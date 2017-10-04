Сирия, ИГИЛ, последние новости 04 октября 2017
- 11:54 Главари «Джебхат ан-Нусры»* ликвидированы в Сирии при поддержке ВС России.
- 10:16 «Адские утята» наносят ответный удар: кадры уничтожения лидеров «Джебхат ан Нусры» в Сирии.
- 10:13 ВАЖНО: Минобороны объявило о ликвидации командования «Джебхат ан-Нусры» (ВИДЕО).
- 07:00 МИД РФ обвинил США в смертельно опасных провокациях.
- 06:39 Коротко по Сирии.
- 05:46 Пленённые ИГИЛ русские добровольцы воевали на Донбассе и в Югоcлавии (ФОТО, ВИДЕО).
- 02:00 Осознать увиденное: сирийская кампания заставила мир изменить мнение о возможностях России.
- Вчера 23:11 Депутат Госдумы и атаман «Войска Донского» знает русского казака, взятого в плен ИГИЛ (+ФОТО).
- Вчера 22:49 Битва за Дейр Зор: Российские военные скрывают за стеной дыма колонны техники при форсировании Евфрата (ФОТО).
Главари «Джебхат ан-Нусры»* ликвидированы в Сирии при поддержке ВС России
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«Адские утята» наносят ответный удар: кадры уничтожения лидеров «Джебхат ан Нусры» в Сирии
3 октября ВКС РФ нанесли удар по командованию боевиков, причастных к нападению на российских военных.
Подробности на http://tvzvezda.ru
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ВАЖНО: Минобороны объявило о ликвидации командования «Джебхат ан-Нусры» (ВИДЕО)
Российская авиация уничтожила верхушку террористической группировки «Джебхат-ан-Нусра»* в ходе спецоперации в Сирии.
Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
По данным из разных не связанных между собой нескольких источников, главарь «ан-Нусры» Абу Мухаммед аль-Джуляни потерял руку и находится в крайне тяжелом состоянии.
Кроме того, ударами ВКС РФ уничтожены 12 полевых командиров «ан-Нусры», в том числе правой руки аль-Джуляни — начальника службы безопасности группировки Ахмада аль-Гизаи.
В ходе брифинга Конашенков рассказал журналистам, что решение об ударе было принято после подтверждения по разным каналам прибытия террористов и начала их совещания. В операции участвовали самолеты Су-34 и Су-35.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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МИД РФ обвинил США в смертельно опасных провокациях
США устраивают против российских военнослужащих в Сирии смертельно опасные провокации, заявил в интервью газете «Аш Шарк Аль-Аусат» глава МИД РФ Сергей Лавров.
По словам министра, у РФ вызывает озабоченность «тактика полумер», взятая на вооружение США и их союзниками в Сирии.
«Если применять „двойные стандарты“, делить террористов на „плохих“ и „не очень плохих“, загонять в коалицию по политическим мотивам, забыв про необходимость санкции СБ ООН на свою активность, то об эффективности антитеррора говорить сложно. „Исламское государство“* „посыпалось“ именно под ударами российских ВКС и под натиском сирийской армии», — сообщил он.
По словам министра, к ведомым США силам в Сирии у российской стороны масса вопросов.
«То якобы нечаянно ударят по сирийским ВС, после чего игиловцы идут в контратаку, то „науськают“ других террористов на стратегически важные пункты, где была восстановлена законная власть официального Дамаска, то против наших военнослужащих устроят смертельно опасные провокации.
Отмечу и многочисленные „случайные“ попадания по гражданским объектам, влекущие гибель сотен мирных жителей», — указал он.
Лавров подчеркнул, что с точки зрения международного права коалиция, возглавляемая США в Сирии, незаконна.
«Не буду углубляться в детали, но надо начать с того, что коалиция, с точки зрения сирийцев и международного права, — незваный гость в Сирии. И правительство Сирии проявляет терпение до тех пор, пока действия коалиции направлены на борьбу с террористами на территории этой страны», — сообщил он.
По словам министра, участие РФ в борьбе с террористами ИГИЛ нацелено не только на обеспечение национальной безопасности России, но и на укрепление глобальной и региональной стабильности.
