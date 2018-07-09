“Новичок” был найден в мусорке
14:56. 9 июля 2018 Просмотров - 280 Нет комментариев Опубликовал: brahman
История в которой прекрасно все. Героиновый наркоман отравился боевым нервно-паралитическим веществом, которое нашел в мусорке.
Крейг Пэттенден, друг пострадавших в британском городе Эймсбери, рассказал о том, что могло стать источником заражения и кто отравился первым.
Пэттенден рассказал, что в последний раз видел пострадавших в пятницу, 29 июня, в автобусе, который направлялся из Солсбери в Эймсбери. «Выглядели они хорошо. Чарли казался немного выпившим, но он постоянно находился под воздействием чего-то», – приводит его слова РИА «Новости». Пэттенден добавил, что Роули часто употреблял героин и кокаин. По его словам, симптомы отравления у Роули и Дон Стерджес проявились на следующий день, 30 июня. Он сказал, что Дон отравилась первой. «У нее были судороги, изо рта шла пена», – рассказал Пэттенден, добавив, что Роули заразился, когда пытался привести подругу в чувство, делал ей сердечно-легочную реанимацию.
«У обоих шла пена изо рта, зрачки сузились так, что их почти не было видно. Они говорили бессвязные вещи», – сказал Пэттенден, ссылаясь на рассказ своего друга Сэма, который видел пострадавших в тот день.
Пэттенден выразил уверенность в том, что отравление не имело никакого отношения к наркотикам. По его словам, источником заражения стал подобранный с земли окурок сигареты, либо какой-нибудь мусорный контейнер. «Их точно отравили нервно-паралитическим веществом», – выразил уверенность он.
https://vz.ru/news/2018/7/9/931606.html – цинк
В рамках этой версии получается, что "Новичок"/упаковку от "Новичка" выкинули в мусорный контейнер, где ее откопала пара британских наркоманов или же человек уже употребивший "Новичок", закурил и выкинул окурок на улицу, что означает, что еще есть еще кто-то, кто бродит вокруг лаборатории Портон Даун и разбрасывает по окресностям "Новичок", что угрожает как предателям-ГРУшникам, так и героиновым наркоманам. По заявлению британских медиков, спасти Стерджесс не удалось (в отличие от Скрипалей), потому что она вела нездоровый образ жизни и употребляла много алкоголя и наркотиков. При этом дочь Стерджесс утверждает (как пишет "Сан"), что больница в Солсбери не относилась к Стерджесс столь же внимательно, как к Скрипалям.
И еще. Если помните, в марте, после "отравления" Скрипаля, ходила версия о том, что они были отравлены фентатилом.
В начале марта 2018 года Express, The Telegraph и The Guadian со ссылкой на собственные источники сообщили, что найденные 4 марта без сознания в парке в Солсбери бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия могли быть отравлены фентанилом (синтетический аналог героина и морфина, использовавшийся при штурме захваченного террористами театрального центра на Дубровке).
Ну так вот. В январе 2018 года в Swindon Advertiser вышла статья, где указывалось на распространение героина с фентатилом в Уилтшире.
Уилтшир находится примерно в часе езды от от Солсбери, Портон-Дауна и Эймсбери.
Доктора были предупреждены о том, что сверхсильный синтетический героин может циркулировать в Уилтшире.
Это происходит после обнаружения в прошлом месяце партии героина с фентанилом.
Иногда используемый в качестве обезболивающего средства по рецепту, синтетический опиоид исходит из того же семейства лекарств, что и героин, но может быть в 50 раз более сильным. Только незначительные количества препарата можно принимать без потенциально смертельных последствий.
Полиция Уилтшира изъяла наркотики, зараженные фентанилом 19 декабря у 54-летнего Фрома, арестованного в Девизес.
Когда он был протестирован лабораторными специалистами, было обнаружено, что 36 г коричневого порошка содержат циклопропил-фентанил, диаморфин, кофеин и парацетамол.
Change Grow Live (CGL), которая поддерживает наркоманов в Суиндоне, предупредила врачей общей практики в городе, что потенциально смертельный фентанил может циркулировать в Суиндоне.
Они посоветовали потребителям наркотиков не принимать вещества, которые кажутся «отличными от обычных», а не употреблять наркотики в одиночку и немедленно обратиться за медицинской помощью, если они замечают «необычные» симптомы сами по себе или кого-то, кого они знают.
