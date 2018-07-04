Получение дохода гражданами СССР. Инструкция первая

Выполняю обещание и начинаю публикацию инструкций по получению дохода гражданами СССР. Тех, кто вступает на путь борьбы за свои права, хочу сразу предупредить, что действовать придется в несколько этапов.

Первый этап борьбы за свои права предусматривает только почтовые расходы гражданина, на втором этапе потребуются расходы на переводчика и представителя в иностранном суде, которые гражданину придется нести самостоятельно.

Второй этап восстановления в правах гражданина СССР предусматривает доказывание факта наличия гражданства СССР и подтверждение суверенного и свободного статуса гражданина СССР. Без прохождения второго этапа будет невозможно получить право на распоряжение денежными средствами, которые будут зачислены на Ваш счет после успешного прохождения первого этапа.

Суверенный статус граждан СССР был низведен до уровня рабов еще дедушкой Ельциным. (Это было первое, что он сделал, закрепив за собой пост президента РФ, пока мы все радовались «победе демократии» и созданию нового «демократического государства» Российской Федерации на месте «кровавого Мордора» СССР/РСФСР.)

Рабский статус всех граждан РФ был повторно подтвержден в результате прошедших президентских выборов. Голосовальные листы были представлены в UCC, как референдум о добровольном отказе от суверенного статуса и сохранении рабского статуса гражданами РФ.

Даже такие «умники» как я, не принимавшие личного участия в голосовании на прошедших президентских выборах, были незаконно лишены своего свободного статуса… представителями банковских структур РФ. От нашего имени рабский статус имели право подтвердить, и, не сомневайтесь, подтвердили, те банковские структуры, где у гражданина РФ открыт счет или карта. Так что, если у кого-то возникнут претензии, по поводу ожидающихся необходимых расходов на юридические услуги, рекомендую адресовать их не в мой адрес, а в адрес жуликов в руководстве страны, или сразу «нашему великому демократу», – дедушке Ельцину, продавшему всех в рабство.

Итак, кого не отпугнули трудности второго этапа, публикую текст заявления в администрацию президента:

Гаранту Конституции Российской Федерации В. В. Путину

(почтовый адрес АП)

Федеральное казначейство Российской Федерации

(руководитель, адрес)

(ФИО заявителя, например, Иванов Иван Иванович)

указать почтовый адрес, данные паспорта РФ (номер, серия, кем и когда выдан) (другого действительного документа, как правило, ни у кого нет)

Заявление:

Прошу Вас предоставить мне образцы документов для заполнения, сообщить порядок прохождения процедур и условия прохождения процедуры, чтобы я мог стать законным участником бюджетного процесса и получателем целевых средств для формирования бюджета гражданина, предназначенного для удовлетворения личных нужд и потребностей с открытием, согласно UCC, личного субсчета на федеральном казначейском счету президента РФ, как гаранта Конституции.

Дата подпись

Данное заявление отправить по почте с уведомлениями о вручении и с описью вложений, либо сдать в экспедицию организаций лично, с обязательным проставлением штампа о приеме заявления на вторых экземплярах. Данное заявление необходимо, чтобы граждане СССР имели возможность реализовать законное право на получение доли от аннуитетов СССР. За 2017 год начислено по 36 650 000 рублей на каждого гражданина РФ. И это в условиях санкций и кризиса, а были годы и получше, например 2013-2014 где доход доходил до 76 млн. рублей на каждого при курсе доллара в два раза ниже, чем сейчас.