Narada Rinpoche: Карма компаний гибридных семян “Monsanto” и “Seminis”

Деятельность компаний "Monsanto" и "Seminis" по распространению по всему миру мутированных семян зерновых культур, овощей и фруктов привела к загрязнению планеты. Потому что для выращивания гибридных растений нужны химические удобрения, а также химические яды от вредителей, которые размножились благодаря химическим компонентам. Помимо этого их продукция увеличило число заболеваний в мире, где здоровых людей на планете осталось очень мало. А всем больным людям требуются лекарства на той химической основе, на которой выращивались из семян зерновые культуры, ягоды, овощи и фрукты.

Природа создала людей и планету Чистыми, поэтому любое Движение против самой Природы будет кармически сказываться на стране и странах, которые поддерживают и соглашаются с таким Движением против Природы. Кармическая Отдача будет проявляется природными катаклизмами и погодными аномалиями, а на людях болезнями. Компании "Monsanto" и "Seminis" также внесли свою долю Кармы в погодную аномалию США и других стран Америки.

Уведомление о Карме США, получило не только правительство страны, но и главы стран обоих континентов Америки, через свои Посольства в США, чтобы они были в курсе того: Почему на их страны обрушились Беды природного характера. Потому что Разрушительная Энергия Кармы США распространяется во все стороны от их страны. Также это Письмо получило: руководство компаний "Monsanto" и "Seminis", а также «Bayer». Помимо этого это письмо получили Посольства в США тех стран, где "Monsanto" и "Seminis" имеют свои филиалы. Поэтому адресатами этих Писем будут правительства стран: Аргентины, Австралии, Австрии, Бразилии, Канады, Чили, Германии, Индии, Индонезии, Израиля, Италии, Кореи, Малайзии, Вьетнама, Польши, Украины, Турции, Таиланда, Швейцарии, Испании, России, Португалии, Филиппин, Пакистана, Новой Зеландии, Нидерландов, Мексики.

Уже не для кого ни секрет, что США не успевает выбираться из одной Беды, как попадает в другую. Это отражается во всём. У страны отслеживается экономический кризис и деградация социального общества. А природные катаклизмы и аномальная погода доказательства тому, что у страны Карма, которую усугубляют отдельные компании и Лица живущие в США.

Обе компании - "Monsanto" и "Seminis" специализируются на выпуске модифицированных семян зерна, овощей и фруктов. Гибридность таким семенам дают изменения клеток на уровне генов - ДНК, что по сути означает мутацию семян за счёт химических добавок. Разумеется, что развиваться они смогут только за счёт тех же самых химических добавок, которые эти компании и выпускают, как удобрения. То есть, таким семенам не нужно солнце для роста, а только химия удобрений, которая оседает в них, а потом вся эта химия идёт в пищу людям и животным.

Влияние на организм химической продукции этих компаний будет однозначной - мутация и стерильность, то есть не возможность иметь потомство. Употребляя в пищу продукты, которые были выращены из гибридных семян зерновых культур, овощей и фруктов, человек будет постоянно мутировать. Ибо организм человека всегда подстраиваться под ту среду обитания, в которой он живёт.

Мутация человека будет выражаться его болезнями, ибо иммунная система организма будет бороться с той химией, которую он будет получать с пищей. Эта борьба выражается воспалительными процессами внутри человека.

Употребляя продукты питания, которые были выращены химическим путём - за счёт химических удобрений, человек не сможет вылечится от болезни, а значит она станет хронической. А это означает, что человек будет постоянно употреблять лекарства. Не для излечения, а для поддержания в организме определённой химической среды, где будут себя прекрасно чувствовать мутированные клетки.

Способствуют мутации человека не только пища из мутировавших семян зерновых, овощей и фруктов, но и лекарства, основа которых химия. А такие лекарства выпускает компания «Bayer», ибо это, и фармацевтическое предприятие, и химическое, а значит почти все лекарства, которые выпускает эта компания, имеют в себе химическую основу.

Химические лекарства не могут излечить человека, потому что они подпитывают химическую среду внутри организма, а она усиливает его мутацию. Но при этом такие лекарства дают человеку временное облегчение, как раз за счёт того же химического состава, который был использован при росте гибридных семян зерновых, овощей и фруктов. Ведь не зря же компании "Monsanto" и «Bayer» имеют совместное производство в США.

Это всё и есть Карма против самой Природы. Карма, которая притягивает к себе такие же Энергии Разрушения, которые эти компании выпускают в своей продукции. Это и есть одна из Причин аномальной погоды, которые обрушились на США и близ лежащие страны.

Человек - Дитя Природы, а значит он уже рождается, как часть её, поэтому его Исцеление возможно только через усиление его иммунной системы, что означает Чистоту организма за счёт чистых продуктов питания.

Но это будет не возможно пока люди употребляют пищу из мутированной продукции семян зерновых культур, овощей и фруктов, а также усугубляют своё Исцеление приёмом лекарств с химической основой. Хотя облегчить боль или снять воспалительный процесс, легко можно и травами.

Снять Карму с компаний "Monsanto" и "Seminis" будет возможно, если они прекратят выпускать гибридные семена зерновых культур, овощей, фруктов, и других растений, а займутся разработками экологичных и чистых семян, которые сейчас так необходимы планете и людям для их Исцеления. Также они должны будут прекратить выпуск химических удобрений и ядов против вредителей тех культур, которые сами же и распространили по миру, ибо терпение Природы уже заканчивается.

С поЖеланиями Добра,

Narada Rinpoche.

апрель 2014 года

Источник: narada-budda.ru