Капитализм наблюдения и обратный тоталитаризм

В части I нашей серии расследований капитализма наблюдения MPN поговорил с писателем Яшей Левиным и редактором Monthly Review Джоном Беллами Фостер о восходе империи Amazon.com и слиянии больших данных, финансового капитализма и государственного аппарата США.В наших следующих выпусках мы продолжим расследование восхода капитализма наблюдения и последствий запущенных на платформах Amazon технологий слежки, как на рабочих местах, так и на улицах городов США.сказал MPN Джон Беллами Фостер.Этот год может войти в историю как поворотный, когда у мира наконец открылись глаза на темную сторону вездесущего присутствия популярных компаний Кремниевой Долины в нашей повседневной жизни. По крайней мере, можно на это надеяться.От Amazon до Facebook, Apple, Google, Microsoft и PayPal среди прочих, прокатилась волна разоблачений, подтверждающих имеющее место злоупотребление данными пользователей монополистическими корпорациями и их растущей роли как поставщиков технологий наблюдения полицейскому государству США, военным ведомствам и ведомствам по задержанию мигрантов.В марте вскрылись злоупотребления данными пользователей Facebook, когда, среди прочего, оказалось, что Cambridge Analytica собирала информацию о пользователях с целью предоставления миллионов детализированных “психологических профилей” для кампании Трампа. Не прошло и двух недель как поднялся шум на кампусе Google из-за разработки “проекта Maven”- основанной на искуственном интеллекте платформы, значительно улучшающей возможности автоматического наведения глобального флота беспилотников армии США. Столкнувшись с общественным осуждением и несогласием внутри компании, Google отказался от участия в тендере на продление контракта с Пентагоном, заканчивающегося в следующем году.Теперь сотрудники и держатели акций Amazon.com – крупнейшего в мире интернет-магазина и поставщика услуг облачных вычислений, требуют, чтобы исполнительный директор Джефф Безос остановил повсюду в США продажи правоохранительным органам технологии распознавания лиц, или сервиса Amazon Rekognition, включая министерство внутренней безопасности (DHS) и иммиграционную и таможенную полицию (ICE). “Мы, обеспокоенные этическими аспектами сотрудники Amazon, требуем возможности выбора над чем работаем, и права голоса в том, как это будет использоваться”, говорится в письме. “Мы учимся на ошибках истории и мы понимаем как были использованы системы IBM в 1940-е годы для содействия Гитлеру".“Тогда IBM не взяла на себя ответственность, и когда их роль была осознана, было слишком поздно”, продолжает письмо, ссылаясь на соглашение компании на администрирование нацистских лагерей смерти во время второй мировой войны. “Мы не позволим этому случиться снова, пришло время действовать".Представленный в ноябре 2016 года как часть пакета облачных вычислений AWS, Rekognition анализирует изображения и видео кадры в целях распознания объектов, предоставляя пользователям аналитику. Кроме того, согласно рекламному материалу, он позволяет клиентам “идентифицировать людей представляющих интерес на основе базы миллионов лиц в близком к реальному масштабе времени, делая возможными такие сценарии использования как своевременное и точное предотвращение преступлений”. Правоохранительные органы, как например Департамент Шерифа округа Вашингтон, платят всего 6-12 долларов в месяц за доступ к платформе, давая возможность сотрудникам проверять лица на видео в их базе фотографий в реальном времени.Сотрудники Amazon сослались на отчет Американского союза защиты гражданских свобод, который отмечает, что AWS Rekognition “вызывает глубокое беспокойство о гражданских свободах и правах” из-за “возможностей злоупотреблений”. Его использование может включать в себя мониторинг протестной активности, а иммиграционная и таможенная полиция может использовать эту технологию для постоянного трэкинга иммигрантов и продвижения политики нулевой терпимости при задержании семей и детей мигрантов на границе США и Мексики.