«Одними силовыми методами искоренить терроризм на Ближнем Востоке и Севере Африки не удастся. В этом наше глубокое убеждение. Преимущество нашей политики в том, что она не направлена на извлечение корыстного интереса и не имеет «двойного дна», — сказал он.
Лавров подчеркнул, что РФ продолжит наращивать усилия по мирному, политико-дипломатическому урегулированию многочисленных кризисов и конфликтов на Ближнем Востоке и Северной Африке. «Приглашаем к совместной честной работе всех, кто к этому готов», — добавил он.
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* запрещенная в РФ террористическая группировка
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Коротко по Сирии
Коротко по Сирии к 4 октября 2017 года.
1. Акербатский котел.
Как указывалось пару дней назад, вопрос его расчленения уже стоит на повестке дня. Это и прозошло вчера, когда передовые части наступающие от Акербата встретились с войсками наступавшими из Восточного Хомса. Котел фактически распался на две части, которые будут доваривать по отдельности. Для САА в условиях активизации на многочисленных фронтах, желательно доварить его как можно скорее, чтобы высвободить многочисленные силы, которые связаны Восточном Хомсе и Восточной Хаме. Вполне понятно, что в такой оперативной ситуации, шансы на деблокаду котла со стороны боевиков счастливо стремятся к нулю. ИГИЛ слишком далеко, а "Ан-Нусра", которая теоретически могла бы наносить удар в направлении котла к востоку от столицы провинции, во-первых сейчас связана боями в Северной Хаме, а во-вторых, не имеет достаточно серьезной мотивации, чтобы пытаться любой ценой деблокировать оставшиеся силы ИГИЛ в Восточной Хаме.
Часть боевиков пытается просачиваться через пустынную местность в гористую местность на востоке. Случаи сдачи в плен по-прежнему редки, персонаж на заглавном фото сейчас скорее исключение, нежели правило.
2. Аль-Карьятейн.
Сам город до сих пор в руках боевиков. Попытки отбить его сходу судя по всему буксуют и ставка видимо делается на подходящие подкрепления, которые позволят создать необходимое превосходство в силах. Бои идут на западных окраинах и в прилегающей сельской местности, где мобильные отряды ИГИЛ пытаются сковать действующие в районе города сирийские части. Большая часть господствующих над городом высот в руках САА. По заявлениям ИГИЛ и связанных с боевиками ресурсов – потери САА за несколько дней боев в районе города (с учетом захвата самого города) превышают 100 человек. Сирийские источники говорят о потерях под Аль-Карьятейном более туманно, называя цифру 100+ (но вкупе с потерями ИГИЛ под Сухной). С учетом того, что под Сухной "черных" настрогали немало, думается, под Аль-Карьятейном у них потерь явно поменьше, чем у САА, но это пока.
3. Северная Хама.
В Северной Хаме ВКС РФ и ВВС Сирии продолжают обрабатывать Эль-Латаминский выступ, где основными целями выступают позиции боевиков в ключевых населенных пунктах, на которые опирается группировка "Ан-Нусры" – Эль-Латамина, Морек, Кафр-Зита. Возможно, по итогам массировавнной кампании бомбардировок, последуют и наступательные действия с целью вытеснения "Ан-Нусры" с Северной Хамы. Но с учетом того, что этим пытаются заниматься уже 2 года (примерно в октябре 2015 года началось наступление САА в Северной Хаме, которое тогда закончилось неудачей), так что просто тут не будет в любом случае. Нужно напомнить, что согласно соглашениям в Астане, юго-восточная часть Идлиба и Северная Хама входят в зону ответственности России и на границах с этой областью должны быть созданы "зоны безопасности", где должна быть размещена военная полиция.
4. Дейр-эз-Зор.
Наступление боевиков несколько подвыдохлось в результате встречных боев с "пожарными командами" САА. Трасса Пальмира-Сухна-Дейр-эз-Зор по-прежнему перерезана в двух местах – к юго от Вади Адана и на участке между Шолой (где попали в плен наши ЧВКшники) и Кабаибом. САА пока что завершает зачистку в районе Сухны (бои в сельской местности еще продолжается – обе стороны публикуют фото убитых и разбитой техники), причем как в направлении Дейр-эз-Зора, так и в направлении Арака и Т-3. Думается боевиков собъют с трассы в течении нескольких дней, после того как "пожарная команда" их Сухны выдвинется на восток. Боевики скорее всего попробуют удержаться подольше у Шолы и Кабаиба, но при наращивании превосходства САА в тяжелой технике и масштабных авиаударах по поселкам, шансов на это не очень много.
