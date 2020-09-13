Во временно оккупированном Украиной Крыму бывал много раз.

Особо запомнилась поездка в мае 2000 г. Тогда сотрудники ДАI (ГАИ, — прим. РВ) впервые за много лет перестали «доить» водителей авто с «москальскими номерами», а «знающие» люди обсуждали «ультиматум» Путина Кучме: «Будешь обижать русских — заберу Крым».

Шел «дерибан» наследия Павла Лазаренко и я решил прикупить бизнес и домик. Приглянулся отель на набережной Ялты и «мраморный домик» в Гурзуфе.

Коррупция, многоярусные посредники и мошенники, права собственности на участки и их границы — теоретические, строительство — самострой, собственники — сомнительные. От покупок отказался. Встретил много людей, готовых бороться за освобождение Крыма, и мало — желающих созидать и просто работать.

В 2014 г. переживал, что лидеры и герои восстания не смогут стать на путь созидания, погрязнут в люстрациях и сами станут изгоями. Смогли.

Переживал, что Москва пришлет много «модных менеджеров — монетаристов» на высокие должности, а те своим идиотизмом докажут крымчанам, что возвращение в Россию — трагическая ошибка. Кремль не поймет, что Крым долго дремал, станут заливать текущие проблемы деньгами, а те растворятся без следа. Люди, пережившие длительный период депрессии и беззакония, не впишутся в новые темпы жизни, растеряются и «уйдут курить бамбук». Теперь — навсегда.

Крым — эликсир здоровья для России

Крым — мини-копия России. Многонационален, многоконфессионален, многоязычен. Россияне привыкли жить в неагрессивной многонациональной и многоконфессиональной среде и воспринимали ее как данность, но когда привычные для России стандарты начали внедрять в Крыму, количество счастливых улыбок было настолько большим, что Крым — разбудил Россию, напомнив россиянам, каким богатством они обладают, а Крымская весна распространилась от Калининграда до Курил.

Крымчане отказались от украинской электроэнергии, предлагаемой на унизительных условиях. Было тяжело, но выстояли.

Это событие знаменует главную ценность Крымской весны как для крымчан, так и России, в целом, — солидарность, ютившаяся в лексиконе профессиональных лицемеров, вышла на свободу и приобретает осязаемые бытовые черты, а патриотизм перестал быть ругательным словом.

Аксенов — типичный лидер восстания. Доказал, что человек, любящий людей, умеющий слушать, приходящий во власть не ради понтов и обогащения, быстро учится и решает проблемы.

А было трудно. Преодолел соблазн: начать с люстраций, мстить политическим оппонентам, расставить на «хлебные места» активистов восстания — погрязнуть в коррупции и бесславно уйти. Доказывать лояльность Москве через отказ от собственного мнения, окружить себя «понаехавшими», бездумно реагировать на «ценные указания» представителей центра, делать ошибки и списывать проблемы на промахи, понаехавших — потерять доверие людей и Президента и уйти.

Искал и нашел опору в крымчанах, очистил аппарат от инфантилов и неумех, внушил окружению, что воровать — преступление, а созидать — счастье. Говорил и слушал людей.

Люди заметили перемены, почувствовали себя гражданами большой страны, вкус к созиданию и жизни в правовом поле.

Вторая ценность Крымской весны — новое прочтение русскости. Русский — судьба, а не кровь, разрез глаз и форма ушей.

Третья ценность: Крым изменил формулу вертикали российской власти. До 2012 г. вертикаль базировалась на формуле: Президент — элита — народ, где к элите причисляли гозманов и «героев» шоу «Дом-2».

После брожения норковых шуб на Болотной формула трансформировалась до: Президент — народ. Исключение — Чеченская Республика. С момента объединения крымчан вокруг главы Республики для локализации проблем, экспортируемых бандеровцами, и осознания Аксеновым персональной ответственности перед населением и Президентом, можно говорить о формуле: Президент — губернатор — народ и ее тиражировании на всю Россию. В период острой фазы пандемии новая формула показала свою эффективность.

Президента более не интересуют губернаторы, не способные слышать людей, а людей не интересуют губернаторы-популисты и хамы.

Четвертая ценность — Крым доказал тугодумам в Правительстве, что следование букве Закона о государственных закупках вредит инфраструктурному развитию. Когда в отдаленном поселке имеется одна корова, то смешно включать в конкурс на поставку молока в школьную столовую хозяев свиньи и ишака. Закон писали «подхрюкивающие» с прицелом на немецкую корову, что сдерживает суверенное развитие и плодит коррупцию.

Пятая ценность — нанес ощутимый удар по секте монетаристов — «денег нет, а вы держитесь». Показал, что не расходы на инфраструктуру и социалку, а монополизация и импортозависимость — причина инфляции.

Шестая ценность — доказал, что идея Президента о создании государственных корпораций в чувствительных областях, особенно в ОПК, была своевременной и эффективной.

Седьмая ценность — эксперты и журналисты, отдыхающие в Крыму, глубже по содержанию и ближе к чаяниям и мыслям молчаливого большинства.

Крым — демонстрирует комплексный подход к территориальному развитию

Отели, судоверфи, дороги, школы, стадионы, парки, больницы, мечети, храмы — все важно. Что важнее всего, покажет время. Очевидно, что Крым демонстрирует оптимальный комплексный подход к потребностям экономики и человека и в этом — суть успеха. В 2020 г. заложен десантный корабль-вертолетоносец. В проекте задействованы десятки подрядчиков со всей страны.

Без умения слышать друг друга, понимать единую техническую культуру, реализация такой сложности проектов невозможна.

