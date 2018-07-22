Солнечный человек (к 70-летию со дня рождения М.Н. Задорнова)

Да, Михаил Николаевич был именно таким, солнечным человеком. И он был патриотом России, что ему не могли простить его многочисленные недруги, от ряда ведущих блоггеров до мелкой шантрапы, отравляющей Интернет своими выхлопами. Конечно, М.Н. Задорнов не был «языковедом», он просто радовался богатству русского языка, и играл с ним как дети играют с игрушками. Для него было большим удовольствием нащупать сходства в словах, описывающих совершенно разные предметы и явления, причем зачастую в разных языках.







Как-то я спросил его, понимает ли он, что это не наука? – Конечно, ответил Михаил Николаевич, но это увлекательная игра, и не только увлекательная, но и познавательная. Она подводит меня и многих других к глубинным ощущениям нашего языка, и заметьте, иногда, а может быть и часто, эти совпадения и переклички в словах не случайны, они тянутся из глубин времени, может, из многих тысячелетий. Что же плохого, что я увлекаю многих играть в такую же игру? Я получаю множество писем, в которых мои слушатели и читатели сами находят глубинные сходства в словах, придумывают объяснения, порой пишут целые очерки, пытаясь представить историю этих слов.





И действительно, многие современные языки тянутся из древних арийских языков, которые сотню лет назад получили у лингвистов нейтральное название «индоевропейские языки», потому что арии принесли эти языки из Европы в Индию, и произошло это примерно 3500 лет назад. Название, конечно, натянутое, потому что те же языки арии принесли и в Иран, и в Месопотамию – в качестве митаннийских ариев (в Сирию) и хеттов (несколько северо-западнее), а это никак не Индия. Но так повелось, тем более что «есть такое мнение», что «индо» в названии – это вовсе не от Индии, а от племен индов в Северном Причерноморье. Как бы то ни было, суть в том, что от тех древних арийских языков в итоге образовались большинство языков Европы, кроме разве что языка басков, венгров и финнов с эстонцами, как и некоторых поволжских народностей. Вот они и перекликаются друг с другом.







Выявлять эти «переклички» многим нравится. Это, конечно, не наука в строгом смысле этого слова, но это развивает мысль, да и приносит многим удовольствие открытия. Кому это, казалось бы, мешает? Это что, на народные деньги? На правительственные гранты, которые отнимали бы денежные средства от социальных программ, от больниц, школ? Нет, конечно. Тогда откуда эта ненависть, квинтэссенцией которой явилось выдвижение М.Н. Задорнова на «премию лжеученых» и присуждение ему скоморошеской «премии» член-корреспондент ВРАЛ? Да понятно, откуда. Это – русофобский клан, возглавляемый людьми с черной душонкой, «журналистом» Соколовым и генетиком, специалистом по алкоголизму Боринской, у которых на почве поиска «лжеученых» уже поехала фигуральная крыша. М.Н. Задорнов – русский патриот, вот они и бесятся.







Я должен об этом сказать, потому что эти людишки очень старались очернить имя М.Н. Задорнова. Но, как сказал поэт, «мы поименно вспомним тех, кто поднял руку». Вот и вспомним опять – кому игра в слова Михаила Николаевича мешала? Ответ прост – да русофобам, кому же еще? Причем не просто русофобам, а русофобам с инициативой, типа Соколова, Боринской, К. Жукова. Ну ладно, хватит о них. Хотя М.Н. Задорнову они немало крови попортили, им еще отольется.







Мало кто вспоминает, что М.Н. Задорнов был членом Союза писателей России. И был совершенно заслуженно, слог и чувство слова у него были превосходными. Он даже в частной беседе говорил как писал, тщательно формулируя фразы, но это у него было естественным, без труда и старания.







Особенно следует отметить его фильмы о древнерусской истории, о древнем славянстве, о Рюрике. Эти фильмы не были научными, ничего того, что не было бы известно современной науке, в них не было. Но М.Н. Задорнов и не предполагал делать их такими, эти фильмы были познавательными и патриотическими. И это опять ему не могли простить русофобы. Я так часто вспоминаю здесь русофобов, потому что именно между ними и М.Н. Задорновым проходила принципиальная пограничная линия. Да чего далеко ходить за примерами? Выдержка из Википедии: «Кандидат исторических наук, доцент РГГУ Евгений Пчелов критиковал Клёсова за участие в фильме Михаила Задорнова «Рюрик. Потерянная быль». Представляете? Критиковал за участие в фильме Михаила Задорнова! Не за что-то конкретное исторически неверное, или за слова, в фильме произнесенные, а за одно участие! Вот он, почерк русофобов. И знаете, как назывался пасквиль Пчелова? «История, рассказанная скоморохом». Вот так, не членом Союза писателей России, а «скоморохом». Опять почерк русофобов. Но я не случайно говорил о том, что им отольется. Пчелов получил хорошую порку в очерке «О пчелах», в котором было показано, что Пчелов – полный ноль в науке, и не ему высказываться о тех, кто несравненно выше его, а именно о М.Н. Задорнове.







Фильмы М.Н. Задорнова были востребованы в народе, и он этот народный наказ успешно и блестяще выполнил. Фильмы были красочными, познавательными, интересными, патриотическими. Это была рука Мастера.







М.Н. Задорнов был прекрасным собеседником, от него устать было невозможно. Как-то мы с ним просидели в кафе восемь (!) часов кряду, беседуя на самые разные темы, и особенно о России и Америке, и никаких разногласий между нами не было, да, наверное, и не могло быть. Это был довольно редкий случай попадания в одно мировоззрение. Я привез ему значок Гарвардского университета, который он тут же примерил, со словами, что вот теперь никто не усомнится, что он в том университете был.



















Его знали повсюду, и относились с глубоким уважением. Он действительно был солнечным человеком. Для него было обычным делом спросить меня – хотите ли на такую-то постановку в такой-то театр?, – очень рекомендую, – тут же набрать телефонный номер театра и… меня там уже ждал главный режиссер-постановщик. Знали – Задорнов сказал, Задорнов сделал.



Анатолий А. Клёсов,

доктор химических наук, профессор



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