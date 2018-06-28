Кому выгодна «пенсионная реформа»? Валерий Пякин

Концептуал СМИ Путин против повышения пенсионного возраста, но народ молчит

Президент Фонда Концептуальных Технологий Валерий Пякин раскрывает ближнюю и дальнюю перспективы готовящейся экономической реформы. Может ли повышение пенсионного возраста привести к государственному перевороту и развязыванию гражданской войны?



Как Путин заставил олигархов работать на Россию? Какими экономическими и политическими задачами вызвано повышение пенсионного возраста? Почему пенсионную реформу надо давить в зародыше?? Почему глобалисты выступают против пенсионной реформы?



Будут ли реализованы в нашей стране задачи американской страновой элиты? Станет ли Россия суверенным и мощным государством? Какой поддержки ждёт от народа президент? Как вывести пенсионную проблему в общее информационное пространство?

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