Наступление боевиков потеряло темп и сейчас САА скорее разгребают последствия ударов "черных". Как уже говорилось ранее, главные гешефтополучатели этой истории – американцы, выигравшие темп для наступления на северном берегу Евфрата к нефти Дейр-эз-Зора.
В районе самого Дейр-эз-Зора армия продолжила бои как в самих городских кварталах, так и в направлении Маядина.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Пленённые ИГИЛ русские добровольцы воевали на Донбассе и в Югоcлавии (ФОТО, ВИДЕО)
Добровольцы из России, пленённые ИГИЛ в провинции Дейр эз-Зор, ранее участвовали в конфликтах на Донбассе и в Югославии.
Донской казак Роман Заболотный был в командировках на Донбассе в составе казачьего формирования «Всевеликое Войско Донское».
Как ранее сообщала «Русская Весна», депутат Госдумы и атаман «Войска Донского» заявил, что знает русского казака, взятого в плен ИГИЛ.
На сайте «Казак-центр» 21.06.2016 было опубликовано благодарственное письмо на имя Виктора Петровича Водолацкого, в нём говорится о польской гуманитарной миссии на Донбасс, организованной при поддержке православной церкви Польши. В доставке этого груза сильно помогли казаки.
«Груз собирался для передачи православным церквям, в районы, заблокированные и погружённые в гражданский конфликт на Украине. Уверены, что церкви распределили гуманитарную помощь среди бедствующего населения отдельных территорий Донбасса», — говорится в письме.
Организаторы подчеркнули большой вклад Романа Заболотнего, который на минувшей неделе был захвачен игиловцами:
«Особо хотелось бы поблагодарить казака подхорунжего Заболотнего Романа Васильевича из Ростовской области, Аксайского р-на, посёлка Рассвет. Роман Васильевич проявил преданность православной церкви и приложил максимум усилия для безопасной и адресной доставки гуманитарной помощи на склад Луганской епархии, даже в ущерб себе, но на благо поставленной перед ним задачи».
По данным СМИ, отец Романа — Василий Заболотний проживает в Ростовской области и возглавляет казачью дружину.
Второй пленённый — Григорий Цуркану, участник домодедовского районного отделения «Боевого братства», ветеран боевых действий в Югославии, по данным СМИ он также помогал защищать Донбасс от украинских фашистов.
В одной из новостей на официальных ресурсах «Боевого братства» за 2015 год сообщается о награждении в Домодедовском районе ветерана войны в Югославии Григория Цуркану, там же опубликовано его фото.
Напомним, донской казак Роман Васильевич Заболотный родился в 1979 году в селе Рассвет Аксайского района Ростовской области.
Ранее сообщалось, что в Минобороны России заявили о том, что никаких происшествий, связанных с пропажей без вести или потерями военнослужащих Вооруженных сил РФ в Сирийской Арабской Республики, не было.
Как сообщалось, по данным «Русской Весны», пленённые граждане России являются не кадровыми военными, а добровольцами, воевавшими в составе проправительственных формирований САР.
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* Запрещенная на территории РФ террористическая организация
#Syria: #ISIS captured Russian military volunteers (PMC). They not regular soldiers. Grigory is a veteran war in Yugoslavia, Roman – Cossack pic.twitter.com/BJRHAcPFnn— Russian Punisher (@GentleWarior) 3 октября 2017 г.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Осознать увиденное: сирийская кампания заставила мир изменить мнение о возможностях России
Участие России в конфликте в Сирии интересно не только само по себе, но и как предмет изучения для зарубежных наблюдателей: диапазон комментариев от «Россия втягивается во второй Афганистан» до «Победа России в Сирии» показывает эволюцию взглядов западного мэйнстрима на происходящее.
Портал iz.ru попытался разобраться в изменениях возможностей Вооруженных сил России и в эволюции отражения этих возможностей за рубежом.
