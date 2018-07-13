О пенсионной системе Китая

Почему нам лгут о пенсиях в Китае

Толковый разбор ситуации с пенсионным обеспечением в Китае, а то даже в комментариях периодически встречаются персонажи вещающие, что в Китае нет пенсий.В последнее время в российских СМИ и даже в некоторых научных изданиях при обсуждении темы повышения пенсионного возраста в России (для мужчин — до 65 лет, для женщин — до 63) стали появляться утверждения о том, что надо брать пример с Китая, где якобы большая часть населения вообще не охвачена системой социального страхования. И, вообще, успехи КНР в экономике связаны с тем, что государство и предприниматели почти не несут расходов на систему социального страхования населения, и лишь незначительная часть государственных служащих (в первую очередь — кадровые работники и рабочие крупных предприятий государственного сектора) пользуются системой социального страхования.Надо сказать, что подобные утверждения не соответствуют истине. В настоящее время уже большая часть (58,52%) населения КНР проживает в городах. Заметно вырос жизненный уровень населения не только по сравнению с 1978 годом, первым годом реформы, но и с 2000-м. По средней зарплате рабочих и служащих в городах в конце 2016 года: 67 569 юаней в год, или 5 630 юаней в месяц (около 56 тыс. рублей в месяц), — Китай уже обогнал Россию (примерно 30 тыс. рублей в месяц), хотя ещё в 2010 г. отставание Китая от России по среднему уровню зарплаты было заметным: 36 539 юаней в год (около 3000 юаней, или 18-20 тыс. рублей в месяц по курсу юаня к рублю на тот период). Как было отмечено в документах 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва (март 2018 г.), системой социального страхования в Китае сейчас охвачено 900 млн. человек, а различными видами медицинского страхования — 1,3 млрд. человек. Кроме того, в рамках борьбы с бедностью были повышены дотации для сельского и неработающего населения — с 240 до 450 юаней на человека в год.Таких показателей охвата населения системой социального страхования в КНР добились не сразу. В ходе реформы потребовалось не только добиться значительного роста экономики, но и на протяжении 40 лет провести ряд мероприятий, направленных на обеспечение социальных гарантий для значительной части населения страны.Основы системы социального страхования КНР были заложены ещё в 50-е годы. На рабочих распространялся "Закон о трудовом страховании" от 1951 и 1953 гг. с внесёнными в него поправками в виде Временных постановлений Госсовета КНР от 1958 г. А директивой Госсовета КНР от 1952 г. "О медицинском обслуживании и профилактическом лечении за счёт общественных фондов для руководящих работников всех уровней народного правительства, аппарата политических партий, общественных организаций и подчинённых им предприятий и учреждений", подписанной премьером Госсовета КНР Чжоу Эньлаем, предусматривалось, что "работники профсоюзов, молодёжных и женских организаций, других общественных организаций, работники культуры, образования, здравоохранения, администрация предприятий и военные специалисты будут пользоваться бесплатным медицинским обслуживанием".В ходе экономической реформы в положения о социальном страховании для рабочих и служащих были внесены некоторые изменения. В частности, в мае 1978 г. 2-я сессия Постоянного комитета ВСНП утвердила принятые Госсоветом КНР "Временные формы пенсионного обеспечения рабочих". В результате мужчины имели право на пенсию с 60 лет при непрерывном стаже 10 лет и общем стаже 25 лет, женщины — с 50 лет (служащие — с 55 лет) при непрерывном стаже 10 лет и общем стаже 20 лет. Для работающих в тяжёлых условиях (холодный и горячий цех, на воздухе, на воде и под землёй) пенсионный возраст был установлен на 5 лет ниже при сохранении того же трудового стажа, что и у остальных рабочих.При получении увечья на производстве и полной потере трудоспособности рабочему выплачивалась пенсия в размере от 60 до 80% заработной платы. В случае, если рабочий полностью потерял трудоспособность не на производстве, но не достиг пенсионного возраста и имел 10 лет непрерывного стажа работы на предприятии, ему выплачивалась пенсия в размере 40% заработной платы (иногда — до 60%). Если рабочий полностью терял трудоспособность, ему выплачивалась пенсия пожизненно, а если он был в состоянии работать, то его должны были обеспечить подходящей для него работой и доплачивать некоторую сумму к зарплате в виде пособия. В случае смерти рабочего или служащего все расходы на похороны шли за счёт предприятия, которое должно было выплачивать пенсию членам семьи умершего.