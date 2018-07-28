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Признание Крыма российским однозначная неизбежность

17:47. 28 июля 2018 Просмотров - 87 Один комментарий Опубликовал:

Крым

Американские партнеры, наплевав на мнение президента США, в лице госсекретаря Майка Помпео, представили обновленную декларацию по Крыму, в которой США подтверждают, что их политика неизменна, отказ от признания претензий Кремля на суверенитет над территорией, захваченной силой с нарушением международного права. Подобное заявление противоречит истинной ситуации, референдум, проведенный в 2014 году, показал действительное волеизъявление народа.

Мировой общественности воссоединение Крыма с Российской Федерацией, неустанно преподносится западными СМИ, как вероломное военное вторжение на территорию Украины. Хотя по сути российский военный контингент всегда находился на территории полуострова, со времен русско-турецкой войны, и не покидал вверенную территорию. Даже после распада СССР, Российский Черноморский флот оставался на исконных позициях, по условиям договора между суверенными государствами РФ и Украиной.

После событий Майдана, произошел государственный переворот в Украине, в результате которого пришел к власти президент радикально настроенный на интеграцию с американской администрацией. Одновременно начали происходить негативные события в Одессе, Луганске и Донецке. Ситуация явно проходила по отработанному сценарию пентагоновских доцентов. Нарастающее военное противостояние дает возможность Киевскому руководству, с целью разрешения конфликта и противодействия терроризму привлечь западных союзников на свою сторону. Но народное ополчение юго-восточных регионов выбрало правильную стратегию, которая не позволила осуществить план скорого захвата территории.

Нападки американской дипломатии вполне естественны, НАТОвским партнерам просто необходима военно-морская база в акватории Черного моря, если бы не вовремя проведенный Крымский референдум, то неизбежно, действующее военно-политическое руководство Украины, на известных условиях, пошло бы на сделку с НАТО по размещению вооруженных сил. Очевидно, что для России такое соседство прямо противопоказано, так как ставит под угрозу концепцию национальной безопасности страны, было принято единственное правильное решение, провести народный референдум по присоединению Крыма к России, в соответствии с нормами международного права.

Для стран Евросоюза признание Крыма неизбежно, но только лишь когда спадет давление США. Однако прецедент с Крымом, повлечет признание Косово, что противоречит стратегическим планам Америки в регионе. Еще большим ударом для гордой Европы, стало осознание растущего авторитета РФ как Великой державы, с которой теперь просто необходимо считаться. Россия ничего и никому доказывать не будет, Крым был и будет Россией!

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Один комментарий»

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    Ирбис 28 июля 2018 в 18:40 Ссылка Пометить
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    Нация полных дебилов плять! Бывший посол США в Киеве Джон Хербст заявил, что в 2014 году на территорию Украину якобы вторглась Красная Армия, что и стало началом военного конфликта в Донбассе! я всегда говорил, что массовая педарастия. приводит к замене мозга на сперму.

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