Неизвестные цели
Предсказания второго Афганистана были вообще характерны для реакций, если можно так выразиться, раннего периода.
«Втягивание в новый Афганистан» некоторые эксперты предсказывали еще в 2013 году, а в 2015, когда Россия начала собственную военную операцию, эти прогнозы стали общим местом и в зарубежной, и в скептически настроенной отечественной прессе.
Предполагалось, что после некоторого периода ограниченного военного вмешательства с целью сохранить у власти правительство Башара Асада Россия втянется в длительную изматывающую сухопутную кампанию или же будет вынуждена свернуть операцию, не добившись значимых результатов.
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Иные специалисты заходили в своих предположениях дальше, называя целью российского военного вмешательства обеспечение площадки для политического торга с Западом на фоне резкого охлаждения отношений после событий 2014 года на Украине.
В рамках этой концепции Москва, воюя с террористами, не столько преследовала интересы собственной безопасности, сколько демонстрировала западным партнерам свою полезность в качестве союзника в этой борьбе.
Еще дальше заходили те, кто предполагал в качестве истинной цели России обеспечение присутствия и сохранение своего статуса в исторически важном регионе, включая влияние на крупных игроков мирового рынка углеводородов, контроль над потенциальными маршрутами их сбыта и укрепление позиций экспортера вооружений и военной техники.
Все эти построения так или иначе страдали неполнотой. Разумеется, имея перед глазами опыт Афганистана, никто в российском руководстве не хотел его повторения. Более того, ограниченные возможности по поддержанию группировки на большом удалении от своих границ исключали втягивание в масштабную кампанию более надежно, чем ожидаемые политические риски.
Политические риски исключали и уход «несолоно хлебавши» — события могли развиваться по-разному, но выход без видимого результата на фоне прочих процессов вряд ли был бы воспринят российским обществом с олимпийским спокойствием, что означало необходимость просчета различных вариантов возможного исхода.
Наконец, обеспечение диалога с Западом и сохранение позиций в регионе и на ключевых рынках, сами по себе вполне значимые в качестве мотивов, тем не менее не исчерпывали тему полностью, так как не учитывали места планируемой кампании в российской внутренней политике — в том числе и в сфере безопасности.
Неоднократно называвшаяся при этом цель — предотвращение усиления террористов и остановка «конвейера» по подготовке командных кадров возможного джихада на территории бывшего СССР и самой России — игнорировалась большинством западных исследователей и тогда, и мало кем принимается во внимание даже сейчас, что также мешает адекватно оценивать происходящее.
Неизвестные возможности
Оценки возможной эффективности российской операции также не отличались взвешенностью. В основном мнения о военном потенциале РФ сводились к типичным стереотипам, с указаниями на дефицит современного высокоточного оружия, боевых самолетов, беспилотников и других средств необходимых для «войны XXI века».
Изменения, продемонстрированные весной 2014 года, многими наблюдателями были оценены как в основном косметические и затрагивающие в лучшем случае отдельные «элитные части и соединения».
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Это касалось как сухопутных войск, так и ВВС: общим местом были утверждения о слабой освоенности и низкой технической готовности новых боевых машин, препятствующей их эффективному применению. Флот же в принципе оставался «слепым пятном» — во всяком случае возможность применения крылатых ракет морского базирования западными авторами всерьез не рассматривалась.
В итоге наглядная демонстрация возможностей новых систем вооружения стала если не шоком, то изрядной неожиданностью. При этом отличились не только новейшие самолеты, но и модернизированные Су-24 М, ставшие привычными для Запада еще в годы холодной войны.
Модернизация старых машин не только обеспечила применение ими высокоточных боеприпасов, но и на порядок повысила эффективность бомбометания свободнопадающими авиабомбами, что сняло значительную часть вопросов по экономике кампании.
Такие «лакуны осознания» наблюдались везде. Под сомнение ставились, последовательно, возможности России по снабжению группировки, по обеспечению безопасного базирования, по обнаружению целей и их селекции, по ротации задействованных частей и подразделений.
Последовательно же возникавшие препятствия нередко оценивались как непреодолимые и потенциально фатальные. Особенно это касалось политического фона.
Здесь нужно отметить, что политические успехи России в кампании оказались не менее существенными, чем военные.
