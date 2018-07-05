Разгул “Новичка” в Эймсбери
05:30. 5 июля 2018 Просмотров - 16 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Вы будете смеяться, но снова отравление нервно-паралитическим агентом, снова Англия, снова Солсбери (Эймсбери всего в нескольких километрах от места "отравления" Скрипаля), снова выводы из лаборатории "Портон-Даун" и снова "Новичок".
Британская полиция уже объявила, что еще 2 человека были отравлены недалеко от Солсбери "Новичком".
Не далее как в марте, нас пытались уверить что Солсбери это самое мирное место на свете https://colonelcassad.livejournal.com/4066764.html, а комплекс биологической и химической войны "Портон-Даун" https://colonelcassad.livejournal.com/4047044.html никаким "Новичком" не владеет (но зато хорошо его опознает), а значит только Россия могла его привезти в мирную британскую глубинку.
Теперь получается, что уже 2 случая за несколько месяцев, снова рядом с лабораторией "Портон-Даун" (чтобы далеко на экспертизу не возить), снова 2 жертвы.
При этом из сообщения полиции следует, что и в данном случае "Новичок" промахнулся, так как о жертвах говорят так. что они живы (Чарльз Роули и Даун Стерджесс), хотя как уверяли "видные эксперты" https://colonelcassad.livejournal.com/4198072.html, соприкосновение с веществом это верная смерть.
Тем не менее, наблюдаем продолжение британской клоунады с "Новичком". Причем Британии надо будет и в этом случае любой ценой приплести Россию, иначе получается, что кто-то другой распыляет "Новичок" (или делает вид, что распыляет) в "самом мирном месте на свете". И тогда возникнет много неприятных вопросов.
Поэтому вина России в этом деле неизбежна.
Источник: colonelcassad.livejournal.com