Капитализм наблюдения и обратный тоталитаризм
13:26. 6 июля 2018 Просмотров - 144 Один комментарий Опубликовал: brahman
Капитализм наблюдения и обратный тоталитаризм
В части I нашей серии расследований капитализма наблюдения MPN поговорил с писателем Яшей Левиным и редактором Monthly Review Джоном Беллами Фостер о восходе империи Amazon.com и слиянии больших данных, финансового капитализма и государственного аппарата США.
В наших следующих выпусках мы продолжим расследование восхода капитализма наблюдения и последствий запущенных на платформах Amazon технологий слежки, как на рабочих местах, так и на улицах городов США.
“Капитализм – это система, пытающаяся перейти все границы производства и продаж товаров, превращая в предмет потребления все существующее, что сегодня в эпоху монополистического-финансового капитала и капитализма наблюдения, означает вмешательство во все аспекты жизни”, сказал MPN Джон Беллами Фостер.
Этот год может войти в историю как поворотный, когда у мира наконец открылись глаза на темную сторону вездесущего присутствия популярных компаний Кремниевой Долины в нашей повседневной жизни. По крайней мере, можно на это надеяться.
От Amazon до Facebook, Apple, Google, Microsoft и PayPal среди прочих, прокатилась волна разоблачений, подтверждающих имеющее место злоупотребление данными пользователей монополистическими корпорациями и их растущей роли как поставщиков технологий наблюдения полицейскому государству США, военным ведомствам и ведомствам по задержанию мигрантов.
В марте вскрылись злоупотребления данными пользователей Facebook, когда, среди прочего, оказалось, что Cambridge Analytica собирала информацию о пользователях с целью предоставления миллионов детализированных “психологических профилей” для кампании Трампа. Не прошло и двух недель как поднялся шум на кампусе Google из-за разработки “проекта Maven”- основанной на искуственном интеллекте платформы, значительно улучшающей возможности автоматического наведения глобального флота беспилотников армии США. Столкнувшись с общественным осуждением и несогласием внутри компании, Google отказался от участия в тендере на продление контракта с Пентагоном, заканчивающегося в следующем году.
Теперь сотрудники и держатели акций Amazon.com – крупнейшего в мире интернет-магазина и поставщика услуг облачных вычислений, требуют, чтобы исполнительный директор Джефф Безос остановил повсюду в США продажи правоохранительным органам технологии распознавания лиц, или сервиса Amazon Rekognition, включая министерство внутренней безопасности (DHS) и иммиграционную и таможенную полицию (ICE). “Мы, обеспокоенные этическими аспектами сотрудники Amazon, требуем возможности выбора над чем работаем, и права голоса в том, как это будет использоваться”, говорится в письме. “Мы учимся на ошибках истории и мы понимаем как были использованы системы IBM в 1940-е годы для содействия Гитлеру".
“Тогда IBM не взяла на себя ответственность, и когда их роль была осознана, было слишком поздно”, продолжает письмо, ссылаясь на соглашение компании на администрирование нацистских лагерей смерти во время второй мировой войны. “Мы не позволим этому случиться снова, пришло время действовать".
Представленный в ноябре 2016 года как часть пакета облачных вычислений AWS, Rekognition анализирует изображения и видео кадры в целях распознания объектов, предоставляя пользователям аналитику. Кроме того, согласно рекламному материалу, он позволяет клиентам “идентифицировать людей представляющих интерес на основе базы миллионов лиц в близком к реальному масштабе времени, делая возможными такие сценарии использования как своевременное и точное предотвращение преступлений”. Правоохранительные органы, как например Департамент Шерифа округа Вашингтон, платят всего 6-12 долларов в месяц за доступ к платформе, давая возможность сотрудникам проверять лица на видео в их базе фотографий в реальном времени.
Сотрудники Amazon сослались на отчет Американского союза защиты гражданских свобод, который отмечает, что AWS Rekognition “вызывает глубокое беспокойство о гражданских свободах и правах” из-за “возможностей злоупотреблений”. Его использование может включать в себя мониторинг протестной активности, а иммиграционная и таможенная полиция может использовать эту технологию для постоянного трэкинга иммигрантов и продвижения политики нулевой терпимости при задержании семей и детей мигрантов на границе США и Мексики.
