Только в общественности поутихли разговоры о нашумевшем «деле Скрипалей», инцидент в британском городе Эймсбери стал новым поводом обвинить Россию во всех грехах.

Чуть больше недели назад неподалеку от Солсбери без сознания были найдены мужчина и женщина, которые подверглись отравлению нервно-паралитическим веществом. По сей день 45-летний мужчина находится в критическом состоянии, а вот женщину спасти не удалось.

После произошедшего в СМИ начали появляться косвенные обвинения Москвы в отравлении пары. Как отметили в Организации по запрещению химического оружия, в «отравлении» замешан газ «Новичок».

Также глава МВД Британии Саджид Джавид потребовал от России разъяснить, что же произошло. Хотя прямых обвинения пока не доносилось, но уже понятно, что Лондон затеял новый виток информационной войны. Британские масс-медиа уже дали случаю название - «Скрипали № 2».

Примечательно, что чиновники не могут прийти к общему мнению и постоянно противоречат друг другу. Так, министр безопасности Бен Уоллес и заместитель директора по общественному здравоохранению Англии Дебби Старк сказали, что никакой угрозы для местных жителей сейчас нет, при этом последний позже все же заявил, что не мешало бы каждому, кто гулял поблизости, хорошенько промыть одежду и личные вещи.

Но самое интересное, что лондонские власти умалчивают тот факт, что пострадавшие тесно были связаны с наркотиками, а попросту были героиновыми наркоманами. Впрочем, это уже не первый случай, когда в заголовках СМИ мелькает словосочетание «отравление фетанилом», однако западных политиканов больше устраивает версия с причастностью России к инциденту в Эймсбери.

Параллельно с этим ОЗХО, которую Британия не так давно наделила правом устанавливать виновных в химических атаках, опубликовала весьма занимательный доклад. Специалисты организации якобы обнаружили следы хлора в сирийской Думе, хотя Москва уже давно это опровергла, доказав, что это была постановка от «Белых касок».

Словом, ОЗХО стала инструментом давления на Россию в руках британского истеблишмента. И хотя прямыми обвинениями они пока боятся раскидываться, предпосылки к этому уже есть. В общем, история повторяется. Сейчас Лондон будет активно собирать на Москву «химическое досье», используя свою марионетку ОЗХО уже на законодательном уровне.