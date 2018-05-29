Новости Украины и Новороссии 29 мая 2018
- 07:29 Киевская полиция защищала магазин «Roshen» во время погромов неонацистов (ВИДЕО).
- 06:30 На Украине рассказали, как минимизировать убытки от «Северного потока — 2».
- 04:30 «Страшный план Москвы по уничтожению мира»: Киев раскрыл «тайну» России.
- 03:00 Как США планируют увеличить поток оружия на Украину (ФОТО).
- 01:27 Генерал ВСУ рассказал об огромной национальной трагедии Украины (ВИДЕО).
- 00:52 Украинская “оппозиция” – выщелкивать по одному.
- Вчера 22:56 Донецк не вернется в состав Украины — мнение жителей.
- Вчера 20:40 ЕС намерен выделить Украине макрофинансовую помощь в 1 млрд евро.
Киевская полиция защищала магазин «Roshen» во время погромов неонацистов (ВИДЕО)
В воскресенье, 27 мая, на киевском рынке у станции метро «Лесная» произошли столкновения неонацистов с правоохранителями, были задержаны 34 человека.
Неонацисты повредили торговую точку продавца, который избил военного пенсионера. В результате пострадали три сотрудника полиции.
Позже в Сети появилось видео, как в разгар погрома наряд полиции оцепил находящийся рядом магазин «Roshen», буквально защитив его своими телами от толпы.
Эти кадры были сняты и опубликованы в социальной сети киевлянином Александром Волковым, который снабдил видеозапись такими словами:
«Сначала думал, что это шутка, но после появления видео оказалось, что не шутка. Во время погрома на рынке „Лесной“ вся полиция защищала находящийся рядом магазин Roshen. Ну и комедия».
Напомним, торговая сеть марки «Roshen» принадлежит Петру Порошенко.
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На Украине рассказали, как минимизировать убытки от «Северного потока — 2»
В случае запуска трубопровода «Северный поток — 2» Киеву следует заключить с Москвой договор о гарантированных поставках газа через территорию Украины, заявил постпред этой страны при Совете Европы Дмитрий Кулеба в интервью «РБК Украина».
«Если проект „Северного потока — 2“ все-таки реализуется, должны быть юридические гарантии. Не наподобие Будапештского меморандума, а конкретные межгосударственные соглашения. И не двухсторонние, а трехсторонние — между Германией, Украиной и Россией на предмет, например, того, что оговоренные конкретные объемы газа Россия при любых обстоятельствах транспортирует через украинскую систему», — сказал он.
При этом Кулеба отметил, что поставки газа из России по «Северному потоку — 2» обернутся «колоссальными убытками» для украинской стороны. Кроме того, Киев, по его словам, потеряет политический рычаг.
«То есть будет два крана — один в Москве, а второй будет в Берлине. Все. Через германскую экономику, которая сама растет и потребляет газ, она будет влиять и на Восточную Европу», — выразил мнение Кулеба.
На фото: Дмитрий Кулеба
Проект «Северный поток — 2» предполагает сооружение двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубы проложат от побережья России через Балтийское море до Германии рядом с действующим «Северным потоком».
Помимо США, у которых есть планы по экспорту в Европу своего газа, против газопровода выступает Украина. Киев опасается потерять доходы от российского топлива. Латвия, Литва и Польша также совместно заявили о неодобрении строительства «Северного потока — 2». Их лидеры уверены, что это политический проект.
России неоднократно призывала не политизировать тему строительства газопровода. По словам президента России Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.
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«Страшный план Москвы по уничтожению мира»: Киев раскрыл «тайну» России
Украинские политики, явно управляемые западным истеблишментом, решили пойти по стопам своих английских коллег. И вслед за провальным «делом Скрипаля», в котором Великобритания так и не предоставила никаких улик во вмешательстве России, начали реализовывать новый, довольно идиотский, план.
Председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз выступила с резким заявлением в адрес Москвы. Согласно ее утверждению, Россия активизировала исследования, которые «направлены на разработку химического и биологического оружия массового поражения».
