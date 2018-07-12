Солсбери? Эймсбери? Без разницы, чёрт побери!

Источник: radiostydoba.ru

Англия всегда славилась своими традициями и консервативностью, ревностным хранением больших и маленьких привычек. Из года в год, из века в век, леди и джентльмены скрупулёзно следовали укоренившимся в обществе правилам. Иногда это граничило с закостенелостью и представлялось нам странной чудаковатостью. Но, тем не менее, именно из этих «странностей» и складывается старушка Англия.



21 век не стал исключением. По устоявшейся традиции правительство Британии регулярно устраивает провокации против России. Это достаточно древний обычай королевства, широко применявшийся ещё во времена империй – российской и британской. Заключается он в физическом устранении людей на своей территории, с последующим обвинением наших спецслужб в этом злодеянии. Одним из его последних проявлений стал инцидент в Солсбери, знаменитое «отравление» Сергея и Юлии Скрипалей неким боевым веществом, химическим оружием «Новичок». Это была достаточно громкая и скандальная история, сопровождавшаяся высылкой дипломатов, публичными обвинениями и призывами ко всему миру осудить беспрецедентный акт «агрессии». В общем, классика жанра – много пыли и шума, но мало дела и фактов.

Громко начавшись, провокация в Солсбери имела бесславную развязку. Никаких доказательств представлено так и не было (хайли лайкли в расчёт не принимаем). Ни одно из громких обвинений обосновано не было. Сергея Скрипаля после чудесного исцеления миру так и не предъявили, возможности как-то прокомментировать эту историю ему не дали. А страны, которые сначала пошли на поводу у британцев и выслали российских дипломатов, вскоре об этом пожалели, предложив прислать на их места других.

При этом официальный Лондон продолжал делать каменное лицо и с бульдожьим упорством гнуть свою линию – агрессия, атака, Россия, Путин, химическое оружие, санкции… Обычный набор мантр. Впрочем, вполне ожидаемый. Но потом произошло то, чего не ожидал никто – новое отравление! СМИ взорвались сенсацией: в соседнем Эймсбери были госпитализированы мужчина и женщина с признаками поражения нервно-паралитическим веществом.

Вот тут как раз в полной мере и проявилась любовь британцев к традициям и строгое соблюдение привычек. Не было продемонстрировано абсолютно ничего нового. Ни-че-го. Снова громкие заявления политиков, снова беспомощные метания полиции, отсутствие доказательств, фактов и даже мотивов. Снова показательное изъятие автомобиля с улицы города людьми в противогазах, снова обращение к гражданам соблюдать спокойствие и осторожность. Провокация в Эймсбери стала точной копией провокации в Солсбери. С одним лишь исключением – было объявлено, что отравленная женщина скончалась в больнице. Вот что сказал по этому поводу министр обороны Великобритании: «Россия совершила нападение на британской земле, в результате которого умерла наша гражданка».

Всё, эта фраза и стала логической кульминацией, созревшим плодом всей этой пирамиды лжи. Вот только плод получился откровенно гнилой, как изнутри, так и снаружи. Это видно сразу и невооружённым глазом, вовсе необязательно этот плод раскусывать. Гнилью от него несёт за версту, и запах этот чувствуют даже самые близкие союзники Британии. Всем становится очевидным, что обе провокации нанесли сильный удар, но не по России, а по имиджу самой Великобритании, её правительства и спецслужб.

Но самое забавное, что остановиться они уже не могут. Признать ложь будет смерти подобно, и поэтому шоу должно продолжаться. Яма, вырытая другому, продолжает углубляться, несмотря на то, что сами копатели уже понимают – им же в неё и падать, рано или поздно. Но позже будет глубже.

Александр Самохвалов (Радио Стыдоба).

Источник: nstarikov.ru