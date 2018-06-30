Посмотрим
08:10. 30 июня 2018 Просмотров - 74 Нет комментариев Опубликовал: brahman
- Мистер президент, вы рассматриваете возможность признания Крыма российским?
- Посмотрим.
(с) Дональд Трамп
Действительно, посмотрим. Как талантливый пиарщик, Трамп накручивает интригу вокруг переговоров в Хельсинки. Надо понимать, что подобный ответ уходящий от позиции однозначного отрицания принадлежности Крыма России вызовет изрядное бурление на Украине и в Европе.
До переговоров еще 2 недели, а в США и Европе подгорает уже сейчас.
Я показал ему, кто тут босс!
Проверка зрения.
Два стабильных гения в Хельсинки.
Новые подходы к определению угрозы национальной безопасности США.
Контроль.
Канадский привет.
Украинская гора.
Новые правила американской мечты.
Отчет русской разведки.
Тарифный томагавк.
Подарочный медвежонок от папы.
Идем назад.
Нет сговора.
Иммиграционная политика Трампа.
Кстати, New York Times за подобные карикатуры обвинили…в гомофобии. -)
Видные гей-активисты призвали газету извиниться и прекратить подобное в "солидной газете" и высмеивать "врагов свободного мира" без этих вот гомофобных штучек.
Слепая Фемида.
Большой фанат плавильных котлов.
Советы от знающего человека.
- Путин убивает людей.
- И мы тоже.
- То есть вы согласны, что Путин убивает людей
Мир Дональда.
Межпартийное расследование сговора с Россией.
Конец глобализма.
Дональд Хатт.
Чудовище Трамп поедает Верховный Суд США.
Судебная система заражена маленькими Трампами.
Капитан Америка спешит на помощь.
Трамп наконец достроил свою стену. Надпись на стене – бесчеловечность.
Что дальше?
1812-й. Никогда снова.
Никакого предательства.
Диктаторский еженедельник.
Вы платите ему или мы?
Это мой мальчик.
Зондирование Трампа.
Счастливого дня фюрера.
Все менторы президента.
Сатир и нимфа.
Товарищ Трамп.
Дон-Разрушитель.
- Это не реально, это не реально, это не реально.
- Судья Кеннеди уходит в отставку.
Юмор на счет Кеннеди заключается в том, что он был судьей, который помог легализации однополых браков в США и в целом топил за демократов, а теперь у Трампа открываются возможности повлиять на состав Верховного Суда в своих интересах.
Трудная дорога мирового порядка.
Великое расплавление 2018.
Отличный выбор.
В общем, ближе к самой встрече и после нее, ожидается настоящий чад кутежа. Весной было пошло на спад, но после G-7 просто не могут остановиться, а уж после последних заявлений и начатых торговых войн, shit-шторм идет только по нарастающей.
Источник: colonelcassad.livejournal.com