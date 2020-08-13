Сводки от ополчения Новороссии 13 августа 2020

В стране, которая воюет, не бывает обычных, ординарных воинских частей — каждое подразделение овеяно легендарной славой героизма и мужества ее бойцов.

Однако даже среди закаленных в нелегких сражениях с жестоким врагом воинских соединений Донецкой и Луганской Республик есть те, которые на голову выше и лучше по боевой выучке и подготовке среди своих собратьев по оружию. Именно такие подразделения заслуженно называют армейской элитой Народной милиции Республик Донбасса.

Гвардейцы Республики

В августе этого года легендарная «Сотка» — 100-я отдельная мотострелковая бригада УНМ ДНР — отмечает свой первый юбилей: пятую годовщину своего формирования.

Предыстория появления «сотой бригады» напрямую связана с рождением будущих гвардейских соединений в ополчении Донбасса, когда в тревожном и грозном январе 2015 г., во время ожесточенных боёв за освобождение Углегорска и Дебальцево, первый Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко подписал указ о создании Республиканской гвардии ДНР.

Гвардейские подразделения молодого государства комплектовались из лучших бойцов воинских подразделений Донецкой Народной Республики — и, что называется, сходу отправлялись в бой, повторяя подвиги своих дедов, проявивших неслыханные героизм и отвагу при обороне Москвы и Сталинграда в Великой Отечественной войне.

И лишь после подписания хрупкого мира с Украиной у соединений Республиканской гвардии ДНР появилась возможность оттачивать своё мастерство и выучку не на полях сражений, а на учебных полигонах и стрельбищах, чтобы в любой момент быть готовыми отразить атаки коварного врага.

Рождение легенды

15 августа 2015 г. Республиканская гвардия перешла в подчинение Первого Армейского корпуса Министерства обороны Донецкой Народной Республики — именно этот день и считается датой формирования 100 ОМСБр УНМ ДНР. А сама воинское соединение с тех пор и зовётся своими бойцами ласково — «сотой бригадой», или попросту «Соткой».

Своё боевое знамя легендарная «Сотка» получила 18 сентября 2015 г. — при этом вручение происходило в торжественной обстановке, сопровождаемой выставкой военной техники, которую передали новому воинскому подразделению.

Чем же отличается «сотая бригада» от остальных воинских соединений Народной милиции ДНР? Что сделало ее своего рода легендарной бригадой среди других военных частей Республики?

Отбор в 100 ОМСБр проходит только на конкурсной основе — в подразделение отбираются самые лучшие и наиболее подготовленные военнослужащие, отличившиеся в борьбе за независимость Донецкой Народной Республики, которые имеют большой боевой опыт в сражениях с украинскими карателями.

Иными словами, «сотая бригада» — это воинская элита молодого государства, её надежный щит и опора.

Бойцы 100 ОМСБр проходят обучение по специальной программе боевой подготовки, разработанной на основе анализа достижений и опыта силовых ведомств самых боеспособных армий мира, а также специфики поставленных перед соединением задач.

Соответственно, и оснащение элитного соединения вооружением и техникой осуществляется самыми лучшими и наиболее надежными образцами бронированной техники, артиллерии, аппаратуры связи и специального стрелкового оружия.

А экипировка бойцов 100 ОМСБр, тщательно подобранная на основе полученного опыта боевых действий в 2014–15 гг., имеет отличительные признаки — голубые тельняшки и береты, свойственные воздушно-десантным войскам — элитным соединениям российской армии.

«Голубые береты» ДНР

Изначально гвардейские соединения вооруженных сил ДНР задумывались как высокомобильные и лёгкие батальонно-ротные тактические группы, которые могут быстро перебрасываться на наиболее опасные участки фронта.

Однако опыт боевых действий в различных условиях показал необходимость оснащения воинского соединения тяжелой бронированной техникой, а также собственными средствами огневого поражения — ствольной и реактивной артиллерией.

Поэтому сегодня в состав 100 ОМСБр входят не только мотострелковые и разведывательные подразделения, которые отличаются высокой маневренностью и слаженностью, и славящиеся великолепной боевой выучкой.

Все свои элитарные качества «сотая бригада» демонстрирует и в периоды относительного затишья — подготовка военнослужащих 100 ОМСБР не прекращается ни на минуту.

Подразделения бригады на ротационной основе постоянно чередуют боевое дежурство на передовой с тяжелейшими тренировками на полигонах, где бойцы легендарной «Сотки» проходят подготовку и переподготовку — и неизменно показывают высший класс боевой выучки.

Именно поэтому военнослужащие «сотой бригады», или, как стали позднее именовать соединение, 100-го отдельного отряда Народной милиции ДНР «Купол», идут одними из первых в строю на военных парадах молодого государства.

Руководство Донецкой Народной Республики неоднократно отмечало личный состав 100 ОМСБр за заслуги, проявленные в боевых действиях по защите нашей Республики.

За личное мужество и героизм военнослужащие бригады награждены знаками отличия «За заслуги перед Республикой» и «Георгиевский крест».

А за безупречную военную службу и весомый личный вклад в укрепление обороноспособности Донецкой Народной Республики многие бойцы отмечены почетными грамотами и благодарностями.

Сейчас подразделения 100 ОМСБр находятся на самом переднем крае обороны нашего молодого государства — и защищают подступы к столице Республики. Самые горячие точки линии соприкосновения находятся в зоне ответственности 100-го отдельного отряда Народной милиции ДНР «Купол».

Сегодня элитная бригада готова действовать в любых тактических ситуациях, выполнить все задачи командования на любом направлении — и одержать убедительную победу.

Поэтому сами бойцы 100 ОМСБр говорят: «Если бы в ДНР было подразделение ВДВ — то это была бы „сотая бригада“!»

И девиз гвардейцев-десантников «Мы там, где ждут победу» лучше всего подходит легендарному соединению УНМ ДНР.

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Сергей Молчанов, специально для «Русской Весны»