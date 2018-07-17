Роман Смирнов. Выколотые точки

Единственное почему на Россию еще не напали это не “олимпиады”, с чемпионатами, большие театры, сколково, аси и прч, и даже не “энергобезопасность” Европы (в смысле стабильность поставок газа-нефти), а наличие ядерного оружия. Как только будет утрачен контроль над ним или почувствуют слабину, думаю уже на следующий день все завертится по самому жесткому сценарию. Скрыпали, боинги, пробирки и т.д. и т.п. подсвечивают механику процесса со всей ясностью уже сейчас.



Армия, силовики все очень хорошо, прогресс огромен, но все равно Россия не СССР и “партнеры” не будут сомневаться ни секунды.



На этом фоне конечно не очень приятно смотреть на уровень проникновения “мягкой” силы в наше подбрюшье.



Гугл развернул какую то бешеную активность последнее время именно у нас, как то разбирал их вакансии [ http://romansmirnov.org/35 ]



Вот свежак:







Наверняка хотят интегрироваться с инфосистемами например метрополитена напрямую… они могут, итак чудовищное покрытие будет еще больше и ЧСХ эти партнерства на C-lvl будут с ГОСКОМПАНИЯМИ, блждад.

Простой пример – что такое “работа с индустриальными партнерами” – договорчик с РЖД и все Ваши (и что более важно ответственных работников) перемещения по оной даже если Вы без телефона будут сливаться прямиком “партнерам” за океан.

А так… вот посмотрите например по Сарову фоточки все выложены:

Наверняка и карта перемещений всех ученых с “андроидами” и прч. есть.

Фоточек с базы раммштайн на территории оккупированной гермашки в гугле Вы не найдете, вот сравните:



Сугубое имхо – пора бы уже прикрыть работу этих лавочек на нашей территории, как сделали китайцы.



Посмотрите даже европейсы мочат эти конторы - http://europe-v-facebook.com , с результатом:

на бытовом уровне тоже кстати идет не то чтобы сопротивление, но такого потока исповедей в соцсетях, как у нас, нигде не найдете – у нас же какое то помешательство,все стучат как ненормальные о каждом чихе и пыхе практически напрямую дяде Сэму в фейсбух.



Мелкие и средние чиновники, бизнюки – кажется что от мелочи ничего не зависит, а серьезные дяди должны следить, за собой, но эти выколотые точки можно легко восстановить по окружению.



Хорошо, может быть это паранойя по поводу ученых и прч, но то что гугль играет в политику это собственно всем известный факт, вот из книжонки, которую сейчас дочитываю [https://romansmirnov.org/95]:



…53 человека работали одновременно в гугле и в белом доме.

28 человек из гугла занимались политикой в UK…

Короче, все это очень плохо пахнет.