По словам Фриз, российская сторона как минимум последние три года занимается расследованиями в области вирусов геморрагических лихорадок. В частности, разработками Эболы и Марбург.
По мнению представительницы Киева, Москва скрывает все под видом разработки вакцин, но на самом деле якобы отечественные разработчики сочетают Эболу с вирусом оспы.
Объясняет Ирина Фриз все желанием РФ использовать такое оружие в рамках гибридной войны. Соответствующий отчет дипломат обещала включить в «специальный рапорт по противодействию гибридным угрозам России».
Примечательно, что никаких доказательств политиком предоставлено не было. Она лишь сослалась на анализ государственных закупок РФ, а также деятельности учреждений Министерства обороны.
Между тем, следовало бы отметить, что делать подобное заявление, не имея при этом никаких документов, подтверждающих отношение России к разработке «гибридного оружия», по меньшей мере, глупо. Своим агрессивным жестом официальный Киев лишь подтверждает, что сам является неким оружием в руках западного истеблишмента, с помощью которого ведется гибридная война против РФ.
Если же Киев действительно располагает какими-то уликами, то правильнее было дождаться составления отчета и уже потом, используя международные университеты права, высказывать подобные предположения и начинать расследование.
В данном случае мы можем наблюдать за продолжением «британской истории», когда после отравления семьи Скрипаль все обвинения «посыпались» в адрес Москвы. Но до сих пор официальный Лондон так и не предоставил ничего, чтобы подтвердить свою позицию.
Очевидно, что вся эта ситуация — новый виток гибридной войны против России. Запад не желает, чтобы РФ активно развивалась и налаживала отношения с государствами в мире. И по этой причине они придерживаются антироссийской линии во всем.
Кроме того, скандал с вирусами геморрагических лихорадок выгоден в данной ситуации Великобритании. На фоне нового скандала есть возможность «спустить на тормозах» «дело Скрипалей».
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Антон Орловский, для «Русской Весны»
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Как США планируют увеличить поток оружия на Украину (ФОТО)
США ищут посредников для поставок оружия на Украину. Пентагон не скрывает, что пытается наладить постоянный и надежный канал снабжения Киева различными видами летального и нелетального оружия. По мнению многих военных экспертов, на фоне обострения ситуации в Донбассе это неизбежно ведет к эскалации конфликта.
О том, как США планируют ускорить процесс перевооружения украинской армии, — в материале РИА Новости.
Подлить масла
Военное сотрудничество США и Украина активизировали после госпереворота в 2014-м. С началом силовой операции в Донбассе американцы регулярно оказывают военную помощь ВСУ на сотни миллионов долларов: украинские военные и спецслужбы получили не только бронеавтомобили Humvee, беспилотники, радиолокационные системы, обмундирование и экипировку, но и летальное оружие. Так, Вашингтон одобрил поставки тяжелых снайперских винтовок Barrett M107A1 и противотанковых комплексов Javelin, хотя и запретил применять их на юго-востоке страны.
Президент Украины Петр Порошенко со снайперской винтовкой
В последние недели из Донецкой народной республики регулярно приходят тревожные новости об обострении обстановки в районе подконтрольной ДНР Горловки и даже о появлении новой горячей точки на линии соприкосновения. По данным военных и городских властей, в результате участившихся обстрелов погибли несколько человек, более десяти ранены.
При этом замминистра обороны США Элен Лорд сообщила на прошлой неделе о намерении сократить время на поставку вооружений Украине.
Для этого Пентагон ищет посредников, которые могли бы на постоянной основе быстро и беспрепятственно переправлять оружие украинским силовикам.
Однако эксперты убеждены, что главная цель этих махинаций не ускорение отгрузки, а попытка пустить пыль в глаза мировому сообществу и скрыть реальные объемы сделок.
