В.В. Пякин: Кому выгодна монархическая истерия?

Источник: ss69100.livejournal.com
Монархия, не плохое устройство общества, но только в том случае если монарх будет не такой как просравший страну николашка №2 а такой как описал Роман Злотников в книгах “Виват император” и “Армагедон”
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Монархия, не плохое устройство общества, но только в том случае если монарх будет не такой как просравший страну николашка №2 а такой как описал Роман Злотников в книгах “Виват император” и “Армагедон”