На старте операции был создан информационный центр, обеспечивший взаимодействие российских, сирийских, иракских и иранских военных, одновременно Москве удалось договориться с Израилем о создании координационного центра, обеспечившего бесконфликтное разведение российской и израильской авиации в тесном ближневосточном небе.
Не менее значимой для Москвы стала возможность использовать в ходе операции воздушное пространство Ирана и Ирака, что ранее многим казалось нереалистичным.
К политическим провалам первого этапа кампании можно отнести неудачу в налаживании координации с Турцией, что впоследствии привело к инциденту со сбитым бомбардировщиком Су-24 в ноябре 2015 года. Тем не менее в дальнейшем Россия и Турция сумели найти общий язык в Сирии — особенно после неудачной попытки переворота силами прозападных офицеров вооруженных сил Турции в июле 2016 года.
К октябрю 2017 года Россия получила возможность использовать воздушное пространство Турции в ходе операций против боевиков.
Наиболее крупный политический успех, впрочем, был одержан в самой Сирии — работа центра по примирению сторон позволила вернуть в политическую орбиту официального Дамаска сотни населенных пунктов и целых районов с многочисленным населением.
Это было, по сути, главное отличие сирийской кампании от афганской, где СССР не смог создать подобную структуру и был вынужден принять на себя весь груз политических ошибок афганского руководства и его внутриполитических методов.
Идеализировать Дамаск в современных условиях тоже не приходится, однако можно заметить, что сирийское правительство продемонстрировало гибкость и способность исправлять ошибки, что позволило добиться компромисса и на переговорах внутри страны, и вне ее — в том числе в рамках астанинского процесса.
Создание зон деэскалации стало еще одним крупным успехом, позволившим обеспечить безопасность в районах, до того служивших проходным двором для различных групп террористов.
Проблемы следует решать по мере возникновения
Среди ключевых проблем на старте российской операции в Сирии было разграничение усилий в борьбе с террористами ИГИЛ* и других радикальных группировок, и отрядами «умеренной оппозиции».
Во втором случае успех принесло сочетание политических и военных методов, позволившее снять наиболее тяжелые угрозы — достаточно напомнить, что в иные моменты войны в 2013–2014 годах боевики перекрывали даже дорогу между Дамаском и его аэропортом, а напряженные бои шли в ряде городских районов.
После того как непосредственная угроза наиболее населенным районам и столице Сирии была снята, появилась возможность решать стратегические задачи — ликвидировав прямое сообщение между террористическими группировками, контролировавшими север страны и ее восточные и южные районы, восстановив контроль над стратегическими шоссе и зачистив от террористов Алеппо — до войны бывший экономической столицей страны.
Попутно России пришлось решать задачу модернизации сирийской армии и изменения ее системы управления и боевой подготовки. Для того чтобы эта необходимость была осознана не только в Москве, но и в Дамаске, потребовалось несколько болезненных ударов, включая провал наступления на Ракку весной-летом 2016-го и потерю Пальмиры ближе к концу того же года.
Принять российские предложения в полном объеме исходно мешала как позиция многих сирийских военных и представителей спецслужб, опасавшихся потери влияния, так и аналогичные опасения Ирана.
Сирийский опыт, помимо прочего, позволил России по-новому взглянуть на ряд подходов к военному строительству — об учете результатов кампании в своей работе говорят и военные, и представители промышленности.
В этой связи очень интересно будет увидеть изменения, которые претерпит по сравнению с ныне действующей госпрограммой вооружений 2011—2020 гг. перспективная программа на 2018–2025 годы, утверждение которой ожидается до конца текущего года.
Если оценивать происходящее по текущему промежуточному итогу, то Россия действительно добилась в Сирии значимых успехов, серьезно укрепив свое положение и продемонстрировав ограниченность возможностей США и монархий Залива в конфликте.
Поколебать позиции Москвы не смог даже ракетный удар США по авиабазе Шайрат в апреле 2017 года — в том числе и потому, что понимания действий, которые должны последовать за этим ударом, у американской администрации явно не было.
В целом проблемы с этим пониманием наблюдались исходно — иначе очень трудно объяснить последовательное сокрушение с помощью НАТО и США авторитарных светских режимов в Ираке и Ливии, с последующим возникновением в этих районах устойчивых «зон войны».
