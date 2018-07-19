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В.В. Пякин: Кому выгодна монархическая истерия?

19:58. 19 июля 2018 Просмотров - 131 Один комментарий Опубликовал:

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: большевик, власть, Запад, общество, пякин, Россия, советский, управление, царизм
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Один комментарий»

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    Нехресть 19 июля 2018 в 20:38 Ссылка Пометить
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    Монархия, не плохое устройство общества, но только в том случае если монарх будет не такой как просравший страну николашка №2 а такой как описал Роман Злотников в книгах “Виват император” и “Армагедон”

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