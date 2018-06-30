Действительно, посмотрим. Как талантливый пиарщик, Трамп накручивает интригу вокруг переговоров в Хельсинки. Надо понимать, что подобный ответ уходящий от позиции однозначного отрицания принадлежности Крыма России вызовет изрядное бурление на Украине и в Европе.До переговоров еще 2 недели, а в США и Европе подгорает уже сейчас.Я показал ему, кто тут босс!Проверка зрения.Два стабильных гения в Хельсинки.Новые подходы к определению угрозы национальной безопасности США.Контроль.Канадский привет.Украинская гора.Новые правила американской мечты.Отчет русской разведки.Тарифный томагавк.Подарочный медвежонок от папы.Идем назад.Нет сговора.Иммиграционная политика Трампа.Кстати, New York Times за подобные карикатуры обвинили…в гомофобии. -)Видные гей-активисты призвали газету извиниться и прекратить подобное в "солидной газете" и высмеивать "врагов свободного мира" без этих вот гомофобных штучек.Слепая Фемида.Большой фанат плавильных котлов.Советы от знающего человека.- Путин убивает людей.- И мы тоже.- То есть вы согласны, что Путин убивает людейМир Дональда.Межпартийное расследование сговора с Россией.Конец глобализма.Дональд Хатт.Чудовище Трамп поедает Верховный Суд США.Судебная система заражена маленькими Трампами.Капитан Америка спешит на помощь.Трамп наконец достроил свою стену. Надпись на стене – бесчеловечность.Что дальше?1812-й. Никогда снова.Никакого предательства.Диктаторский еженедельник.Вы платите ему или мы?Это мой мальчик.Зондирование Трампа.Счастливого дня фюрера.Все менторы президента.Сатир и нимфа.Товарищ Трамп.Дон-Разрушитель.- Это не реально, это не реально, это не реально.- Судья Кеннеди уходит в отставку.Юмор на счет Кеннеди заключается в том, что он был судьей, который помог легализации однополых браков в США и в целом топил за демократов, а теперь у Трампа открываются возможности повлиять на состав Верховного Суда в своих интересах.Трудная дорога мирового порядка.Великое расплавление 2018.Отличный выбор.В общем, ближе к самой встрече и после нее, ожидается настоящий чад кутежа. Весной было пошло на спад, но после G-7 просто не могут остановиться, а уж после последних заявлений и начатых торговых войн, shit-шторм идет только по нарастающей.

Источник: colonelcassad.livejournal.com