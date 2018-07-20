Пенсионная реформа валит рейтинг власти
09:26. 20 июля 2018 Просмотров - 488 3 коммент. Опубликовал: jackomb
Кремль рекомендовал СМИ и блогерам поменьше писать о пенсионной реформе, а депутатам Думы и вовсе предложили не упоминать президента при критике повышения пенсионной реформы. Нежелательны и критические высказывания со стороны Медведева.
В Кремле, судя по всему, окончательно осознали, насколько губительной для рейтинга власти стала предлагаемая пенсионная реформа, поэтому принялись предпринимать меры на восстановление высоко статуса. Так, власть решила отказаться от формулировки «пенсионная реформа» при разъяснении повышения пенсионного возраста. По данным источников «Дождя», такие меры предприняты, чтобы не вызывать у населения ассоциаций с девяностыми годами. «Изменения и преобразования» Теперь приближенным к Кремлю журналистам, блогерам, экспертам и политикам рекомендовано отказаться от употребления термина «пенсионная реформа», а трактовать повышение пенсионного возраста другой формулировкой: «преобразования и изменения пенсионной реформы». Сообщается, что рекомендации такого содержания из администрации президента якобы получили провластные и государственные средства массовой информации, весь состав думской фракции «Единая Россия», некоторые блогеры и представители экспертного сообщества. Примечательно, что сами рекомендации были выданы еще в минувшем месяце, однако известно о них стало только сейчас. Как оказалось, в высоких кабинетах действительно начали опасаться самого слова «реформа», которое зачастую ассоциируется у россиян с непростыми реформами девяностых годов прошлого века. В итоге власти решили всеми силами избегать подобных аналогий. О том, что федеральный центр объективно оценивает непопулярность предлагаемых изменений в пенсионной системе и старается организовать «мягкую и правильную» подачу реформы в массы, крупные СМИ писали уже неоднократно. Не троньте Путина А вот источники, близкие к политсовету КПРФ и президентской администрации, рассказывают, что похожие на эти рекомендации поступили и депутатам Государственной думы. Парламентариям рекомендуют не критиковать президента при обсуждении проекта пенсионной реформы, которое пройдет в нижней палате парламента уже завтра. Отмечается, что речь не идет о прямом приказе, однако о важности рекомендаций всем хорошо известно. То есть, критиковать реформу пока можно, но на личности лучше не переходить. «Установки главе правительства Медведеву тоже даны, они не такие жесткие, но критика с его стороны называется нежелательной», - рассказывает один из источников. Впрочем, отмечают эксперты, такие неофициальные ограничения вводятся уже не в первый раз. Прежде существовало табу на критику «трех П» - патриарха, премьера и президента. Немногим ранее региональным властям и политикам ограничивали критику партии «Единая Россия». Сегодня же критику реформы решили полностью не ограничивать, но без «рекомендаций» все-таки не обошлось.
Источник: wek.ru
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Мой знакомый работает в полиции и он говорит, что если их погонят крутить людей на митинге против пенсионной реформы, то почти весь отдел откажется. Подобная картина во многих ОВД Москвы. Подобное было, когда на Дальнем Востоке в 90-е собирались митинги против разграбления Москвой ресурсов Дальневосточного региона (около 90% уходило на продажу Москвой). Я тогда был ребёнком, но немного помню те события. Так вот местные ОВД напрочь отказывались крутить митингующих и по этому силу пригоняли из других регионов. В конце концов не будут же в толпу людей стрелять, как в 1905-м?
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Клан продумывает всё до мелочей. В мск в гвардии славянские лица давно редкость.
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Джакомб опустился до цитирования “Дождя”?..