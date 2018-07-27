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Когда придумали Куликовскую битву? (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

21:05. 27 июля 2018 Просмотров - 79 Нет комментариев Опубликовал:

Артём Войтенков: Когда придумали Куликовскую битву? Оказывается, она появилась в 19-ом веке.
Содержание:
00:30 – Куликовская битва в учебниках истории
00:59 – памятники на Куликовом поле
01:38 – кто придумал Куликовскую битву?
02:25 – поиск в Google Books
08:03 – летописные источники
08:58 – когда установили памятники победы и Дмитрию Донскому?
10:08 – картины о Куликовской битве
12:01 – археологические находки на Куликовом поле
12:52 – когда нашли Куликово поле?
14:18 – Куликовскую битву придумали в 19-ом веке
История пишется по заказу власти, история меняется политиками, история переписывается учёными. Настоящая история многократно искажена и переделана. Каким было прошлое на самом деле – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…

Источник: www.youtube.com

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