, затем визионерские лекции. Ходить везде обязательно. За пропуски отчисляют и высылают за свой счет домой.

Люди проходили все стадии: восторга, отрицания, смирения и погружения в среду. День на 7, преодолев себя, они начинали думать этими категориями и создавать проекты.



О чиновниках

Поразительно, но самой благодарной средой были …чиновники. Они буквально хватали за рукав , тащили в угол и мучили – а как нам сделать цифровую службу занятости, как нам научить преподавателей профориентации, как нам отцифровать успеваемость? Отбиться удавалось с трудом. Но далеко сбегать не получалось – через три метра на тебя нападал новый чиновник :)



О кастах

Остров очень выявил людей. и очень четко разделил на две группы “нам все должны” “я хочу взять”. Первые бесконечно жаловались на оргсбои (да, их было много, но и такую логистику провести – та еще задача), на невкусную еду (обычная студенческая), на плохие условия (да вы офигели), на что-то еще. Вторые выясняли, где читают лучшие лекторы, требовали пустить их к ним, придумывали проекты и защищали их, знакомились друг с другом, а ночами убегали из лагеря на шашлыки и винишко. И были счастливы



Зачем?

Да, в районах люди умирают от того, что в больницах нет лекарств. Да, нищенские пенсии. Да, опять выявилось,ч то в тюрьмах пытают. Да. Да. Да

И одновременно тратятся огромные деньги на Остров. Правильно? На мой взгляд, правильно

Для меня показательным стал тот факт, что во второй день на моей лекции было больше 200 человек. И нас переселили из-за этого в ледяную аудиторию с не отключаемым кондиционером, который дул практически снегом. Температура в аудитории была не больше 15 градусов тепла. Все мерзли, но слушали и спрашивали до конца. И еще потом (внимание) 5 часов я консалтила людей. Их интересовала цифровая карьера. И все говорили – мы хотим ее делать в России. и 19 летние студенты, и 40 летние чиновники.



Сейчас они уедут к себе домой (а Остров собрал людей со всей России, причем москивичей было минимум)

И будут делать. Зная, что они не одни – у них остаются чаты Острова, организаторы, штаб. Которые будут поддерживать

И оно из-за этого мощнейшего комьюнити и огромной учебы должно сдвинуться. обязано. Не может не сдвинуться.



То, что произошло на Острове, это предпосылки огромной революции. Никто не даст гарантии, что она обязательно случится. Но теперь у нее есть шанс. Потому что “на местах” появились люди, которые без нее не могут. И они знают , что не одиноки. и что за 300 километров твой товарищ по острову тоже бьется и делает. И можно поговорить с ним в чате, можно спросить у лектора, можно запросить помощи и поддержки у оргов.



Это тот самый колокол Герцена, только современный и цифровой».

Источник: https://romansmirnov.org/99