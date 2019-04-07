Неизвестный Герой: Он готовил полёты Гагарина, первого спутника, станций для исследования Луны и планет Солнечной системы (ФОТО)

На этой неделе исполнилось 110 лет со дня рождения видного учёного и конструктора Михаила Сергеевича Рязанского (1909–1987) — одного из основоположников отечественного ракетно-космического приборостроения и основателей НИИ-885 (сегодня — АО «Российские космические системы», РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос»).

Подробности «Русской Весне» рассказали в пресс-службе «Российских космических систем».

Под руководством Михаила Рязанского, входившего в знаменитый Совет главных конструкторов во главе с Сергеем Королевым, были разработаны уникальные радиосистемы управления и телеметрии межконтинентальных баллистических ракет.

Он принимал участие в работе по созданию первого искусственного спутника Земли, подготовке полёта Юрия Гагарина, автоматических станций для исследования Луны и планет Солнечной системы и в других важнейших проектах.

Михаил Рязанский также внёс значительный вклад в развитие пилотируемой космонавтики, создание космических систем связи и навигации, наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами.

Он стал одним из основателей отечественной научно-инженерной школы космического приборостроения. Его ученики и сегодня составляют золотой фонд ветеранов отрасли, многие из которых продолжают работать и передавать свой уникальный опыт и знания новому поколению инженеров, учёных и конструкторов.

Коллеги и ученики Рязанского в воспоминаниях отмечают замечательные личные качества конструктора, благодаря которым ему удалось создать в коллективе атмосферу здоровой творческой конкуренции при собственном творческом участии на всех этапах создания прорывных по тем временам решений, аппаратуры и систем.

Ветеран РКС, учёный и конструктор Арнольд Селиванов:

«Если попытаться одним словом охарактеризовать совместную многолетнюю работу с Главным конструктором, то ее можно назвать комфортной. Это слово непривычно употреблять в подобном контексте, тем не менее, оно очень точно передает то чувство, которое возникает при воспоминании о прошедшем, совсем нелегком и непростом времени.

Дистанция между молодым инженером и Большим Главным конструктором, конечно, была всегда, но Михаил Сергеевич умел ее сглаживать и делать незаметной. Стремление оправдать доверие и не подвести такого человека для меня было мощным моральным стимулом в работе с Михаилом Сергеевичем».

Ветеран РКС, доктор технических наук Виктор Гришмановский:

«Методы руководства Михаила Сергеевича процессом создания передовой по тому времени ракетной техники обеспечивали наивысшие достижения в ее развитии, изучении и освоении космического пространства и способствовали активизации творческого процесса в институте, поиску новых технических решений, появлению разработок новых систем, решающих задачи на новых принципах, расширению научной тематики института».

Ветеран РКС, кандидат технических наук Владислав Рогальский:

«Широкой кругозор, большой опыт создания радиотехнических систем для управления ИСЗ различного назначения позволяли Михаилу Сергеевичу успешно взаимодействовать с баллистиками Института прикладной математики академии наук АН, разработчиками научной аппаратуры из Института космических исследований АН, руководителями завода им. С. А. Лавочкина, где разрабатывались дальние космические аппараты.

Его умение выслушать собеседника, найти возможность удовлетворить требования заказчиков к точности измерений параметров движения космических аппаратов и скоростям передачи научной информации, реализации близких к теоретическим значениям чувствительности бортовых и наземных радиосистем обеспечивали эффективное взаимодействие с нашими смежниками».

Космонавт, Герой России, внук Михаила Рязанского Сергей Рязанский:

«Дед очень много работал, времени на общение с нами у него почти не было. Помню, как он рассказывал мне о теории большого взрыва, не вдаваясь в детали, понимая, что я еще маленький. В семье к деду относились с глубочайшим уважением. Вечером родители кормили нас с сестрой, а сами за стол не садились — ждали, когда с работы придёт дедушка, чтобы вместе с ним поужинать».

Биография

Михаил Рязанский родился 5 апреля 1909 года в Санкт-Петербурге. В 1935 году окончил МЭИ, получил специальность инженер-электрик.

В 1934–1946 годах работал в НИИ-20 Министерства электропромышленности СССР, прошел путь от инженера до начальника отдела.

В 1946 году Михаил Рязанский был назначен на должность главного инженера НИИ-885. Он стал главным конструктором системы управления ракеты Р-7.

С 1955 по 1965 год Михаил Рязанский занимал должность директора и главного конструктора, затем до 1986 года был главным конструктором.

Михаил Рязанский — лауреат различных государственных премий, отмечен званием Героя Социалистического труда (1956), награжден Орденом Красной Звезды, пятью Орденами Ленина, двумя Орденами Трудового Красного Знамени и Орденом Октябрьской Революции.

5 апреля 2019 года в честь 110-летия со дня рождения видного ученого и конструктора в РКС прошла торжественная церемония возложения цветов к памятной доске Михаила Рязанского, установленной у центральной проходной компании на Авиамоторной улице в Москве.

В мероприятии приняли участие многочисленные гости, представители коллектива и руководства компании.

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Фото 1: После запуска космического аппарата «Луна-3»: М.С.Рязанский, Е.Я.Богуславский, С.П.Королев, В.И.Бритов, М.В.Келдыш, И.И.Пиковский, И.С.Лидоренко, 1959 г.

Фото 2: Совет Главных Конструкторов. М.С.Рязанский, Н.А.Пилюгин, С.П.Королев, В.П.Глушко, В.П.Бармин, В.И.Кузнецов 1947 г.