В мутной воде
«Понятно, что когда достигнуты межгосударственные договоренности, никакие посредники не нужны, — отмечает в беседе с РИА Новости вице-президент Академии геополитических проблем Константин Соколов. — Поставки вооружений осуществляются в общем порядке. Если ищут посредника, то, скорее всего, стоит вопрос о преодолении каких-то правовых норм, запретов и ограничений. Желая увеличить поставки вооружений на Украину и минимизировать негативную реакцию общественного мнения и мирового сообщества, США хотят снять с себя определенную долю ответственности».
© РИА Новости / Стрингер
Выставка «Оружие и безопасность» в Киеве
По его словам, государственные экспортеры вооружений обязаны предоставлять отчеты о количестве и типе поставленных вооружений, в то время как посредник может и не разглашать подобную информацию. Чтобы разорвать прямую цепочку между поставщиком и получателем и скрыть реальные объемы поставок, сегодня существует множество механизмов.
Эксперты сходятся в том, что через единого посредника американцы будут поставлять на Украину не сложные и дорогие системы вооружения, а в основном стрелковое оружие, средства связи, оборудование для диверсионных групп, гранатометы и противотанковые комплексы.
«В случае с Украиной посредник необходим, чтобы вести поставки через одну структуру. Так легче контролировать передачу оружия, что-то уйдет в публичное поле, что-то — нет, — сказал РИА Новости директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. — Крупные партии оружия американцы, очевидно, поставлять не будут. Единый посредник, занимающийся военным сотрудничеством США и Украины, как раз удобен для небольших партий».
Обкатанная схема
Механизм посредничества в оружейных сделках Соединенные Штаты применяют уже давно и успели его неплохо отработать.
Например, компании-посредники участвуют в поставках противоракетных комплексов Patriot Румынии, разведывательных стратегических БПЛА Global Hawk Японии, противоракетных комплексов THAAD Саудовской Аравии и в реализации экспортных контрактов на поставку ракетных комплексов TOW третьим странам.
Американцы не стесняются привлекать посредников даже в самых щепетильных ситуациях. Так, бывший начальник службы безопасности расположенной в Сирии американской базы Ат-Танф Мухаммад Ассалам обвинил представителей оппозиции, проходящих подготовку под руководством инструкторов из США, в том, что они вооружают террористов.
Боевики террористической группировки ИГИЛ
«Скрытая поддержка выражалась продажей оружия ИГИЛ*. Когда мы об этом узнали, сказали американцам. Но те только усилили поддержку командира, поставленного ими над нами (главарь группировки „Магавир Эс-Саура“ Муганнат Атталя. — прим. ред.). Они продавали вооружение американского производства, СПГ, машины, винтовки М-16 в большом количестве, после последней ревизии американцев была недостача 4,7 тысячи винтовок», — рассказал Ассалам РИА Новости.
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Сообщалось и о поставках США оружия через компании-посредники курдским формированиям. Противник такой помощи — Турция — старается прерывать эти цепочки. Газета Hurriyet в январе сообщила, что турецкая авиация нанесла удары по аэродрому Минниг на северо-западе Сирии, который использовали американцы.
Соединенные Штаты — главный экспортер оружия в мире. Всего за пять лет Вашингтон поставил вооружение в 98 государств, экспорт вырос по сравнению с периодом с 2008 по 2012 год на 25%. Крупнейшие покупатели — Саудовская Аравия, Турция, ОАЭ, Южная Корея, Австралия.
Николай Протопопов
*Запрещенная в России террористическая организация
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Генерал ВСУ рассказал об огромной национальной трагедии Украины (ВИДЕО)
Утечка трудоспособного населения с Украины принимает для страны масштабы национальной трагедии.
Об этом заявил генерал украинской армии, бывший председатель СВР Николай Маломуж в эфире телеканала NewsOne.
Он подчеркнул, что страну покидает именно «активная и интеллектуальная» часть населения. По его словам, на сегодняшний день около девяти миллионов украинцев уехали в такие страны, как Польша, Италия, Испания, Португалия, Россия, Канада и США.
«Вот это огромная национальная трагедия и наш стратегический просчет», — заявил Маломуж.
