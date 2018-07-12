И физика, и лирика: артековцы учатся собирать беспилотники и постигают мир кино

Под конец седьмой смены под кодовым названием «От мечты до достижений» в МДЦ приехал актер Константин Хабенский. Как раз на днях воспитанники лагеря в рамках кинофестиваля «Алые Паруса Артека» высоко оценили режиссерскую работу гостя – военную драму «Собибор».

Ребята с удовольствием обсудили с Хабенским его ленту, а также узнали об особенностях актерской профессии, как на съемочной площадке, так и в театре. Российский актер рассказал о своем особом отношении к лагерю, в котором он побывал не в первый раз, а также о том, что его мама в далеком 1961 году тоже была здесь на смене. Хабенский отметил, как «Артек» преобразился за несколько последних лет. «Я успел немного посмотреть детский центр, увидеть, что предлагают детям. Мне кажется, те три недели, проведенные здесь, любому человеку пойдут на пользу. Это такое мощное, в хорошем смысле слова, испытание для каждого», – резюмировал артист.

Чуть раньше познакомились ребята с народным артистом России Сергеем Гармашем. Он также посетил лагерь в рамках кинофестиваля. Поговорить участники встречи успели обо всем: и о новинках кино, и о жизни. Артековцы попросили у звезды совет с точки зрения его жизненного опыта, и Гармаш ответил коротко – читайте литературу.

Однако только творческими встречами смена не ограничилась. Специалисты Объединенной авиастроительной корпорации и Московского авиационного института обучали сотню юных инженеров по программе «Курс на взлет». Увлеченные точными науками и программированием дети узнали от профессионалов о настоящем и будущем сферы российской авиации. Главным итогом стало создание и запуск восьми беспилотных летательных аппаратов. А еще активисты, проявившие себя наиболее ярко, получили сертификаты, дающие преимущество при поступлении в МАИ и другие технические вузы страны.

Конечно, встречи, экскурсии, мастер-классы и прочие мероприятия забирают много сил у ребят. Восполнять энергетический баланс они приходят в столовые. Нормы питательных веществ для растущего организма в лагере увеличены на 25% за счет введения в рацион дополнительных порций овощей и фруктов. Да и кормят тут целых пять раз в день, что не может не радовать детей с хорошим аппетитом. Впрочем, как шутят повара, на плохой аппетит тут не жалуется никто, даже те школьники, которых заставить нормально поесть дома целое искусство.

А уже с 15 июля стартует очередная международная смена в детском лагере. Организаторы дали ей лаконичное название «Дружба». По словам представителей МДЦ, дружба, зародившаяся в «Артеке», объединяет людей всего мира даже через много лет и вопреки всем расстояниям.