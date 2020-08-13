Сводки от ополчения Новороссии 13 августа 2020
- 04:30 Легендарная «Сотка» — надёжный купол Донбасса (ФОТО).
- 03:05 Запрещённое оружие жестоко наказывает карателей на Донбассе (ВИДЕО).
- 02:39 Лавров резко высказался о работе Спецмиссии ОБСЕ на Донбассе.
- Вчера 23:49 «Он дома»: сербский доброволец ДНР спасён из российского СИЗО.
Легендарная «Сотка» — надёжный купол Донбасса (ФОТО)
В стране, которая воюет, не бывает обычных, ординарных воинских частей — каждое подразделение овеяно легендарной славой героизма и мужества ее бойцов.
Однако даже среди закаленных в нелегких сражениях с жестоким врагом воинских соединений Донецкой и Луганской Республик есть те, которые на голову выше и лучше по боевой выучке и подготовке среди своих собратьев по оружию. Именно такие подразделения заслуженно называют армейской элитой Народной милиции Республик Донбасса.
Гвардейцы Республики
В августе этого года легендарная «Сотка» — 100-я отдельная мотострелковая бригада УНМ ДНР — отмечает свой первый юбилей: пятую годовщину своего формирования.
Предыстория появления «сотой бригады» напрямую связана с рождением будущих гвардейских соединений в ополчении Донбасса, когда в тревожном и грозном январе 2015 г., во время ожесточенных боёв за освобождение Углегорска и Дебальцево, первый Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко подписал указ о создании Республиканской гвардии ДНР.
Гвардейские подразделения молодого государства комплектовались из лучших бойцов воинских подразделений Донецкой Народной Республики — и, что называется, сходу отправлялись в бой, повторяя подвиги своих дедов, проявивших неслыханные героизм и отвагу при обороне Москвы и Сталинграда в Великой Отечественной войне.
И лишь после подписания хрупкого мира с Украиной у соединений Республиканской гвардии ДНР появилась возможность оттачивать своё мастерство и выучку не на полях сражений, а на учебных полигонах и стрельбищах, чтобы в любой момент быть готовыми отразить атаки коварного врага.
Рождение легенды
15 августа 2015 г. Республиканская гвардия перешла в подчинение Первого Армейского корпуса Министерства обороны Донецкой Народной Республики — именно этот день и считается датой формирования 100 ОМСБр УНМ ДНР. А сама воинское соединение с тех пор и зовётся своими бойцами ласково — «сотой бригадой», или попросту «Соткой».
Своё боевое знамя легендарная «Сотка» получила 18 сентября 2015 г. — при этом вручение происходило в торжественной обстановке, сопровождаемой выставкой военной техники, которую передали новому воинскому подразделению.
Чем же отличается «сотая бригада» от остальных воинских соединений Народной милиции ДНР? Что сделало ее своего рода легендарной бригадой среди других военных частей Республики?
Отбор в 100 ОМСБр проходит только на конкурсной основе — в подразделение отбираются самые лучшие и наиболее подготовленные военнослужащие, отличившиеся в борьбе за независимость Донецкой Народной Республики, которые имеют большой боевой опыт в сражениях с украинскими карателями.
Иными словами, «сотая бригада» — это воинская элита молодого государства, её надежный щит и опора.
Бойцы 100 ОМСБр проходят обучение по специальной программе боевой подготовки, разработанной на основе анализа достижений и опыта силовых ведомств самых боеспособных армий мира, а также специфики поставленных перед соединением задач.
Соответственно, и оснащение элитного соединения вооружением и техникой осуществляется самыми лучшими и наиболее надежными образцами бронированной техники, артиллерии, аппаратуры связи и специального стрелкового оружия.
А экипировка бойцов 100 ОМСБр, тщательно подобранная на основе полученного опыта боевых действий в 2014–15 гг., имеет отличительные признаки — голубые тельняшки и береты, свойственные воздушно-десантным войскам — элитным соединениям российской армии.
«Голубые береты» ДНР
Изначально гвардейские соединения вооруженных сил ДНР задумывались как высокомобильные и лёгкие батальонно-ротные тактические группы, которые могут быстро перебрасываться на наиболее опасные участки фронта.
Однако опыт боевых действий в различных условиях показал необходимость оснащения воинского соединения тяжелой бронированной техникой, а также собственными средствами огневого поражения — ствольной и реактивной артиллерией.
Поэтому сегодня в состав 100 ОМСБр входят не только мотострелковые и разведывательные подразделения, которые отличаются высокой маневренностью и слаженностью, и славящиеся великолепной боевой выучкой.
Все свои элитарные качества «сотая бригада» демонстрирует и в периоды относительного затишья — подготовка военнослужащих 100 ОМСБР не прекращается ни на минуту.
Подразделения бригады на ротационной основе постоянно чередуют боевое дежурство на передовой с тяжелейшими тренировками на полигонах, где бойцы легендарной «Сотки» проходят подготовку и переподготовку — и неизменно показывают высший класс боевой выучки.
Именно поэтому военнослужащие «сотой бригады», или, как стали позднее именовать соединение, 100-го отдельного отряда Народной милиции ДНР «Купол», идут одними из первых в строю на военных парадах молодого государства.
