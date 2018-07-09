Narada Rinpoche: кармическое наследие компании “Bayer”

Природные и погодные аномалии происходящие на нашей планете, сподвигли меня к написанию этого письма правительствам разных стран. Но акцент самого письма будет сделан на деятельность в мире трёх компаний: "Monsanto", "Seminis" - США, и "Bayer" - Германия, за период с 1954 года.

Все три компании выпускают модифицированные семена зерновых культур, овощей и фруктов, а также химические удобрения к ним, и химические яды от вредителей, которые слетаются на эти растения, где сами вредители являются побочным эффектом экспериментов над семенами. Также эти компании являются поставщиками химических добавок для: пищевой промышленности и косметической.

Помимо этого, компания "Байер" выпускает лекарства на той же химической основе, что и вся остальная её продукция.

Направление этих трёх компаний было только одно: мутация человечества и гибель окружающей среды до стадии Тёмного Мира, о которой они и понятия не имели, когда начинали свою совместную деятельность в 1954 году с Разрешения Мирового Правительства.

Все компании "Monsanto", "Seminis", и "Bayer" специализируются на выпуске модифицированных семян зерна, овощей и фруктов. Гибридность таким семенам дают изменения клеток на уровне ДНК, что по сути означает мутацию семян за счёт химических добавок. Химические удобрения для таких семян означают жизнь в прямом смысле этого слова, потому что развиваться они могут только за счёт тех же самых химических добавок, которые эти компании выпускают, как удобрения. То есть, таким семенам не нужно солнце для роста, а только химические удобрения, которые оседают в них навсегда, а после сбора урожая вся эта химия идёт в пищу людям.

Влияние на организм химической продукции этих компаний будет однозначной - мутация и стерильность людей, то есть не возможность иметь потомство. Употребляя в пищу продукты, которые были выращены из гибридных семян зерновых культур, овощей и фруктов, человек будет постоянно мутировать. Ибо организм человека всегда подстраиваться под ту среду обитания, в которой тот живёт.

Мутация человека будет выражаться болезнями, ибо иммунная система организма будет бороться с той химией, которую он будет получать с пищей. Эта борьба выражается воспалительными процессами внутри человека. А это означает, что человек будет постоянно употреблять лекарства. Не для излечения, а для поддержания в организме определённой химической среды, где будут себя прекрасно чувствовать исключительно мутированные клетки, а значит человек всегда будет болеть находясь в процессе мутации.

Именно мутированные клетки передаются по наследству от родителей к детям, где уже сами дети увеличивают их количество передавая усиленные мутированные клетки уже своим детям. В конце концов уже новорожденные дети стали иметь такой процент мутации, что уже рождаются больными.

И так происходит из поколения в поколение начиная с 1954 года...

Способствуют мутации человека не только пища из мутировавших семян зерновых, овощей и фруктов, но и лекарства, основа которых химия, а такие лекарства выпускает компания "Байер".

Часто эта компания годами разрабатывает лекарство от несуществующей болезни, которая потом появляется в мире вместе с какой-нибудь вакциной против новой разновидности уже существующей болезни. И вот уже об этой болезни знают все в мире.

Химические лекарства не могут излечить человека потому, что их основа химия, а она способна на усиление мутаций клеток, чем ещё больше ослабляется иммунитет человека. Но при этом химические лекарства дают человеку временное облегчение, как раз за счёт того же химического состава, который был использован при росте гибридных семян зерновых, овощей и фруктов. В итоге организм устаёт бороться с мутацией клеток, поэтому сосредотачивает свои Силы на уборку грязи от шлаковой пищи, где сильная концентрация шлаков в одном месте приводит к развитию рака.

Первым сигналом к тому, что мутированные клетки стали преобладать в организме человека, являются воспалительные процессы в органах. Приём лекарств на химической основе снимает не воспалительный процесс, а притупляет боль блокируя иммунную систему организма. Тем самым давая клеткам время закрепить мутацию и освоиться с ней, чтобы после разблокирования, когда человек перестаёт принимать лекарство, иммунная система приняла новые мутированные клетки за Своего словно они такими были всегда.

По отношению к самой Природе планеты люди тоже не были гуманными.