В письме, разосланном по списку рассылки “мы-не-будем-это-делать”, сотрудники Amazon высказывают свое несогласие с сотрудничеством их работодателя с системой задержания и массового заключения под стражу мигрантов полицией, DHS и ICE:“Не следует ждать до тех пор когда мы узнаем как используются эти технологии”. Мы уже и так знаем, что в разгар исторической милитаризации полиции, возобновленного преследования черных активистов и наращивания федеральных сил по депортации, нарушающих права человека сейчас – это будет еще одним мощным инструментом государственного наблюдения и в конечном счете нанесет вред наиболее маргинализованным”. Фурор, окружающий AWS Rekognition, вряд ли удивит журналиста Яшу Левина. Как и в случае с работой Google и других ведущих фирм на Вашингтон, это только еще одна глава давно идущей интеграции Кремниевой Долины в репрессивный аппарат государства.“Это ненастолько большой шаг к некоему апокалипсису наблюдения, это просто показатель где мы уже находимся много времени”, сказал Левин MintPress News.Однако, возмущение сотрудников Amazon было, вероятно, вызвано недавними заголовками, в которых подчеркивалось разлучение семей мигрантов из Центральной Америки в специальных лагерях вдоль южной границы – наряду с ключевой ролью Amazon в экосистеме данных ICE, имеющей ключевое значение в работе ICE по выполнению иммиграционного законодательства, массовым заключениям и высылке иммигрантов. В их письме сотрудники Amazon осудили роль компании в платформе, которую Palantir предоставляет ICE:“Мы также знаем, что Palantir работает на AWS. И мы знаем, что ICE полагается на Palantir для обеспечения работы програм содержания под стражей и депортаций. Вместе с большей частью мира мы в ужасе смотрели недавно как власти США забирают детей у их родителей. С 19 апреля 2018 года министерство внутренней безопасности послало около 2,000 детей в центры массового содержания. В свете этой аморальной политики США и все более бесчеловечного обращения с беженцами и иммигрантами за пределами этой конкретной политики, мы глубоко обеспокоены участием Amazon, предоставляющим инфраструктуру и сервисы, которые делают возможной работу ICE и DHS”.В 2014 году ICE предоставил Palantir контракт на 41 миллион долларов за систему управления следственными делами (ICM), которая расширила сферу обмена данными между ICE и такими ведомствами, как ФБР, управление по борьбе с наркотиками, бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, среди прочих. Контракт позволил ICE значительно улучшить их потенциал по поимке и заключению под стражу незаконных мигрантов на основе разрозненных данных собранных Palantir и размещенных на серверах Amazon Web Services.“Amazon сделал просто – позволил всем арендовать сервисы Rekognition, также, как он сдает веб-ресурсы, или продавая планы, позволяющие оплату по мере необходимости”, прокомментировал Левин.В его новой книге "Долина Наблюдения: скрытая история Интернета", Левин подробно рассказывает о романе между Большими Данными и репрессивным государством США. Во введении в его книгу он замечает:Президент Барак Обама пожимает руки сотудников после выступления в Центре исполнения заказов Amazon в Чаттануге, штат Теннеси, 30 июля 2013 года.Задуманный основателем Джеффом Безом как “магазин всего”, продающий товары от книг до DVD и музыки, Amazon долгое время был бичом традиционных магазинов, проведя конец 1990-х и 2000-е сметая больших и маленьких книжных продавцов в кучу пепла розничной истории.“Amazon де-факто стал магазином всего в Америке, страшно подумать сколько мы покупаем у него и сколько денег мы ему отдаем”, сказал Левин, добавив, что “мощь компании как бизнеса немного угнетает”.Компания также стала ведущим интернет хостингом в мире с ее платформой облачных вычислений Amazon Web Services (AWS). Начиная с 2006 года AWS играла роль аналогичную розничной платформе Amazon.com в смысле вытеснения мальков – традиционных корпоративных дата-центров и специалистов по информационным технологиям, предоставляя ранее невообразимый уровень централизации хранения данных и функциональности IT по низкой цене. Некоторое время даже Dropbox нашел укрытие под облаком AWS.