Выход корабля на ходовые испытания в заявленные сроки станет символом завершения интеграции Крыма.

Новый подход к инвестициям

Крым — уникальная, Богом данная, территория. Способен поглотить большие объемы инвестиций с гарантированной окупаемостью проектов, но испытывает их дефицит, и у руководителей возникает желание заманивать всех подряд.

Упустили несколько лет, пока не поняли, что без комплексной инвестиционной карты территории, учитывающей потребности и возможности, и градостроительных планов городов преобладают инвесторы-авантюристы с психологией экологических пофигистов и социальных расистов, преследующих единственную цель — быстрое обогащение.

Важно не только ускорить разработку инвестиционной карты, информирующей потенциальных инвесторов о приоритетах развития, роли и месте проектов в экономике Крыма, развитии комфортной среды, но и продемонстрировать инновационный подход к региональному развитию.

Также практиковать индивидуальный подход к инвесторам. Отсеивать инвесторов с плохой репутацией по отношению к наемным работникам, экологии и «оптимизаторам» налогов и социальных обязательств.

Льготы и субсидии

Это не чисто крымская, а общероссийская проблема. Тридцать лет страна живет при капитализме, а считать деньги так и не научились. Добавят пенсионерам или детям пять копеек — «говорят все утюги».

Льготы и субсидии для предприятий, отраслей и отдельных регионов — триллионы в год, а реальные суммы не знаем не только мы с вами, но региональные и федеральные власти.

В Крыму федеральных льгот немало и это для этапа реабилитации и восстановления неплохо.

Мое предложение — все предприятия, функционирующие в таможенном и налоговом полях Российской Федерации, должны декларировать налоги по единой форме и показывать все причитающиеся к оплате суммы, а в графе — к оплате, указывать = 0 или минус «X»% (п. N… Постановления по льготам.).

Тогда и плательщик, и государство понимают уровень взаимных уступок и обязательств, что дисциплинирует плательщика на исполнение инвестиционных или иных обязательств, социализирует бизнес. Бизнес понимает степень уважения к нему со стороны государства и общества. Исправно платит оставшиеся налоги и планирует развитие на послельготный период. Ощущает причастность к большой стране, а страна понимает цели «стратегического кредитования» и вправе требовать отдачи.

Вода, ТБО и энергетика

Несмотря на происки небратьев, Крым развивается. Энергетическая проблема решена. Полигоны ТБО приводятся в порядок. Количество подготовленных площадок под строительство и вода — сдерживают развитие.

Норма для Крыма — пять миллионов постоянно проживающих человек. Без опреснения или переброски с материка больших объемов воды — проблема устойчивого водоснабжения нерешаема. Надо считать себестоимость и мультипликативный эффект того или иного способа, включая для комплексного развития страны.

Концентрация соли в Азовском море ниже чем в Черном, а Север Крыма наиболее вододефицитный. Значит, решив проблему на севере, отказавшись от переброски воды на север — решаем везде. По моим расчетам, дешевле и целесообразнее опреснение воды при комплексном подходе к двум проблемам.

Тогда источником электроэнергии и тепла для опреснительного завода послужат ТБО со всей территории Крыма и части Тамани.

Транспортная инфраструктура — позволяет. 20 000 тонн ТБО в сутки — решает проблему с пресной водой, экологией и рабочими местами Крыма на долгие годы.

Освоенные Ростехом и Росатомом технологии конвертации ТБО в тепло и электричество и технологии опреснения соответствуют лучшим мировым образцам как по КПД так и экологии.

Инвесторов, желающих вложиться в такой проект, — вагон и маленькая тележка. Достаточно проработать комплексный Проект, согласовать тарифы на ТБО и воду.

Медицина во «всесоюзной здравнице»

Изменения в медицинском обслуживании жителей Крыма оцениваю как значительные, хотя дефицит специалистов — налицо. Без решения проблем, нацеленных на укрепление качества медицинского образования и стимулирования переселения преподавателей и практикующих врачей, включая с территории Украины — медицина будет хромать.

По пляжному отдыху только отдельные территории Крыма способны конкурировать с курортами Кавказа, Египтом и Турцией, а вот в роли оздоровительного комплекса Крыму равных в мире нет.

Тем более — релакс всесезонен. В основе— многопрофильная клиника (строится или построить еще одну), медицинские кафедры, исследовательские лаборатории, кооперация с производителями и разработчиками передовых образцов медицинского оборудования. За каждым отделением необходимо закрепить профильный санаторий.

В клинике — интенсивное лечение. Подготовка к интенсивному лечению, операциям, реабилитация, оздоровление в санатории под сопровождением специалистов клиники.

Оживление портовой, технологической и банковской инфраструктуры через принуждение к международному признанию

Усиливать дискриминацию импорта и инвестиций из стран, присоединившихся к санкциям против России. Ввести таможенные пошлины >30% на товары, производимые в России или дружественных странах. Крым — зеленый коридор в Россию. Что можно ввозить с пошлиной через другие таможенные пункты пропуска — можно без пошлины через Крым.

Для Украины поставки в Россию и транзит, включая азиатское направление, только через Крым. Ввести налог 10% на все денежные переводы в Британию, США и обратно. Беспроцентно — только через Крым.

Учредить в Крыму банк международных расчетов, включая с лицензией на работу с криптовалютами со 100%-й банковской тайной и работающий по принципу «из Крыма выдачи нет».

Запретить проверки пользователей на правомерность использования нелицензионного софта. Предоставить льготы компаниям, развивающим связь стандарта 5G, и производителям высокотехнологичного оборудования.

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Валентин Днепров, специально для «Русской Весны»