В письме, разосланном по списку рассылки “мы-не-будем-это-делать”, сотрудники Amazon высказывают свое несогласие с сотрудничеством их работодателя с системой задержания и массового заключения под стражу мигрантов полицией, DHS и ICE:
“Не следует ждать до тех пор когда мы узнаем как используются эти технологии”. Мы уже и так знаем, что в разгар исторической милитаризации полиции, возобновленного преследования черных активистов и наращивания федеральных сил по депортации, нарушающих права человека сейчас – это будет еще одним мощным инструментом государственного наблюдения и в конечном счете нанесет вред наиболее маргинализованным”. Фурор, окружающий AWS Rekognition, вряд ли удивит журналиста Яшу Левина. Как и в случае с работой Google и других ведущих фирм на Вашингтон, это только еще одна глава давно идущей интеграции Кремниевой Долины в репрессивный аппарат государства.
“Это ненастолько большой шаг к некоему апокалипсису наблюдения, это просто показатель где мы уже находимся много времени”, сказал Левин MintPress News.
Однако, возмущение сотрудников Amazon было, вероятно, вызвано недавними заголовками, в которых подчеркивалось разлучение семей мигрантов из Центральной Америки в специальных лагерях вдоль южной границы – наряду с ключевой ролью Amazon в экосистеме данных ICE, имеющей ключевое значение в работе ICE по выполнению иммиграционного законодательства, массовым заключениям и высылке иммигрантов. В их письме сотрудники Amazon осудили роль компании в платформе, которую Palantir предоставляет ICE:
“Мы также знаем, что Palantir работает на AWS. И мы знаем, что ICE полагается на Palantir для обеспечения работы програм содержания под стражей и депортаций. Вместе с большей частью мира мы в ужасе смотрели недавно как власти США забирают детей у их родителей. С 19 апреля 2018 года министерство внутренней безопасности послало около 2,000 детей в центры массового содержания. В свете этой аморальной политики США и все более бесчеловечного обращения с беженцами и иммигрантами за пределами этой конкретной политики, мы глубоко обеспокоены участием Amazon, предоставляющим инфраструктуру и сервисы, которые делают возможной работу ICE и DHS”.
В 2014 году ICE предоставил Palantir контракт на 41 миллион долларов за систему управления следственными делами (ICM), которая расширила сферу обмена данными между ICE и такими ведомствами, как ФБР, управление по борьбе с наркотиками, бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, среди прочих. Контракт позволил ICE значительно улучшить их потенциал по поимке и заключению под стражу незаконных мигрантов на основе разрозненных данных собранных Palantir и размещенных на серверах Amazon Web Services.
“Amazon сделал просто – позволил всем арендовать сервисы Rekognition, также, как он сдает веб-ресурсы, или продавая планы, позволяющие оплату по мере необходимости”, прокомментировал Левин.
В его новой книге "Долина Наблюдения: скрытая история Интернета", Левин подробно рассказывает о романе между Большими Данными и репрессивным государством США. Во введении в его книгу он замечает:
“От Amazon до eBay и Facebook, большинство интернет компаний, сервисами которых мы пользуемся каждый день, также превратились в мощные корпорации, которые отслеживают и профилируют своих пользователей, в то же время пытаясь наладить партнерские и деловые отношения с крупными военными и разведывательными ведомствами США. Некоторые части этих компаний настолько тесно переплетаются со службами безопасности Америки, что трудно сказать, где они заканчиваются, а где начинается правительство США”.
Президент Барак Обама пожимает руки сотудников после выступления в Центре исполнения заказов Amazon в Чаттануге, штат Теннеси, 30 июля 2013 года.
Задуманный основателем Джеффом Безом как “магазин всего”, продающий товары от книг до DVD и музыки, Amazon долгое время был бичом традиционных магазинов, проведя конец 1990-х и 2000-е сметая больших и маленьких книжных продавцов в кучу пепла розничной истории.
“Amazon де-факто стал магазином всего в Америке, страшно подумать сколько мы покупаем у него и сколько денег мы ему отдаем”, сказал Левин, добавив, что “мощь компании как бизнеса немного угнетает”.
Компания также стала ведущим интернет хостингом в мире с ее платформой облачных вычислений Amazon Web Services (AWS). Начиная с 2006 года AWS играла роль аналогичную розничной платформе Amazon.com в смысле вытеснения мальков – традиционных корпоративных дата-центров и специалистов по информационным технологиям, предоставляя ранее невообразимый уровень централизации хранения данных и функциональности IT по низкой цене. Некоторое время даже Dropbox нашел укрытие под облаком AWS.
Успех компании как крупнейшего в мире розничного ритейлера и сервиса облачных вычислений тесно связан с усилиями Amazon по наблюдению, направленному не только на потребителей, но и на его огромную и нещадно эксплуатируемую рабочую силу. Как Левин подробно рассказывает в книге:
“[Amazon] сохранял информацию о покупательских привычках людей, об их предпочтениях кино, книгах, которые их интересуют, о том как быстро они читают книги на своих Kindle, а также об их подчеркиваниях и заметках на полях, которые они делали. Он также следил за своими работниками складов, отслеживал их движения и определял их эффективность.