Химические удобрения и яды, которые выпускают компании "Monsanto" и "Bayer", приводят не только к мутации человека, но ими загрязняется и сама Природа, ибо распыление химикатов попадает не только на гибридные растения, но и на дикие, которые также начинают мутировать и видоизменяться, а значит стерилизоваться, где для роста им нужны химические удобрения, а не свет солнца. А значит все животные, птицы и рыбы питающиеся растениями также мутировали вместе с человеком, как и всё вокруг.

Это Карма против самой Природы. Карма, которая притягивает к себе такие же Энергии Разрушения, которые компании "Monsanto", "Seminis", и "Bayer" выпускают в своей продукции. Это и есть одна из Причин аномальной погоды и природных катаклизмов, которые обрушились на наш мир, где сама планета старается почистить себя от химической грязи и в том числе от людей её производящих.

Именно продукция этих трёх компаний является Сейчас главным фактором природных и погодных катастроф в мире, которые происходят повсеместно по всей планете. По этой причине моё письмо получат: Руководство всех трёх компаний - "Monsanto", "Seminis", и "Bayer"; правительства стран Германии и США; а также правительства всех стран, где "Байер" имеет свои филиалы.

Письма им будут доставлены через Посольства этих стран в Германии, потому что именно там находится главный офис компании "Байер".

Вот список правительств тех стран, которые получат моё письмо:

Австралия,­­ Австрия, Аргентина,­­ Аруба, Армения, Азербайджа­­н, Грузия, Багамы, Барбадос, Бахрейн, Белоруссия­, Бельгия, ­ Боливия, Болгария, Бразилия, Камбоджа, Чили, Китай, Колумбия, Коста Рика, Куба, Кюрасао, Доминиканс­­кая республика­­, Эквадор, Египет, Эль Сальвадор, Филиппины, ­­ Финляндия,­­ Франция, Гватемала,­­ Греция, Гондурас, Гонконг, Венгрия, Дания, Индия, Израиль, Индонезия,­­ Ирак, Иран, Иордания, Испания, Италия, Канада, Катар, Ямайка, Япония, Казахстан,­­ Лаос, Латвия, Ливан, Ливия, Литва, Малайзия, Мексика, Мьянма, Новая Зеландия, Нидерланды, Никарагуа,­­ Норвегия, Объединённ­­ые Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Палестина (Сектор Газа),­ Парагвай, Перу, Панама, Польша, Португалия­­, Сербия, Сингапур, Сирия, Словакия, Словения, США, ЮАР, Южная Корея, Швейцария,­­ Тайвань (Китайская­ Республика­), Таиланд, Тринидад и Тобаго, Турция, Уругвай, Великобритания, Венесуэла,­­ Вьетнам, Хорватия, Чехия, Эстония, Кувейт, Ирландия, Румыния, Россия, Саудовская­­ Аравия, Судан, Швеция, Украина, Йёмен.

В этом Письме я хочу рассказать об истинных причинах того: Почему компания "Байер" начала выпуск химической продукции для людей, которая способствует мутации всего Живого на планете.

Моя информация не является секретной, потому что всё, что я говорю здесь, есть в интернете, поэтому она открыта и доступна для любого Пользователя.

Компания "Байер" была выбрана для этого Дела исключительно из-за её прошлого, когда во Вторую мировую войну 1941-1945 годов эта компания проявила изрядное усердие во всех конц.лагерях фашистской Германии. Поэтому в 1956 году её бывший директор Фриц тер Меер стал Председателем наблюдательного совета, ибо его политика в Дни войны была созвучна с тем, что требовалось для реализации Планов Мирового Правительства.

Всё началось в 1954 году, когда было заключено Сепаратное Соглашение с инопланетной расой Серых с Тёмного Мира Ориона. Условием этого Соглашения был обмен. Наше Правительство получало инопланетные технологии, а Серые взамен получали людей нашего Мира для экспериментов.

Соглашение было заключено в США, поэтому и людей часто похищали именно в этой стране.

Помимо этого США всегда было полигоном для всех дальнейших экспериментов и разработок этих компаний, а так происходит до сих пор.

Уверена, что Мировое Правительство первоначально не имело понятия: на что конкретно они соглашались подписываясь в 1954 году под этим Сепаратным Соглашением. Хотя впоследствии часть Планов Серых им была открыта.