Успех компании как крупнейшего в мире розничного ритейлера и сервиса облачных вычислений тесно связан с усилиями Amazon по наблюдению, направленному не только на потребителей, но и на его огромную и нещадно эксплуатируемую рабочую силу. Как Левин подробно рассказывает в книге:Amazon требует невероятной вычислительной мощности для работы такого крупного бизнеса данных – необходимость, которая породила прибыльный побочный бизнес сдачи в аренду мест на своих массивных серверах другим компаниям”.Контракт Лэнгли с такой коммерчески ориентированной компанией, как Amazon, а не его конкурентом IBM, поразил техническую отрасль, аПартнерство Amazon с Лэнгли – это всего лишь еще один пример капитализма наблюдения в действии, по словам профессора социологии и автора Джона Беллами Фостера, редактора уважаемого независимого журнала социалистической направленности “Monthly Review”.Разговаривая с MintPress News, Фостер объяснил:В эссе для Monthly Review 2014 годаНе все разделяют пессимистическую точку зрения Фостера. Для бывшего исследователя кибербезопасности ЦРУ Джона Пирса контракт ведомства с Amazon показал отход от стигмы «предубеждений» о безопасности облачных вычислений. Выступая перед The Atlantic, Пирс прокомментировал:Творение, прозрение, генезис, пророчество, упоение, жертвование, гнев; этими священными словами заполнены Ветхий и Новый Заветы, и они по-прежнему несут божественный смысл для верующих. Любимые духовенством и почитаемые паствой, такие священные термины вряд ли применимы к логотипу Apple с надкусанным яблоком или к кощунственно мирскому роботизированному голосу Алекса. Но в сегодняшнем культе высоких технологий и Интернета – там, где такие предприниматели, как Стив Джобс и Марк Цукерберг, подняты до уровня пророков или фараонов, а стартапы проповедуются на лекциях TED как панацея от всех проблем начиная c фитнесса и кончая кризисом беженцев – используется новая духовная лексика.Как первопроходец Кремниевой Долины, компьютерный специалист и критик Ярон Ланье отметил в своей книге “Кому принадлежит будущее?” в 2013 году:С точки зрения Ланье – горячего защитника капитализма – слово “подрыв” употребляется неправильно, для передачи освобождающего потенциала новой технологии, когдаДля Фостера, – сказал Фостер в MintPress News, добавив:Продолжая, Фостер объяснил:Фостер отмечает, чтоПервая страница Washington Post вывешена у Музея журналистики и новостей (Newseum) в Вашингтоне, в 2013 году, на следующий день после того, как было объявлено, что основатель Amazon.com Джефф Безос купил Washington Post за 250 миллионов долларов.“Конечно же, это проблема, когда мощный, монополистический бизнес, подобный этому, с жестко контролирующим владельцем, также связан и с медиа-бизнесом”, – прокомментировал Яша Левин, добавив:С тех пор как президент Дональд Трамп пришел к власти в январе прошлого года, “Amazon Washington Post” стал мишенью бывшей звезды реалити-ТВ в качестве главного примера “фейковых средств массовой информации”. Хотя многие из нападений Трампа на Washington Post были его обычными выпадами в Twitter против легитимных журналистских расследований, г, – заметил Фостер.Форекс объяснил, чтоДля Левина тенденция – как например факт владения жадным на разоблачения веб сайтом The Intercept миллиардером предпринимателем Кремниевой Долины и соучредителем eBay Пьером Омидьяром – выходит за пределы Washington Post. Левин прокомментировал:Фостер соглашается и не стесняется в выражениях, показывающих опасность растущего могущества Amazon в обществе США:В наших последующих статьях мы продолжим изучение восхода капитализма наблюдения и последствий использования шпионских технологий, работающих на платформах Amazon, как на рабочих местах, так и на улицах городов США. http://perevodika.ru/articles/1199419.html – цинк

Источник: colonelcassad.livejournal.com