Абсолютный и относительный рост числа пенсионеров в 80-е гг. требовал постоянных дополнительных затрат на формирование пенсионного фонда со стороны предприятий. Стали возникать экспериментальные формы пенсионных фондов. Например, в 80-е годы в отдельных крупных городах создавались объединённые пенсионные фонды государственных предприятий, но они оказались неплатёжеспособными. В 90-е годы сумма взносов в пенсионные фонды стала зависеть от числа пенсионеров на каждом предприятии, но в условиях рыночной конкуренции и роста числа пенсионеров не все предприятия, особенно крупные, могли выделить необходимые средства на выплату пенсий.В 1991 году Госсовет КНР принял “Решения по реформе системы выплаты пенсий рабочим и служащим предприятий”, которые предусматривали повсеместное введение нового порядка выплаты пенсий, делившиеся на три вида:1) единые для всех рабочих и служащих;2) специальные пенсионные программы предприятий (осуществляются отдельными предприятиями, если у них есть средства для дополнительного пенсионного страхования своих работников);3) индивидуальное пенсионное страхование (страховые полисы, которые приобретаются отдельными работниками).Новым важным моментом было то, что единый пенсионный фонд формировался не только за счёт взносов предприятий, но и за счёт взносов работников (процент от зарплаты).Схема предполагала, что часть собранных средств идёт в общий фонд на текущие пенсионные выплаты, а другая часть остаётся для накопления на личном счёте работника. В значительной мере нагрузка стала ложиться на плечи работников в период трудовой деятельности до достижения ими пенсионного возраста.На III Пленуме ЦК КПК 14-го созыва (ноябрь 1993 г.) был взят курс на реформирование системы обязательного пенсионного страхования, сочетающей общественное распределение с индивидуальными счетами. К середине 90-х годов новая система пенсионного обеспечения была распространена на работников всех предприятий, независимо от формы собственности. В 1996 году Министерство труда КНР и другие ведомства подготовили ряд изменений в системе страхового пенсионного обеспечения работников промышленных предприятий, которые были утверждены Госсоветом. Согласно Постановлению “О создании единой системы основного пенсионного страхования работников предприятий” (опубликована Госсоветом КНР в июле 1997 г.) начала вводиться система обязательного пенсионного страхования (“Постановление №26”).Начинающий участвовать в пенсионном страховании в первый год перечислял на личный страховой счёт 3% своей зарплаты, затем каждые два года его взнос увеличивается ещё на 1%, пока через 10 лет не достигал 8% от зарплаты. В то же время взнос предприятия на личный счёт работающего соответственно уменьшался с 8% от зарплаты в первый год участия до 3% — в сумме оба взноса всегда составляли 11% от зарплаты работающего. Взносы предприятий в общий фонд, средства которого идут на текущие пенсионные выплаты, определяются местным народным правительством и должны составлять не более 20% средней зарплаты каждого работника. Пенсия, которую стал получать пенсионер, состояла из двух частей: 1) основная пенсия — не более 25% средней зарплаты в данной местности; 2) сумма, равная 1/120 части средств, накопленных на личном счёте пенсионера (эта цифра определялась, исходя из средней продолжительности жизни в 1996 г., — 70,8 лет).Для сельской местности Министерством труда КНР и Китайской народной страховой компанией была разработана система страхования по старости, которая даёт возможность каждому собственными средствами обеспечить себе пенсионные выплаты. Все граждане в возрасте с 18 до 60 лет, проживающие в сельской местности, независимо от характера работы могут участвовать в пенсионном страховании. В формировании местных пенсионных фондов вместе с гражданами в соответствии с экономическими условиями могут принимать участие и местные правительства, но доля взносов граждан должна быть не менее 50%. Суммы взносов могут составлять от 2 до 20 юаней за один месяц, которые можно вносить ежемесячно или ежеквартально. Право на получение пенсии наступает с 60 лет для мужчин и женщин при условии внесения пенсионных взносов в течение необходимого срока и действует до случая смерти; оставшиеся средства могут быть переведены на другой счёт.Таким образом, материальное обеспечение пожилых людей, проживающих как в сельской, так и в городской местности Китая, осуществляется из трёх источников: 1) средств детей и родственников пожилых людей; 2) соответствующей месту жительства системы страхового пенсионного обеспечения; 3) для небольшой части престарелых: одиноких, нетрудоспособных и не имеющих средств к существованию, — системы “пять видов обеспечения” (продовольствие, одежда, жильё, медицинское обслуживание и средства на похороны).