Он пояснил, что люди уезжают из-за отсутствия перспектив и свободного развития бизнеса на Украине, который мог бы создать рабочие места и обеспечить «высокие стандарты».
В конце февраля министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что каждый месяц страну покидают около ста тысяч граждан. По словам министра, миграции способствует безвизовый режим с Евросоюзом.
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Украинская “оппозиция” – выщелкивать по одному
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Донецк не вернется в состав Украины — мнение жителей
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ЕС намерен выделить Украине макрофинансовую помощь в 1 млрд евро
Евросоюз готовится выделить Украине новую макрофинансовую помощь в размере до 1 миллиарда евро. Как предполагается, эти средства будут выделены Украине в течение 2,5 года двумя траншами. Окончательное решение в ЕС по одобрению этой программы может быть принято уже летом.
Еврокомиссия в марте предложила предоставить Украине новый пакет макрофинансовой поддержки в размере до 1 миллиарда евро. Предложение проходило согласование в Совете ЕС и Европарламенте, в результате чего был найден их компромиссный вариант. Теперь он должен быть одобрен отдельно Советом ЕС и Европарламентом.
Постпреды стран ЕС при союзе (Coreper) на текущей неделе могут согласовать эти предложения. Затем потребуется одобрение и совета министров стран ЕС.
Пленарная сессия Европарламента может окончательно одобрить выделение финпомощи в середине июня. Также необходимое окончательное подписание документа между Советом ЕС и ЕП ожидается в июле текущего года, сообщил РИА Новости источник, знакомый с вопросом.
Затем потребуется одобрение Украиной и ЕС меморандума о взаимопонимании, определяющего меры, включая реформы, которые должны будут принимать власти Украины для получения кредитов в рамках этой программы. Эти меры должны будут соотноситься и с программой, которую страна проводит при поддержке МВФ.
Детали
Макрофинансовая поддержка должна быть предоставлена Еврокомиссией двумя частями кредитов. Размер каждого транша должен быть установлен в меморандуме о взаимопонимании. Второй транш, как планируется, будет предоставлен не ранее, чем через три месяца после выделения первой порции кредита, свидетельствует находящийся в распоряжении РИА Новости проект об оказании этой финпомощи, который предложен на окончательное утверждение в ЕС.
Документ представляет собой «предложение для решений Европарламента и Совета ЕС» о предоставлении дальнейшей макрофинансовой поддержки Украине. Эта помощь «должна быть доступна (стране — ред.) в течение двух с половиной лет, начиная с первого дня после вступления в силу меморандума о взаимопонимании», уточняется в нем.
Кроме этого, вся сумма макрофинансовой финподдержки должна быть предоставлена Украине в форме кредитов, максимальный средний срок погашения которых составит 15 лет.
Если финансовые потребности Украины значительно сократятся в период выделения средств программы по сравнению с изначальными предположениями, Еврокомиссия должна будет сократить размер макрофинансовой помощи, либо приостановить или даже отменить её, свидетельствует документ.
Цель оказания помощи — поддержка стабилизации экономики Украины и проведения реформ, отмечается в документе.
Условия
Еврокомиссия будет принимать решения о возможности перечисления траншей кредитов в рамках этой программы финпомощи при выполнении Украиной определенных условий.
В частности, условием выделения средств будет уважение страной «эффективных демократических механизмов», соблюдение верховенства права, гарантирование уважения прав человека, говорится в документе.
Также будет учитываться и выполнение страной программы корректировки экономики и структурных реформ в рамках кредитной программы МВФ, а также исполнение определенных условий экономической политики в стране, согласованных с ЕС в меморандуме о взаимопонимании по данной макрофинансовой помощи.
Кроме того, поддержка будет обусловлена и прогрессом в борьбе с коррупцией на Украине.
Евросоюз, исходя из документа, хочет, чтобы Украина регулярно проверяла правильность использования средств, предоставленных ей по этой программе. Предлагается дать возможность Еврокомиссии и Счётной палате ЕС (Court of Auditors) проводить аудит во время действия и после завершении программы макрофинансовой помощи.
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