Amazon требует невероятной вычислительной мощности для работы такого крупного бизнеса данных – необходимость, которая породила прибыльный побочный бизнес сдачи в аренду мест на своих массивных серверах другим компаниям”.
На президентских выборах 2012 года, программное обеспечение AWS предоставило практически все аспекты программного обеспечения перевыборной кампании действующего тогда президента Барака Обамы и анализ больших данных, от веб менеджмента до менеджмента списков почтовой рассылки, моделирования данных, направления добровольцев, обслуживания базы данных избирателей и “массовой обработки транзакций” пожертвований.
К началу 2013 года секретная сделка дала Amazon 10-летний контракт на 600 миллионов долларов за предоставление облачных сервисов Центральному Разведывательному Управлению и 17 агентствам, входящим в разведывательное сообщество.
Контракт Лэнгли с такой коммерчески ориентированной компанией, как Amazon, а не его конкурентом IBM, поразил техническую отрасль, а Amazon похвастался, что этот факт отражает их “лучшую технологическую платформу”, которую компания может предоставить ЦРУ вместе с “уверенностью и безопасностью, необходимыми для критически важных систем”.
Платформа Amazon скоро станет местом развертывания крупного разведывательного проекта ЦРУ, получившего название «Mesa Verde», в котором будет представлено облачное программное обеспечение C2S, разработанное ведомством на AWS, развернутое в нескольких экспериментах для анализа тысяч терабайт данных, включая общедоступные данные из Интернета, использующее инструменты обработки естественного языка, анализ тональности и визуализацию данных. Согласно майскому репортажу Bloomberg Government, AWS является единственной частной облачной платформой, получившей разрешение на хранение информации агентства с грифом “секретно”.
Партнерство Amazon с Лэнгли – это всего лишь еще один пример капитализма наблюдения в действии, по словам профессора социологии и автора Джона Беллами Фостера, редактора уважаемого независимого журнала социалистической направленности “Monthly Review”.
Разговаривая с MintPress News, Фостер объяснил:
“Amazon теперь, похоже, получает один контракт за другим в военных и разведывательных секторах Соединенных Штатов … [Облако ЦРУ] создано внутри частной корпорации, в своем роде “отгороженное стеной” для изоляции коммуникаций разведывательного [шпионского] ведомства от остального Интернета, но управляется, главным образом, коммерческой корпорацией. У Amazon также имеется контракт на 1 млрд долларов с комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), он работает с NASA, управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и другими правительственными учреждениями”.
В эссе для Monthly Review 2014 года Фостер и Роберт У. Макчезни ввели термин капитализм наблюдения в отношении процесса монетизации денежных средств, полученных в результате проведения наблюдения, выполненного в сговоре с государственным аппаратом. Два автора следят за политэкономическими корнями информационной эпохи данных, от ранних этапов военно-промышленного комплекса до слияния потребительского капитализма 1950-х годов – корпораций, рекламных агентств и средств массовой информации – в состоянии постоянной войны приведшим к рождению спутниковых технологий, Интернета и доминированию нескольких монопольных технических фирм в нынешнюю эпоху неолиберальной глобализации.
От роли технического сектора в полицейско-государственных операциях до расширения “умных” технологий, таких как Amazon Alexa в наших домах, использования беспилотных летательных аппаратов и искуственного интеллекта для присмотра за всем населением и манипулирования данными пользователей Facebook кампанией Трампа в партнерстве с Cambridge Analytica, Фостер недвусмысленен в своем мнении о метастазирующем росте капитализма наблюдения и его всеведущей роли в нашей повседневной жизни:
Не все разделяют пессимистическую точку зрения Фостера. Для бывшего исследователя кибербезопасности ЦРУ Джона Пирса контракт ведомства с Amazon показал отход от стигмы «предубеждений» о безопасности облачных вычислений. Выступая перед The Atlantic, Пирс прокомментировал:
“Слыша стольких людей сомневающихся в облачных технологиях, увидеть как ЦРУ делает эти технологии своей составной частью, настолько высокоинновационно – это классно”.
