Успех ЧМ-2018 в России: ни одного происшествия!

Отсутствие происшествий — не главный показатель успеха России в организации крупнейшего в мире футбольного фестиваля, огромную роль тут играет количество посетителей на матчах в России и просмотр игр по всему миру. Все это убедило Инфантино сделать такое заявление. Это самый успешный Чемпионат мира, особенно если учесть, сколько опасений было по поводу организационного потенциала России.Не только ФИФА, но и сами гости России похвалили организаторов Чемпионата мира, это коснулось не только Москвы, но и остальных 11 городов, где проходили матчи. Безусловно, в самом начале существовало беспокойство из-за риска возникновения конфликтов на почве расизма, но эти сомнения быстро исчезли.У Инфантино есть все поводы называть Чемпионат мира по футболу — 2018 «самым успешным», опираясь на статистические данные.«Стадионы, заполненные на 98%, более 1 миллиона болельщиков из других стран, более 3 миллиардов телезрителей, причем более 11 миллиардов смотрели матчи по официальному каналу ФИФА, более 7 миллионов человек посетили фан-зоны, также возымела огромный успех система видеопомощи арбитрам, а допинг-тесты дали беспрецедентные результаты с положительным коэффициентом 0% », — сказал Инфантино.Президента ФИФА поддержали все гости и организаторы Чемпионата.«Что касается футбола, то у нас только одна игра закончилась счетом 0:0. Сыграно множество отличных матчей, которые подарили нам море эмоций. С точки зрения организации мы должны признать, что только что отстроенные стадионы, аэропорты, гостиницы, грандиозны, обеспечение транспортом и безопасность были на действительно высоком уровне. Это был великолепный фестиваль, дружеская атмосфера витала в воздухе от начала и до самого конца.Действительно, Чемпионат мира по футболу-2018 стал не только успешным фестивалем, но и возможностью по-новому посмотреть на страну, понять ее.На вопрос, изменит ли успех фестиваля международный имидж России, генеральный директор Организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что, конечно, изменит. Причем не только отношение к России, но и саму Россию.«Мы изначально хотели сделать Чемпионат „открытием для всего мира", и я думаю, что большинство так и посчитали. В соцсетях легко можно проследить, как все удивляются красоте России и ее нравам. Это не просто изменило восприятие о нас, но и мы сами изменили мнение о себе. Мы проанализировали все произошедшее и теперь можем с уверенностью сказать: Мы можем! Мы можем играть в футбол, мы можем проводить мероприятия мирового уровня. Мы можем! » — сказал Алексей Сорокин.Не только русские, но и гости из-за рубежа смогли заметить изменения. Появилось больше энтузиазма, атмосфера была волнительная: то счастливая после победы над Испанией, то грустная после поражения в матче с Хорватией. Но нет, это была не грусть, хотя не обошлось и без слез. Россия запомнилась развевающимися бело-сине-красными флагами и людьми на Красной площади, скандирующими «Россия! Россия! Россия!»«Мы никогда не были так счастливы. Больше 60 лет я становился свидетелем многих событий в нашей стране и горжусь тем, что мы имеем сегодня. Спасибо нашей сборной, что дала повод гордиться», — поделился с нами случайный прохожий (русский).Россия кажется страной-интровертом, но сейчас русские с улыбкой на губах и счастьем в глазах открываются и приглашают всех присоединиться к праздничному футбольному фестивалю.Будь то Сочи, Санкт-Петербург или Москва, атмосфера всегда была жизнерадостной, особенно после двухчасовых матчей. В особенности отличилась Никольская улица, главный путь к знаменитому туристическому месту — Красной площади. Правда, тут можно было почувствовать себя некомфортно из-за свиста и барабанной дроби, но все это блекнет на фоне многовековой культуры, развевающихся красочных флагов, языка, песен, разукрашенных лиц и татуировок на теле. Вот, например, мексиканцы готовы праздновать и танцевать под музыку в любом месте.Россия делала все, чтобы каждый болельщик, приехавший в Москву, Санкт-Петербург или Новгород, получил опыт более яркий, чем просто Чемпионат мира.Для наибольшего комфорта перемещений гостей пустили 734 дополнительных поезда.В дни матчей болельщики могли бесплатно воспользоваться любым общественным транспортом. Одно из самых очевидных изменений в России к Чемпионату мира — то, что плакаты, знаки, афиши стали печататься на русском и английском языках.Безопасность была гарантирована с утра до ночи!Этот Чемпионат мира принес грусть, ссоры, упущенные возможности, достигнутые цели и эмоциональные взрывы. Некоторые команды просто потрясли своих соперников.Мексика и Южная Корея обыграли чемпиона Германию, и та не смогла выйти из группы. Япония победила Колумбию — это была первая победа азиатской команды против латиноамериканского соперника в истории Чемпионата мира. Сенегал обыграл Польшу, Марокко, Иран и Исландия разбили Португалию, Испанию и Аргентину (Исландия сыграла с Аргентиной вничью — прим. ред.) с оглушительным успехом.Изначально никто не знал, чего ожидать от России, но сейчас нет никаких сомнений: Россия в 2018 году, безусловно, победитель — как внутри страны, так и в глазах всего мира.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com