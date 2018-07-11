Иван Иванов. Обращения в АП и сотрудничество

Здравствуйте уважаемая Татьяна.

Во первых, поздравляю всех с вылетом сборной. Всегда обидно проигрывать и я отнюдь не злорадствую. Тех, кто находится по этому поводу в трауре, хочу напомнить, что главные Победы нашего народа, такие как Победа в Великой Отечественной Войне у нас никто и никогда не отнимет. А игра- это всего лишь иллюзия. Выиграли, или проиграли- жизнь от этого не улучшится и не ухудшится. В данном случае этот вылет дает надежду на то, что люди обратят все- таки внимание на катастрофу, которая надвигается. Повышение НДС фактически произошло. А вот с «пенсионной реформой» мы еще можем побороться. И, как все понимают, здесь важна массовость.

В статье «Мирный протест» я давал ссылку на петицию против повышения пенсионного возраста. Организаторы отчитываются, что, собрав 2. 500. 000 подписей, они передали петицию в Гос. Думу. Что ж, посмотрим, что скажут там…

Спасибо автору статьи «Возраст дожития» и Вам за то, что ее разместили. Для меня вообще вся информация статьи про солидарную систему, про существующий гибрид солидарной и накопительной систем была очень интересна. Выводы автора я полностью поддерживаю. Однако не согласен с его оценкой угрозы демографической ямы. Напомню, что в период ВОВ наша страна потеряла 30 млн. фактически трудоспособного населения и получила еще больше (раненых и покалеченных всегда намного больше убитых. Такова статистика любой войны) покалеченных людей, которые наоборот, оттягивали ресурсы на себя, на лечение и существование. Однако пенсионный возраст тогда не тронули. Не учтен многократно выросший по сравнению с теми временами уровень автоматизации и механизации производственных процессов и так сильно изменившийся технологический уровень. Еще один нюанс- это количество официально трудоустроенных людей. Он резко снизился в постсоветские времена. Конечно, по совести, людей, которые трудятся наемными работниками без оформления нужно реабилитировать и ввести в пенсионный учет, но кто из нас верит, что правительству есть до этого дело?

В связи с этим мне кажется, пора уже поставить вопрос о всенародном недоверии правительству и в особенности Медведеву Д. А. Путин прав, что на переправе коней не меняют, однако он не в курсе, что некоторые из них уже сдохли и смердят. Уж от дохлятины то мы можем избавиться. Балласт скорости не прибавит. Да и проще это. Чем бороться с каждой идиотской затеей дохлых коней по отдельности, лучше уж избавиться от самих дохлых коней.

И последнее, по поводу получения доходов гражданами СССР.

Думаю, будет правильно считать все эти доходы совместно нажитыми всеми гражданами СССР в процессе всеобщего трудового процесса. По этому главной целью, стоящею перед нами, правильно считать наработку опыта и создание условий для возможности массового получения доходов СССР его гражданами. К тому же мы все понимаем, что добиваться своих прав лучше сообща. Это и эффективнее и менее накладно материально и времени отнимет меньше. Поэтому хочу предложить создать инициативную группу, члены которой совместно попробуют притворить в жизнь Вашу, Татьяна идею. И, если эта группа добьется успеха, то мы все получим не только четкие инструкции по получению денег СССР, но и очень серьезный материальный ресурс. Инициативная группа сможет предоставлять услуги по организации получения доходов СССР для последующих групп на платной основе (конечно в адекватном эквиваленте) в счет получаемых денег. И эту плату с подробной отчетностью использовать на благо страны и народа.

Думаю, что в инициативную группу наверно лучше привлекать людей со специфическим набором знаний, чтобы иметь возможность распределять возникающую в процессе ее деятельности работу между ее членами. Ну да это Вам виднее…

Иван Иванов.