Превращение в такую зону многие в 2012–2013 годах считали неизбежным и для Сирии. Эта опасность не устранена и сейчас, война на территории страны продолжается. Но альтернатива видна вполне отчетливо, и ее авторство принадлежит Москве.
Если оценивать происходящее по текущему промежуточному итогу, то Россия действительно добилась в Сирии значимых успехов, серьезно укрепив свое положение и продемонстрировав ограниченность возможностей США и монархий Залива в конфликте.
Поколебать позиции Москвы не смог даже ракетный удар США по авиабазе Шайрат в апреле 2017 года — в том числе и потому, что понимания действий, которые должны последовать за этим ударом, у американской администрации явно не было.
В целом проблемы с этим пониманием наблюдались исходно — иначе очень трудно объяснить последовательное сокрушение с помощью НАТО и США авторитарных светских режимов в Ираке и Ливии, с последующим возникновением в этих районах устойчивых «зон войны».
Превращение в такую зону многие в 2012–2013 годах считали неизбежным и для Сирии. Эта опасность не устранена и сейчас, война на территории страны продолжается. Но альтернатива видна вполне отчетливо, и ее авторство принадлежит Москве.
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Илья Крамник
* Запрещенная на территории РФ террористическая организация.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Депутат Госдумы и атаман «Войска Донского» знает русского казака, взятого в плен ИГИЛ (+ФОТО)
Зампред комитета Госдумы РФ по СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников и атаман «Всевеликого войска Донского» Виктор Водолацкий рассказал агентству РИА Новости, что знаком с пленённым в Сирии казаком из Ростовской области Романом Заболотным.
Ранее «Русская Весна» публиковала видеозапись с двумя русскими добровольцами, захваченными в плен террористами ИГИЛ* в ходе боя у населённого пункта Аль-Шула в провинции Дейр эз-Зор.
На кадрах один из двух мужчин представляется Заболотным Романом Васильевичем 1979-го года рождения из Аксайского района Ростовской области. .
«Я его знаю хорошо, он из Аксая, был в дружине, активно участвовал в казачьем движении. Я дал задание начальнику штаба Союза казаков-воинов России и зарубежья (которым руководит Водолацкий, — прим. РВ) разобраться в полученной информации, соответствует ли она действительности, и установить местонахождение казака Романа Заболотного», — сказал атаман.
Депутат Водолацкий уточнил, что Роману Заболотному в настоящее время дозвониться не удаётся.
Напомним, что в Министерстве обороны России ранее заявили, что никаких происшествий, связанных с исчезновениями или потерями военнослужащих Вооруженных сил РФ в провинции Дейр-эз-Зор или в других сирийских регионах, не зафиксировано.
Как сообщалось, по данным «Русской Весны», пленённые граждане России являются не кадровыми военными, а добровольцами, воевавшими на стороне Сирийской Арабской Армии.
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* Запрещенная на территории РФ террористическая организация
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Битва за Дейр Зор: Российские военные скрывают за стеной дыма колонны техники при форсировании Евфрата (ФОТО)
Сирийская армия продолжает активно освобождать новые территории на левом берегу Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор.
Для обеспечения передвижения техники и личного состава уже функционируют несколько мостов через реку, помощь сирийцам в этом оказывают российские военные.
Об этом в небольшом репортаже «Русской Весны» с места событий.
Важность данных переправ заставляет применять дополнительные меры к их защите. Для скрытия местоположения переправ и перемещаемой по ним техники постоянно применяются средства задымления.
Плотная стена дыма не позволит террористам ИГИЛ* применять как средства наблюдения, так и огневые средства для нанесения ударов по переправам.
Стоит отметить, что Евфрат достаточно полноводная река и является крупной естественной преградой для наступающих войск, однако благодаря помощи российских инженеров теперь это не является большой проблемой для сирийской армии.
Напомним, что с воздуха прикрытие переправ осуществляет авиация ВКС России.
Читайте также: Сирия: «Если рядом есть трое русских, можно ничего не бояться» — российские военные поднимают боевой дух бойцов САА (ФОТО)
*запрещенная в РФ террористическая организация
К оглавлению | Источник: rusvesna.su