Истинная цель Серых с Тёмного Мира Ориона была одной: вербовка людей нашего Мира в свой Тёмный Мир, а для этого мы должны были к 2012 году соответствовать среде обитания их Мира, куда всем нам дадут возможность переселиться в преддверии Конца Света, о котором говорилось постоянно.

Именно для подтверждения соответствия людей нашего мира с людьми их Мира, и происходили похищения, где у наших людей постоянно: брали анализы для контроля за мутацией клеток; вживляли чипы, чтобы отслеживать частоту вибрационного и энергетического уровней; женщин оплодотворяли, а у мужчин брали сперму, чтобы выяснить совместимость мутированных генов с генами людей их мира, потому что Серые с Тёмного Мира надеялись на первых порах иметь потомство от наших людей, которые ещё не стали стерильными.

Дело в том, что Люди Тьмы стерильны по своей природе, а значит они не могут иметь потомства, поэтому специальные отряды Серых летают по всей Вселенной и вербуют в свой Мир Ориона людей, в ком есть предрасположенность ко Тьме и в наличии Тёмные Энергии.

Кто-то соглашается сразу, а кому-то нужно время для того, чтобы понять, осознать и принять тот факт, что жить на своей родной планете в её Светлых Энергиях, они уже не могут.

Часто Серые специально создают на планетах такие условия, чтобы: либо саму планету подогнать под шаблон Тёмного Мира, либо сподвигнуть людей планеты на мутацию для их соответствия с Энергиями их Тёмного Мира.

Это означает, что человек должен быть адаптированным: к химической пище и воде, к определённому составу химических элементов в воздухе, к низкочастотному спектру излучения окружающей среды. Вот тогда новобранец будет себя чувствовать в их Тёмном Мире Ориона, как дома.

Всё это уже было на нашей планете в достатке.

Наш Мир к 2012 году находился на Пороге того, чтобы: либо стать Тёмным Миром, либо пополнить население Тёмного Мира Ориона. В этом случае наш Мир ждал бы в 2012 году Конец Света с глобальной зачисткой планеты, а значит Серые бы заранее сделали нам всем Предложение о переселении в их Мир. Но.

Летом 2012 года люди нашего мира, в большинстве своём, сделали свой Выбор в пользу Пути Света. И хотя этот Выбор Пути Света был у людей неосознанным, а от страха за жизнь близких людей, но Конца Света не было. С тех пор наш Мир потихоньку зачищается от энергетической грязи, которая осталась от перебывания на нашей планете Серых с Тёмного Мира Ориона, которые отбыли с нашей планеты летом 2012 года.

Но Предложение от Серых и от их Тёмного Мира о Переселении с нашей планеты в их Мир, ещё последует для людей нашего Мира. И оно будет Объявлено до того, как на наш Мир опустятся высокочастотные Энергии 5 Измерения, которые сейчас закрепились на горных вершинах нашей планеты опускаясь ниже с каждой вспышечной активностью солнца.

Подтверждением этого факта являются Серебристые Облака, которые обозначают самые верхние границы 5 Измерения. Если раньше такие Облака наблюдались только на полюсах нашей планеты, то теперь они распространились до 40 параллели приближаясь к экватору. Это означает, что вскоре 5 Измерение охватит всю планету, а пока на ней всего лишь устанавливаются переходные Энергии 4 Измерения, в которых могут жить люди обоих полярностей.

Мутированные люди не смогут жить в Высоких Энергиях 5 Измерения потому, что они не соответствуют их высокой частоте вибрирования. То есть, Энергии Солнца разрушительно действуют на тех людей, в ком большая концентрации мутированных клеток, ибо Люди Тьмы не могут жить в Светлых Энергиях. А такими людьми будут все, в ком мутация клеток зашла слишком далеко и не поддаётся: очищению и исцелению, а значит восстановлению естественной среды внутри организма.

По этой причине Тёмный Мир Ориона предложит тем людям, кто не захочет Возноситься через смерть, навсегда переселиться в их Мир. Но к такому Предложению Тёмного Мира Ориона люди должны быть готовы точно зная, что обратной дороги у них нет.

Способствует мутации не только мутированные семена зерновых культур, овощей, фруктов, и употребление химических лекарств, но и: искусственные продукты питания, где слишком много разных химических добавок; средства личной гигиены и косметики, ибо на основе химии тех же самых компаний "Monsanto", "Seminis", и "Bayer", налажено производство практически всех предприятий мира. А выбросы всех этих предприятий и загрязняют воздух, воду в реках и землю вокруг них.