Руководство Донецкой Народной Республики неоднократно отмечало личный состав 100 ОМСБр за заслуги, проявленные в боевых действиях по защите нашей Республики.
За личное мужество и героизм военнослужащие бригады награждены знаками отличия «За заслуги перед Республикой» и «Георгиевский крест».
А за безупречную военную службу и весомый личный вклад в укрепление обороноспособности Донецкой Народной Республики многие бойцы отмечены почетными грамотами и благодарностями.
Сейчас подразделения 100 ОМСБр находятся на самом переднем крае обороны нашего молодого государства — и защищают подступы к столице Республики. Самые горячие точки линии соприкосновения находятся в зоне ответственности 100-го отдельного отряда Народной милиции ДНР «Купол».
Сегодня элитная бригада готова действовать в любых тактических ситуациях, выполнить все задачи командования на любом направлении — и одержать убедительную победу.
Поэтому сами бойцы 100 ОМСБр говорят: «Если бы в ДНР было подразделение ВДВ — то это была бы „сотая бригада“!»
И девиз гвардейцев-десантников «Мы там, где ждут победу» лучше всего подходит легендарному соединению УНМ ДНР.
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Сергей Молчанов, специально для «Русской Весны»
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Запрещённое оружие жестоко наказывает карателей на Донбассе (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
Используя действующее перемирие, противник продолжает проводить инженерные работы по совершенствованию позиций с применением окопных зарядов.
За прошедшие сутки нашими наблюдателями в очередной раз зафиксирован взрыв на позициях 1-го батальона 25-й бригады ВСУ в районе населённого пункта Кондрашевская-Новая.
По имеющейся информации, в результате нарушения требований безопасности при установке инженерного боеприпаса получил взрывную травму старший солдат Буриленко.
Ответственность за ранение военнослужащего командир бригады Зенченко возложил на командира роты капитана Коваля, который не провел инструктаж личного состава перед выполнением инженерных работ.
Данные о взрыве на позициях 25-й бригады, в рамках координационного механизма, переданы украинской стороне через представительство в СЦКК.
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Помимо травмирования личного состава при использовании инженерных боеприпасов, украинские войска несут небоевые потери в результате использования запрещенных Международной конвенцией противопехотных мин.
Так, в 14-й отдельной механизированной бригаде, подразделения которой прибывают в зону «ООС» на замену 93-й бригады, отмечаются происшествия, связанные с необученностью обращению со взрывными устройствами.
На одном из взводных опорных пунктов в районе н. п. Крымское личный состав отделения, по указанию командира, производил усиление охраны и обороны позиций с установкой временных минных заграждений.
Военнослужащий Омельченко, не имеющий элементарных понятий о правилах установки и принципах функционирования дистанционно забрасываемых противопехотных мин ПОМ-2, попытался взвести их вручную, чем спровоцировал непреднамеренный подрыв устройства.
В тяжелом состоянии его доставили в госпиталь города Северодонецка.
Еще одно происшествие, связанное с использованием противопехотных мин, произошло в 24-й бригаде. По приказу командира 2-го механизированного батальона Куликовского боевики осуществляли установку минно-взрывных заграждений в районе н. п. Луганское.
Выделенная для доставки противопехотных мин группа во главе с младшим сержантом Карабутом, воспользовавшись отсутствием контроля со стороны командиров, употребила спиртные напитки.
Сбившись с пути, военнослужащие зашли в зону ответственности соседней роты, где солдат Горенко подорвался на противопехотной мине ПМН-2. В тяжелом состоянии с травматической ампутацией стопы и большой кровопотерей, силами медицинской роты, пострадавшего госпитализировали.
Данные происшествия в очередной раз демонстрируют пренебрежение украинской стороной Международной конвенции о запрете использования противопехотных мин.
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В подразделениях ВСУ продолжают отмечаться случаи хищения вооружения нечистыми на руку командирами, которые не прочь улучшить свое материальное положение за счёт государства.
Не успев завершить расследование о хищении приборов ночного видения в 72-й бригаде, комиссия службы РАВ Министерства обороны прибыла для проведения инвентаризации в 93-ю бригаду, где также выявила факт хищения приборов ночного видения AN-PVS14, переданных в ВСУ от США в качестве военной помощи.
Командиры 1-й и 2-й роты 20-го отдельного мотопехотного батальона 93-й бригады, намеревающиеся в ближайшее время покинуть зону «ООС» в связи с ротацией, решили обогатиться, продав сразу 20 комплектов американского оборудования.
Обнаружив канал сбыта через боевиков националистических формирований, сотрудники СБУ под видом покупателей прибыли на сделку, где с поличным и были задержаны военные преступники.
Подразделения Народной милиции ЛНР продолжают совершенствовать боевую выучку и проводить состязания по боевой подготовке.
На полигонах НМ проходит первый этап состязаний на лучшего специалиста службы ГСМ, а также второй этап состязаний «Лучший миномётный взвод» среди подразделений артиллерии.