В совместном заявлении группа общественного здравоохранения Совета CGL и Swindon Borough заявила: «Это предупреждение о наркотиках было выпущено в начале этого месяца, и все текущие показания говорят о том, что это был единичный инцидент.
«Предупреждения о наркотиках обычно используются для обеспечения того, чтобы местные агентства, участвующие в уходе и поддержке людей, злоупотребляющих веществами, были информированы и могли адекватно реагировать на любые риски.
«На сегодняшний день положительные результаты теста не были опровергнуты, что подтверждает наличие фентанила».
На этой неделе один из руководителей города сказал, что он не слышал о фентаниле, циркулирующем в партиях героина в Суиндоне: «Я слышал об этом пару месяцев назад, но этого было не здесь. Это было на севере.
В августе прошлого года Агентство по борьбе с преступностью заявило, что за последние восемь месяцев после приема фентанила погибло не менее 60 человек. Большинство смертей было в Йоркшире, Хамберсаде и Кливленде.
Пэт Твиггс из полиции Западного Йоркшира сказал Би-би-си в то время: «Люди играют в русскую рулетку своей жизнью, принимая это. Вот почему мы настоятельно рекомендуем сообществу, использующему наркотики, держаться подальше от него.
«Этот бизнес не делается в лабораторных условиях, это не делается учеными, это делается очень неконтролируемым образом людьми, ищущими прибыль. Вот почему мы обеспокоены, когда вы имеете дело с такими токсичными химикатами ».
http://www.swindonadvertiser.co.uk/news/15893615.Doctors_warn_of_super-strength_synthetic_heroin_on_the_streets_of_Wiltshire/ – цинк (статья вышла за 1,5 месяца до "отравления" Скрипалей).
Ввиду чего возникает резонный вопрос, а не могли ли на территории Британии на базе комплекса химической и биологической войны в Портон-Дауне проводится эксперименты с боевыми нервно-паралитическими агентами под видом синтетического героина с фентатилом, который как раз недавно получил широкое распространение в Британии и уже привел к смерти нескольких десятков человек.
Не на что не намекаю, но…
И как подсказывают читатели, согласно данным британской прессы, мать умершей и ее первый муж работали на военной базе министерства обороны Боскомб Даун и имели секретный уровень доспуска.
База британских ВВС Боскомб Даун. Находится рядом с Эймсбери.
Во времена первой мировой войны там проводились физиологические тесты в рамках исследования химического оружия.
Позднее база использовалась для размещения военного персонала для испытаний проводимых в основной химической лаборатории в Портон Даун.
Управляется Боскомб Даун оборонной компанией https://www.qinetiq.com/
MoD Boscombe Down is an aircraft testing site located at Idmiston, south of Amesbury, in Wiltshire, England. It is run and managed by QinetiQ, the company created as part of the break up of the Defence Evaluation and Research Agency in 2001 by the UK Ministry of Defence…
Boscombe Down – это база министерство обороны (МО) для разработки, тестирования и оценки всех самолетов, оружия и авионики, которые используют или будут использовать британские вооруженные силы. Это британский ответ американской авиабазе Эдвардс, и у них есть связь друг с другом по некоторым программам с персоналом из Великобритании на базе Edwards. Недавно он был приватизирован и сменил держателей из DERA на гражданское имя QinetiQ (Kinetic). Однако DERA все еще имеет общий контроль над оценкой обороны и проверкой военного функционала.
Стоит отметить, что по открытым источникам, компания занимается исследованиями перспективных образцов вооружений – лазеры, робототехника, искусственный интеллект. Она является единственным не-американским партнером американской DARPA в области разработки передовых вооружений для армии США.
Данная компания была образована в 2001 году после разделения правительственного агентства DERA, которое занималось перспективными оборонными исследованиями (в том числе и "оборонительными" исследованиями в области химического оружия).
Qinetiq как часть DERA осталась под полным контролем государства. А вот вторая часть образовала…тадам…DSTL, которая управляет химической лабораторией в Портон Даун.
Как не трудно заметить, в этой истории куда не копнешь, все ниточки сходятся в Портон Дауне.
Источник: colonelcassad.livejournal.com