Всё это в целом лишь дополняющие друг друга составные одного Направления, которое способствует усилению мутации человека для приближения его и нашего мира к соответствию с Тёмным Миром Ориона.

Также усиливает мутацию клеток излучение электроприборов и электроники. Любой включённый прибор, даже если он находится в спящем режиме, излучает низкочастотные волны, которые блокируют работу иммунной системы организма, что способствует усилению мутации, а значит развитию болезни. Для этого достаточно находится рядом с такими приборами или носить его при себе. Это позволяет человеку постоянно быть в поле воздействия низких вибраций, к которой организм быстро привыкает. А значит человек будет подсаживаться на эти низкочастотные энергии, где его будет тянуть к: телефону, компьютеру, телевизору, или к любой другой электронной технике.

А частота вибрирования нашей электроники почти соответствует вибрациям Тёмного Мира Ориона, а это означает, что наши люди им уже почти подходят.

В Тёмном Мире Ориона нет Природы, потому что Людям Тьмы не нужно солнце для Жизни, поэтому их Мир полностью закрыт пеленой смога, а без солнца Живые растения жить не могут, а тем растениям, что там есть солнце не нужно.

Сейчас многие города в разных стран нашего мира страдают от дымного смога, избавится от которого они не могут. Это означает только одно - этот город по своим вибрациям приближается к Энергиям Тёмного Мира Ориона, а значит вскоре туда будут притягиваться мутированные люди с Тёмными Энергиями, которые будут себя чувствовать в нём комфортно, ибо они оказались за пределами воздействия солнца.

В Мире Ориона нет животных, потому что нет для них пищи. Хотя в их Тёмном Мире есть существа, которых можно назвать животными. Но все они мутированные люди с разных Миров Вселенной, которые перешли грань срединной мутации между человеком и животным. То есть, пока не все клетки у человека мутированы, он останется человеком или будет по облику приближен к нему. Окончательная мутация всех клеток означает для человека превращение в подобие животного, птицы или рыбы, которое им не является.

В нашем Мире тоже уже есть такие животные, которые раньше были людьми, но перешли грань мутации между человеком и животным. В последние годы такие животные стали встречаться гораздо чаще, чем это было раньше, например чупакабра. Есть и другие подобные животные. Их отличительная особенность в том, что они могут питаться только кровью убитых животных, где есть высокая концентрация Тёмных Энергий, ибо смерть - это всегда Энергии Разрушения.

Также Высокие Энергии 5 Измерения пагубно воздействуют и на те электроприборы и электронику, которая имеет низкочастотные вибрации. Это заметно на сбоях в системах, когда на планету приходит очередная порция Энергий с солнца после её вспышечной активности. Ибо все блага нашей цивилизации были сделаны по технологиям, которые были нам даны Тёмным Миром Ориона, а она не рассчитана на интенсивное воздействие Светлых Энергий от Солнца. Хотя надо признать, что только благодаря тому, что Серые с Тёмного Мира Ориона заранее поделились с нашим Миром своими технологиями, нам удалось поднять к 2012 году уровень своего духовного развития до Порога Вознесения.

Правда получили мы эти технологии после Галактической Конвергенции, которая проходила на нашей планете в 1987 году. Ибо наше Мировое Правительство не посмело пойти против Галактического Совета, поэтому им пришлось делиться с человечеством всеми технологиями Серых с Тёмного Мира Ориона, которыми Правительство и их организации, владели единолично с 1954 года.

Сейчас наш Мир с 2012 года движется вперёд на Пути Света, а значит всё то, что имеет низкую частоту вибрирования, начиная от электроники и заканчивая человеком, ждёт Чистка от энергетической грязи, а ею занимается сама планета. Для мира это означает одно: природные катаклизмы и погодные аномалии, которые можно избежать, если самим помочь нашей Природе в её Очищении. А для этого всего лишь нужно - изъявить своё Желание без тени сомнений, и попробовать начать своё личное Очищение перестав пользоваться продукцией на химической основе.

С пожеланиями Добра,

Narada Rinpoche.

апрель 2014 года

Источник: narada-budda.ru