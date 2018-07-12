Во всем виноват Обама

Трамп продолжает гнуть свою линию на тему неопеределенности ситуации с Крымом, повторно уходя от однозначных трактовок времен Обамы.Интересно, что он имел ввиду под портом для подлодок. Если брать береговую инфраструктуру в Севастополе, то там таких вложений в базирование ПЛ не было. Главное обновление Черноморского флота в плане подводного флота это прежде всего сами подводные лодки, которые появились после 2014 года.В остальном же, весьма забавно, что Крымский мост, несмотря на все злобствования на Украине, попал даже в актуальную политическую повестку Белого Дома, как аргумент в пользу принадлежности Крыма России. Хотя казалось бы, голоса людей, которые на референдуме выбрали Россию, а не Украину, должны быть для "демократических" государств важнее инфраструктурных проектов. Но пока вот так.Обвинения в адрес Обамы также достаточно дежурны для Трампа, который не устает напоминать демократам. что "все полимеры" во внешней политике "протеряла" администрация Обамы, а Трамп к этому отношения не имеет. Это не только способ снять с себя любую ответственность за предшествующие провалы, но и попытка развязать себе руки, которые Трампу уже 1,5 года пытаются связать через Сенат и Конгресс США. Разумеется, от таких провокационных пассажей до реального признания Крыма российским пролегает марафонская дистанция, поэтому обольщаться по этому поводу не следует. В данном формате это очередная медийная провокация от Трампа, который на правах "лидера свободного мира" запустил очередную провокацию против "монолитной" позиции евроатлантического блока по вопросу Крыма. Не удивлюсь, если в самое ближайшее время пресс-секретарь Белого Дома или представитель Госдепа выступят с разъяснениями на тему того, что Трамп имел ввиду, дабы оно не расходилось с официальной позицией США и НАТО по Украине и Крыму.

Источник: colonelcassad.livejournal.com