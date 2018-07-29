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Бундестаг подержал Россию в деле по отравлению Скрипалей

10:48. 29 июля 2018 Просмотров - 58 Нет комментариев Опубликовал:

К мартовскому отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери было приковано внимание, пожалуй, всей общественности. В то время как власти Великобритании бездоказательно обвиняли Москву в случившемся инциденте, наша страна настаивала на тщательном расследовании, которое так и не было толком проведено. Более того, британского премьер-министра Терезу Мэй российская сторона не раз уличала во лжи. К примеру, политик яростно утверждала, что яд, которым отравили пострадавших, изготовлен в России, однако специалисты лаборатории Портон-Даун это опровергли.

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Следом за Лондоном к обвинениям подключились США, Канада, Франция, Италия, Прибалтика, Украина, Германия и некоторые другие страны. Следствием этого стала высылка российских дипломатов из этих государств.

 Как считает депутат Бундестага Хайке Хензел, ни Британия, ни Германия не обладает по сей никакими доказательствами того, что в отравлении Скрипалей замешана Москва. Отвечая на вопросы издания Junge Welt, парламентарий усомнилась, что спецслужбы ФРГ действительно обладают отравляющим веществом А-234, от которого пострадали Скрипали.

Примечательно, что не так давно неподалеку от Солсбери в районе Эймсбери от парализующим веществом были отравлены еще пара человек, вскоре после этого власти Британии пытались вновь обвинить Россию, но и на этот раз абсолютно никаких доказательств предоставлено не было, что говорит о бурной фантазии западного истеблишмента и желании дискредитировать Москву.

 

 

Метки: Британия, Сергей Скрипаль, солсбери
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Источник http://via-midgard.info/

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