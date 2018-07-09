Роман Смирнов. АСКУЭ и геополитика

Черногорские электросети ставят 60 тысяч счетчиков за 39 миллионов евро (деньги дал в займы ЕС под свою целевую программу 80% абонентов со смартучетом к 2025 году), это со всем барахлом в виде датацентра и софта.

Чтобы понимать размеры – справка о том, где ставят:



CEDIS has over 1,300 employees and provides the power to approximately 360,000 consumers in Montenegro. The company owns 4,887 transformer stations and 19,110 km of the distribution network. CEDIS/EPCG is 57.02 per cent owned by the Government of Montenegro and 41.75 per cent by A2A S.p.A, a municipal-owned Italian utility company .

У Ростовэнерго, ЕМНИП – 70 тысяч сетей и 15 тысяч ТП – т.е. в три раза больше.

Забавно, что 40 процентов черногорских электросетей у итальянского правительства (выделил)

К чему это написал?





Что то мне подсказывает, что все будет “итальянское” или их друзей. Они только что запустили тендер на “личные кабинеты” и ПДУ для снятия показаний(?) – https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180702a.html Что то мне подсказывает, что все будет “итальянское” или их друзей.

Стоит отметить, что европейсы вложили в энергоинфраструктуру игрушечной Черногории 540 миллионов евро. Теперь будут отбивать и похоже там райский уголок делают. Так просто, ни кусочка бизнеса, там никому не отдадут. Дерипаска на себе почувствовал. Еще из приколов, ставят не только под ЕС, но и чтобы с местными бороться:

Оригинал:

Illegal power consumption amounted to 2mn kWh in 2017 and caused EUR10m worth of losses, of which EUR8m to the state utility EPCG’s distribution arm CEDIS and EUR2m to the state budget, the CEDIS measurement department head Vladimir Kaludjerovic told Mina Business. He noted that the illegally consumed electricity is not invoiced to users, who in turn do not pay VAT on the basis of their consumption. He also said that the losses have negatively affected the investment budget of CEDIS. Kaludjerovic stressed that most illegal power consumption took place in the western town of Niksic, where organized crime groups operate sophisticated equipment to perform manipulation of meters.

Коротко перевод:



10 миллионов евро потерь в год от криминальных групп со “сложным” оборудованием – кстати, там где бесплатное электричество обычно майнеры :)) , но не суть – на этом проекте мы наблюдаем, как выглядит захват территории соседнего государства без применения армии.

Входим в инфраструктуру, даем кредит на установку своего оборудования – обеспечиваем его взятие и покупку оборудования / работ. Все улыбаются и машут флагами – хотя даже черногорские электросети вполне со своими объемами могли бы мини-производство (сборку) этих приборов у себя организовать (окупилось бы).

Плюс инфраструктурный контроль – по энергетике видно же вобще все что хоть немного шевелится, не стоит забывать и что удаленное отключение там осуществляется без таких заморочек с законом, как у нас.

Итальянские компании действуют очень слажено вместе со своим государством – писал например про банковский сектор - https://romansmirnov.org/47

Кстати сравните жалкие 300 евро на точку (под ключ – туда судя по документам входит и обновление сетей) к тому же обычно в деревне!!!, с заявами от наших “аскуяшников”, которые трясут триллион рублей на поквартирный учет… заметка - https://romansmirnov.org/46