Согласно данным Госкомитета КНР по планированию рождаемости, в 2014 г. системой социального страхования было охвачено свыше 95% сельских жителей; субсидии из местных бюджетов составляли 320 юаней на человека, а страховые выплаты покрывали 75% стоимости госпитализации и 50% стоимости амбулаторно-поликлинических услуг. Также была изменена система оплаты медицинских услуг с постоплатной на предоплатную, что позволило населению своевременно обращаться за медицинской помощью и контролировать расходы на диагностику и лечение.В июле 2011 г. был принят Закон о социальном страховании. По итогам его исполнения в конце 2016 г. программой обязательного медицинского страхования было охвачено среди городских жителей дополнительно 120 млн. человек и пенсионным обеспечением — 88,7 млн. человек. В Китае планируют расширить систему социальных льгот для пожилых людей как в медицинском обслуживании, так и в пенсионной системе. В первую очередь предполагается обеспечить дополнительными социальными льготами индивидуальных предпринимателей и занятых на предприятиях негосударственных форм собственности, включая домохозяек, сельских рабочих-мигрантов и работающих "на удалённом доступе" через интернет.В феврале 2014 г. Госсовет КНР издал Временное постановление о социальной помощи, где говорилось о выделении социальных пособий семьям, доход которых ниже прожиточного минимума в регионе, пожилым людям, требующим постоянного ухода, а также детям и тяжелобольным. Кроме того, в данном постановлении предусматривалось выделение специальных субсидий на медицинское обслуживание, оплату коммунальных расходов на жильё и другие виды временной социальной помощи для бедных слоёв населения.В результате принятых мер в области социальной политики в XXI веке заметно вырос размер пенсии. Если в 1998 г. средний размер пенсии в Китае составлял всего 413 юаней, то в настоящее время средняя пенсия уже заметно превышает среднюю российскую — 14200 рублей в месяц. Разумеется, средний размер месячной пенсии в Китае заметно разнится по регионам. Например, в Пекине она составляет 3 050 юаней (в пересчёте на рубли по текущему курсу — 30 500 рублей), в Цинхае — 2 593 юаня (25 930 рублей), в Синьцзяне — 2 298 юаней (22 980 рублей), в Цзянсу — 2 027 юаней (20 270 рублей), в Юньнани — 1 820 юаней (18 200 рублей). При этом следует учесть, что, несмотря на общий рост цен, розничные цены потребительского сектора в КНР заметно ниже, чем в России.Основная проблема системы социального страхования в Китае в настоящее время — это существование двойной системы социального страхования в стране. Одна система действует для работников государственных предприятий, которые в основном получают все виды пособий из государственных фондов социального страхования. Другая — для остальных, включая предприятия иных форм собственности и большинства сельских жителей, которые получают пособия из местных фондов. В дальнейшем планируется повысить уровень социального обеспечения. Новая система социального страхования в КНР не будет связана с показателями экономического роста, а будет напрямую зависеть от размера платежей предприятий и работников в фонды социального страхования. Предусматривается создание многоярусной системы социального страхования, состоящей из трёх частей: программы для занятых в государственном секторе, системы социального страхования для занятых на предприятиях других форм собственности и коммерческого страхования.Таким образом, китайский опыт показывает, что за годы реформ заметно увеличился охват населения системой социального страхования и бесплатного медицинского обслуживания (наподобие российского ОМС) — от 100 млн. до 1 млрд. человек. При этом заметно выросли размеры месячных пенсий и социальных пособий, которые уже стали превышать российские. Также, несмотря на заметный рост пенсионеров, в Китае по-прежнему сохраняется установленный ещё в 50-е годы пенсионный возраст: мужчины — 60 лет, женщины — 50 лет (для служащих — 55 лет). Основными источниками фондов социального страхования в Китае, помимо государства, являются сами предприятия и трудящиеся, которые создают собственные фонды социального страхования как на уровне административных единиц, так и предприятий. Представляется разумным максимально использовать китайский опыт системы социального страхования для России, который позволяет привлечь дополнительные источники финансирования фондов социального страхования. http://zavtra.ru/blogs/mifi_i_real_nost_ – цинк

Источник: colonelcassad.livejournal.com