В ходе проведённых мероприятий все участники продемонстрировали высокую слаженность действий, что, в свою очередь, является залогом успеха при выполнении поставленных задач в различных условиях обстановки.
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Лавров резко высказался о работе Спецмиссии ОБСЕ на Донбассе
Мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе должна подготовить доклад, где нужно точно отразить, кто нарушал и нарушает перемирие на Донбассе, чтобы все могли видеть факты. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, подчеркнув, что наблюдатели не первый год не выполняют своё непосредственное обязательство.
Работу специальной миссии ОБСЕ Сергей Лавров подверг критике в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Федеральным министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом, которая состоялась в Москве 11 августа.
«СММ предпочитает докладывать о нарушениях прекращения огня и обстрелах гражданских объектов абстрактно: “за такой-то период состоялось столько-то обстрелов”, не сказано, с какой стороны. “Пострадали столько-то гражданских лиц, разрушено столько-то объектов гражданской инфраструктуры”.
Не первый год мы настаиваем на том, чтобы спецмиссия была конкретной в своих оценках и чтобы она сообщала, кто больше виновен в таких обстрелах, кто их начинает, а кто на них отвечает.
С помощью нашего представительства в ОБСЕ на основе ежедневных рапортов, которые СММ выпускает, мы смогли провести кропотливую работу, проанализировав данные, всё-таки попадающие в публичное пространство.
Из этого анализа вытекает очень конкретная картина — более 80% обстрелов гражданских объектов приходится на долю Вооружённых сил Украины. Из числа гражданских жертв по обе стороны соприкосновения более 80% жертв на стороне ополчения.
Иными словами, львиную долю ответственности за нарушения договорённости о прекращении огня несут Вооружённые силы Украины», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.
Далее он отметил, что МИД России ждёт от наблюдательной миссии конкретной информации о виновных в нарушении огня на Донбассе, о чём было сделано представление не только албанскому председательству, но и главе СММ Яшару Халиту Чевику, который несёт личную ответственность.
«Спецмиссия ОБСЕ обязана выполнить свое обязательство, которое не выполняется уже не первый год, и представить развернутый тематический, аналитический доклад о том, кто инициирует нарушение прекращения огня, кто обстреливает, прежде всего, гражданские объекты, по чьей вине гибнут мирные жители.
Мы сделали соответствующее представление и албанскому председательству в ОБСЕ, и Совместному центру по контролю и координации режима прекращения огня, и Генеральному секретариату ОБСЕ, и Я. Х. Чевику, который возглавляет эту Миссию, несёт персональную ответственность за неукоснительное соблюдение её мандата, объективное представление информации и за любые попытки скрыть правду для того, чтобы мы все могли руководствоваться фактами, а не домыслами», — заявил Лавров.
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«Он дома»: сербский доброволец ДНР спасён из российского СИЗО
Горан Чирич, сербский доброволец, воевавший на Донбассе, вышел на свободу после почти года тюрьмы. Дома всё это время ждала семья — его жена Лилия и дети.
В ростовском СИЗО Горан провёл почти год, несмотря на то, что у него серьёзнейшие проблемы со здоровьем, угрожающие жизни бойца. В родной стране — Сербии — он объявлен в международный розыск, якобы из-за превышения служебных полномочий. Но на самом деле, как рассказал в интервью «Русской Весне» руководитель координационного центра «Война и мир» Андрей Седлов, задержали Горана за то, что он воевал на Донбассе.
Плечом к плечу вместе с другими бойцами знаменитого интернационального подразделения «Пятнашка» Горан защищал мирных людей и свой Донбасс.
Донецк стал его вторым домом после того, как здесь он обрёл свою семью.
«Горан сейчас дома, слава Богу, с женой, с семьёй, с детьми. Сейчас он отдыхает. Состояние его достаточно тяжёлое и чувствует он себя не очень хорошо, естественно, потому что нагрузка на здоровье была достаточно большой. Мы его проведаем вместе с вашими коллегами, которые помогали решать эту проблему, и тогда уже смогу сказать что-то более подробно.
Так, в двух словах, пока можно сказать, что решение о выдворении его в ДНР было правильным. Это хорошо. Есть возможность поднять его на ноги и вылечить.
Здесь он находится в полной безопасности со своей семьёй, с супругой. Сейчас первоочередная задача — поставить его на ноги и поправить его здоровье.
Изначально, когда он ещё был в заключении, я вместе с его супругой ходил к местным врачам, и они меня заверили, что ждут только его появления, чтобы сразу же начать ему оказывать медпомощь.
Здесь он стоял на учёте в тубдиспансере, у него серьёзные проблемы с лёгкими. Поэтому они готовы сразу подключиться и начать оказывать ему все необходимые меры помощи, чтобы он быстрее выздоравливал.
Нам удалось собрать небольшую сумму. Я надеюсь, этого хватит, чтобы поправить его здоровье и закупить все необходимые лекарства», — сообщил Андрей Седлов.
Напомним, 21 июля Сочинский апелляционный суд общей юрисдикции отменил постановление суда об экстрадиции Горана Чирича и направил его дело в суд первой инстанции для повторного рассмотрения. После чего было принято решение о возвращении сербского добровольца в ДНР.
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