Творение, прозрение, генезис, пророчество, упоение, жертвование, гнев; этими священными словами заполнены Ветхий и Новый Заветы, и они по-прежнему несут божественный смысл для верующих. Любимые духовенством и почитаемые паствой, такие священные термины вряд ли применимы к логотипу Apple с надкусанным яблоком или к кощунственно мирскому роботизированному голосу Алекса. Но в сегодняшнем культе высоких технологий и Интернета – там, где такие предприниматели, как Стив Джобс и Марк Цукерберг, подняты до уровня пророков или фараонов, а стартапы проповедуются на лекциях TED как панацея от всех проблем начиная c фитнесса и кончая кризисом беженцев – используется новая духовная лексика. Центральной в этой псевдорелигии Больших Данных является фраза подрывные инновации, часто используемый термин, означающий замену старых рынков и бизнес-моделей новыми технологическими инновациями.
Как первопроходец Кремниевой Долины, компьютерный специалист и критик Ярон Ланье отметил в своей книге “Кому принадлежит будущее?” в 2013 году:
“Терминология ‘подрыва’ получила почти священный статус в технологических деловых кругах … Подрыв – это достижение вызывающее наибольшее восхищение. В Кремниевой Долине всегда можно услышать, что та или иная отрасль созрела для подрыва. Мы обманываем себя, притворяясь, что подрыв требует способности к творчеству. Это не так. Это всегда та же самая история”. С точки зрения Ланье – горячего защитника капитализма – слово “подрыв” употребляется неправильно, для передачи освобождающего потенциала новой технологии, когда на самом деле господство крупных технологических фирм привело к сузившемуся рынку, где доминирует “небольшое количество следящих агентов занимающих всеведущие позиции”. Таким образом, цифровой ландшафт стал вотчиной монопольных фирм с железной хваткой на конкурентов и на основные предметы потребления больших данных – пользователей Интернета и их данных.
Для Фостера этот процесс – нечто большее, чем неолиберализм – преобладающая капиталистическая идеология, диктующая беспрепятственный контроль над всеми аспектами общественной жизни финансовым капиталом и рынком. Фостер отмечает, что неолиберальная ортодоксия уходит корнями в концепцию созидательного разрушения, концепцию, из которой происходит модное слово “подрыв”. Понятие созидательного разрушения было введено в 1942 году австрийско-американским экономистом Джозефом Шумпетером для описания процесса постоянных перемен при капитализме, в соответствии с которым формирующиеся предприниматели выступают в качестве “инновационных генераторов” в “круглогодичном шторме созидательного разрушения”, который дезорганизует и вытесняет конкуренцию, изменяет глобальные рынки, и открывает путь к появлению новых монополий, таких как, например, ведущие фирмы Кремниевой Долины.
“Одной из ключевых составляющих неолиберальной идеологии было открытие системы для неограниченного роста монополистических корпораций и монопольной власти”, – сказал Фостер в MintPress News, добавив:
“Таким образом, неолиберальный век видел один из величайших периодов роста монопольной власти, особенно в кибер- или цифровой сфере, во всей истории. Если вы возьмете Google, Amazon и Facebook, ни одна из них даже не существовала 25 лет назад, а Facebook не было 15 лет назад. У Amazon было 51-процентное увеличение рыночной капитализации только в период с 2016 по 2017 год. Это гигантские монополистические предприятия”.
Продолжая, Фостер объяснил:
“В общем, капитализм – это система, которая стремится перейти все границы в производстве и продаже товаров, превращая в предмет потребления все аспекты существования, что сегодня, в эпоху монопольно-финансового капитала и капитализма наблюдения, означает вторжение во все аспекты существования как средства манипулирования не только физическим миром, но и умами и жизнями каждого в нем. Именно это и составляет сердцевину капитализма наблюдения.
Но та же система монопольно-финансового капитала имеет в качестве своего дополнения растущую централизацию власти и богатства, усиление монополистического контроля, расширяющийся милитаризм и империализм и расширение полицейской власти. Это то, что политический теоретик Шелдон Волин называл “обратным тоталитаризмом”, ростом тотального контроля над населением и разрушением человеческой свободы под маской идеологии индивидуализма”.
Фостер отмечает, что Amazon, приближаясь к своему 25-летнему юбилею, стал “обширной культурной (или антикультурной) империей предметов потребления”, а его приобретение The Washington Post четко продемонстрировало слияние монопольной фирмы с государственным аппаратом американского империализма.
Первая страница Washington Post вывешена у Музея журналистики и новостей (Newseum) в Вашингтоне, в 2013 году, на следующий день после того, как было объявлено, что основатель Amazon.com Джефф Безос купил Washington Post за 250 миллионов долларов.
