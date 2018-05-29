Новости Украины и Новороссии 29 мая 2018

США ищут посредников для поставок оружия на Украину. Пентагон не скрывает, что пытается наладить постоянный и надежный канал снабжения Киева различными видами летального и нелетального оружия. По мнению многих военных экспертов, на фоне обострения ситуации в Донбассе это неизбежно ведет к эскалации конфликта.

О том, как США планируют ускорить процесс перевооружения украинской армии, — в материале РИА Новости.

Подлить масла

Военное сотрудничество США и Украина активизировали после госпереворота в 2014-м. С началом силовой операции в Донбассе американцы регулярно оказывают военную помощь ВСУ на сотни миллионов долларов: украинские военные и спецслужбы получили не только бронеавтомобили Humvee, беспилотники, радиолокационные системы, обмундирование и экипировку, но и летальное оружие. Так, Вашингтон одобрил поставки тяжелых снайперских винтовок Barrett M107A1 и противотанковых комплексов Javelin, хотя и запретил применять их на юго-востоке страны.

Президент Украины Петр Порошенко со снайперской винтовкой

В последние недели из Донецкой народной республики регулярно приходят тревожные новости об обострении обстановки в районе подконтрольной ДНР Горловки и даже о появлении новой горячей точки на линии соприкосновения. По данным военных и городских властей, в результате участившихся обстрелов погибли несколько человек, более десяти ранены.

При этом замминистра обороны США Элен Лорд сообщила на прошлой неделе о намерении сократить время на поставку вооружений Украине.

Для этого Пентагон ищет посредников, которые могли бы на постоянной основе быстро и беспрепятственно переправлять оружие украинским силовикам.

Однако эксперты убеждены, что главная цель этих махинаций не ускорение отгрузки, а попытка пустить пыль в глаза мировому сообществу и скрыть реальные объемы сделок.

В мутной воде

«Понятно, что когда достигнуты межгосударственные договоренности, никакие посредники не нужны, — отмечает в беседе с РИА Новости вице-президент Академии геополитических проблем Константин Соколов. — Поставки вооружений осуществляются в общем порядке. Если ищут посредника, то, скорее всего, стоит вопрос о преодолении каких-то правовых норм, запретов и ограничений. Желая увеличить поставки вооружений на Украину и минимизировать негативную реакцию общественного мнения и мирового сообщества, США хотят снять с себя определенную долю ответственности».

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Выставка «Оружие и безопасность» в Киеве

По его словам, государственные экспортеры вооружений обязаны предоставлять отчеты о количестве и типе поставленных вооружений, в то время как посредник может и не разглашать подобную информацию. Чтобы разорвать прямую цепочку между поставщиком и получателем и скрыть реальные объемы поставок, сегодня существует множество механизмов.

Эксперты сходятся в том, что через единого посредника американцы будут поставлять на Украину не сложные и дорогие системы вооружения, а в основном стрелковое оружие, средства связи, оборудование для диверсионных групп, гранатометы и противотанковые комплексы.

«В случае с Украиной посредник необходим, чтобы вести поставки через одну структуру. Так легче контролировать передачу оружия, что-то уйдет в публичное поле, что-то — нет, — сказал РИА Новости директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. — Крупные партии оружия американцы, очевидно, поставлять не будут. Единый посредник, занимающийся военным сотрудничеством США и Украины, как раз удобен для небольших партий».

Обкатанная схема

Механизм посредничества в оружейных сделках Соединенные Штаты применяют уже давно и успели его неплохо отработать.

Например, компании-посредники участвуют в поставках противоракетных комплексов Patriot Румынии, разведывательных стратегических БПЛА Global Hawk Японии, противоракетных комплексов THAAD Саудовской Аравии и в реализации экспортных контрактов на поставку ракетных комплексов TOW третьим странам.

Американцы не стесняются привлекать посредников даже в самых щепетильных ситуациях. Так, бывший начальник службы безопасности расположенной в Сирии американской базы Ат-Танф Мухаммад Ассалам обвинил представителей оппозиции, проходящих подготовку под руководством инструкторов из США, в том, что они вооружают террористов.

Боевики террористической группировки ИГИЛ

«Скрытая поддержка выражалась продажей оружия ИГИЛ*. Когда мы об этом узнали, сказали американцам. Но те только усилили поддержку командира, поставленного ими над нами (главарь группировки „Магавир Эс-Саура“ Муганнат Атталя. — прим. ред.). Они продавали вооружение американского производства, СПГ, машины, винтовки М-16 в большом количестве, после последней ревизии американцев была недостача 4,7 тысячи винтовок», — рассказал Ассалам РИА Новости.

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Сообщалось и о поставках США оружия через компании-посредники курдским формированиям. Противник такой помощи — Турция — старается прерывать эти цепочки. Газета Hurriyet в январе сообщила, что турецкая авиация нанесла удары по аэродрому Минниг на северо-западе Сирии, который использовали американцы.

Соединенные Штаты — главный экспортер оружия в мире. Всего за пять лет Вашингтон поставил вооружение в 98 государств, экспорт вырос по сравнению с периодом с 2008 по 2012 год на 25%. Крупнейшие покупатели — Саудовская Аравия, Турция, ОАЭ, Южная Корея, Австралия.

Николай Протопопов

​*Запрещенная в России террористическая организация