С тех пор как Джефф Безос купил The Washington Post в 2013 году за 250 миллионов долларов, ведущая газета столицы США стоит на крепостных валах Amazon. Помимо элитной эскадрильи лоббистов и контрактов с DHS и национальными институтами безопасности, влиятельная роль газеты, формирующей общественное мнение и мнение политиков, дает Джеффу Безосу и его коллегам из Amazon беспрецедентный доступ к залам императорской власти.
“Конечно же, это проблема, когда мощный, монополистический бизнес, подобный этому, с жестко контролирующим владельцем, также связан и с медиа-бизнесом”, – прокомментировал Яша Левин, добавив:
“Давайте будем честными, Amazon сейчас является крупным подрядчиком ЦРУ, и теперь этот крупный подрядчик владеет одной из самых важных газет в стране, публикующей репортажи о ЦРУ и национальной безопасности”.
С тех пор как президент Дональд Трамп пришел к власти в январе прошлого года, “Amazon Washington Post” стал мишенью бывшей звезды реалити-ТВ в качестве главного примера “фейковых средств массовой информации”. Хотя многие из нападений Трампа на Washington Post были его обычными выпадами в Twitter против легитимных журналистских расследований, газета, которой когда-то восхищались за беспрецедентную публикацию Документов Пентагона в 1971, теперь является трибуной для недоброжелателей президента в либеральном Вашингтонгском “сопротивлении” и рупором агрессивного неолиберального крыла американского истеблишмента.
“Washington Post всегда была либерально-капиталистической газетой, арбитром капиталистической идеологии и защитником империи США, но теперь она стала, как часть империи Безоса, чем-то еще хуже”, – заметил Фостер.
Едва ли проходит день без публикации Washington Post потока историй, пытающихся разоблачить “вмешательство России” в пользу Трампа через социальные медиа или “фейковые новости”. Ссылаясь на “экспертов” во “внепартийной” группе СМИ критиков PropOrNot, Post очернила MintPress News и такие публикации как Black Agenda Report, CounterPunch и Truthout как пропагандистские платформы, связанные с Кремлем, без приведения мало мальских доказательств. Через свой де-факто черный список, группа также попыталась связать разрозненные независимые медиа организации с крайними правыми и белыми супрематистскими медиа, такими как Infowars Алекса Джонса и неонацистский сайт The Daily Stormer.
Форекс объяснил, что Washington Post, как правило, ведет идеологическую войну с основными прогрессивными целями:
“Недавно газета опубликовала статью, в которой описываются “крайние левые”, как те, кто выступали за систему здравоохранения с единым плательщиком или в защиту национальных парков, как будто эти традиционные леволиберальные цели теперь далеко за пределами приемлемого политического дискурса – позиция, четко разработанная для того, чтобы еще больше скрутить политический дискурс вправо. Безос и Amazon являются просто символами этой социальной деградации, как и нынешний самодержец в Белом доме”.
Для Левина тенденция – как например факт владения жадным на разоблачения веб сайтом The Intercept миллиардером предпринимателем Кремниевой Долины и соучредителем eBay Пьером Омидьяром – выходит за пределы Washington Post. Левин прокомментировал:
“Это более крупная проблема процветающей Кремниевой Долины и бизнесов построенных на основе доминирующих в Интернете бизнесов; если вы доминируете в бизнесе, вы доминируете в обществе и в освещении в средствах массовой информации – так устроены вещи”.
Фостер соглашается и не стесняется в выражениях, показывающих опасность растущего могущества Amazon в обществе США:
“Демократию можно понимать по-разному, но никакое определение демократии – каким бы благовидным оно ни было – не согласуется с обществом, в котором существует такая обширная классовая и монопольная власть, и где инфраструктура подлинной демократии (образование, коммуникации, наука, культура, общественный дискурс, средства общественного протеста) разрушена. По этой и другим причинам общество США и большая часть капиталистического мира переходят от неолиберализма к чему-то более точно описываемому как неофашизм”.
В наших последующих статьях мы продолжим изучение восхода капитализма наблюдения и последствий использования шпионских технологий, работающих на платформах Amazon, как на рабочих местах, так и на улицах городов США.
Эллиот Гейбриэл является бывшим штатным автором TeleSUR English и контрибьютором MintPress News в Кито, Эквадор. Он принимал активное участие в адвокатуре и организации про-рабочих движений, движений за правосудие для мигрантов и подотчетности полиции южной Калифорнии и центрального побережья штата.
http://perevodika.ru/articles/1199419.html – цинк
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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“возмущение сотрудников Amazon было, вероятно, вызвано недавними заголовками, в которых подчеркивалось разлучение семей мигрантов” – а мне кажется возмущение вызвано цифрой “6-12 долларов в месяц за доступ к платформе”