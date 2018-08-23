Бюджет одного гражданина. Шаг II

Здравствуйте, Татьяна!

Следуя инструкциям, данными в статье “Получение дохода гражданами СССР”, отправил запрос в АП и получил отписки из АП и Мин. финансов. ” Таким образом, Бюджетным кодексом не предусмотрено открытие физическому лицуличного субсчета на федеральном казначейском счете Президента Российской Федерации …….”. Я так понимаю, что весь “секрет” в статусе, присвоенном мне – физическое лицо.﻿

Высылаю Вам в прикрепленных файлах отписки из АП и Мин. финансов.

Будут ли дальнейшие инструкции по данной теме?

С уважением, Владимир

Татьяна! нашли указанное в письмо сообщение от минфина, дата этого документа 18/07/2011 !!!

текст документа ниже…

В письме есть ссылка на участников бюджетного процесса ст.6. 152 БК РФ

Статья 152 БК РФ. Участники бюджетного процесса (в ред. Федерального закона от 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Участниками бюджетного процесса являются: Президент Российской Федерации; высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации,глава муниципального образования; законодательные (представительные) органы государственной власти и представительные органы местного самоуправления (далее – законодательные (представительные) органы); исполнительные органы государственной власти (исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований); Центральный банк Российской Федерации; органы государственного (муниципального) финансового контроля; органы управления государственными внебюджетными фондами; главные распорядители (распорядители) бюджетных средств; главные администраторы (администраторы) доходов бюджета; главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета; получатели бюджетных средств.

Источник: http://ppt.ru/kodeks.phtml?kodeks=2&paper=152 Граждане РФ тут впрямую не перечислены, но возникают вопросы по распорядителям и администраторам, кто это? а статья 69 БК РФ содержит : Статья 69 БК РФ. Бюджетные ассигнования (в ред. Федерального закона от 26.04.2007 N 63-ФЗ) К бюджетным ассигнованиям относятся ассигнования на: оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), включая ассигнования на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд; (в ред. Федеральных законов от 30.12.2008 N 310-ФЗ, от 07.05.2013 N 104-ФЗ, от 28.12.2013 N 418-ФЗ) социальное обеспечение населения; предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями; (в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 104-ФЗ) предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам; (в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 252-ФЗ) предоставление межбюджетных трансфертов; предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права; обслуживание государственного (муниципального) долга; исполнение судебных актов по искам к Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов.

Источник: http://ppt.ru/kodeks.phtml?kodeks=2&paper=69

Может быть, суверенный гражданин как раз подпадает под это определение?

Будем рады увидеть Ваши комментарии и мысли!

Благодарим!

Т. В. Благодарю всех, кто прислал копии обращений, было очень интересно почитать, как они выкручиваются из ситуации. Теоретическую часть разъясню немного позже.

Теперь обещанный второй этап:

Направить в адрес муниципалитета по месту жительства, оферту о включении Вас в бюджетный процесс с, приложением расчета на сумму 36 650 000 рублей.

Прилагаю образец письма для г. Москвы (разумеется, свой город и муниципальное образование (далее МО), почтовый адрес по месту регистрации МО, и ФИО руководителя своего МО указать самостоятельно. Адрес перед отправкой желательно сверить с информацией ЕГРЮЛ. Направлять заказным письмом с описью вложений и уведомлением о вручении, так как некоторые муниципалитеты (даже в г. Москве) перестали регистрировать корреспонденцию от граждан и присваивать входящий номер офертам о включении в бюджетный процесс.

Письмо желательно направить до 1-го сентября 2018 года.

Главе Управы @@@@@@ района Правительства Москвы ФИО: @@@@@@@ @@@@ @@@@@@@ 123456, город Москва, ул. @@@@@@@@@, дом ##, корпус #. от В. В. П – ной, адрес: 111111, г. Москва, 3-й Н – ский переулок, дом , стр. , кв. e-mail: @@@@@@@@@@@ ОФЕРТА Настоящая Оферта выпущена для регистрации в бюджетном процессе Гражданина и Человека, включения Человека и Гражданина в реестр участников формирования бюджетного процесса и для утверждения бюджетной сметы Человека и Гражданина в соответствии с законом о местном самоуправлении в Российской Федерации (ФЗ-№131) для получения бюджетных ассигнований. Настоящая Оферта учитывается на балансе местного бюджета, если у Главы Управы @@@@@@@@ района Правительства Москвы существуют заключённые договоры и правоотношения с гражданином и государством, чтобы утверждать бюджетные сметы Гражданина и Человека, чтобы включать и вести соответствующие реестры, учёты и балансы, чтобы выступать бюджетополучателем, участником бюджетного процесса и распорядителем лицевых счетов за и от имени в пользу и в интересах Гражданина и Человека. Настоящая Оферта выпущена в порядке формирования и выравнивания местного бюджета согласно ст. 131 БК РФ, когда смета была составлена по показателям бюджета 2017 года и пропорционально подлежит изменению в 2019 году. Если Ваша частная компания не имеет имущества, земли, недвижимости и иной собственности в городе Москве, государственных мандатов, полномочий и лицензий на поставку жизнеобеспечивающих ресурсов и оказание услуг ЖКХ, прав устанавливать и собирать местные налоги, устанавливать тарифы и собирать платежи на услуги ЖКХ, выпускать государственные акты и постановления органов местного самоуправления и управления городом Москвой, у Вас отсутствуют законные права утверждать бюджетные сметы Гражданина и Человека, включать и вести соответствующие реестры, учёты и балансы, выступать бюджетополучателем, участником бюджетного процесса и распорядителем лицевых счетов за и от имени в пользу и в интересах Гражданина и Человека, то настоящую Оферту не акцептуйте. Если утверждение Бюджетной сметы Человека и Гражданина не является законным предметом ведения Правительства Москвы, то акцепт не совершайте. Если акцепт настоящей Оферты не является предметом ведения Правительства Москвы, то перенаправьте Оферту Гаранту Конституции Российской Федерации. По настоящей Оферте предъявите все выписки с Наших лицевых счетов, если Ваша компания законно использует и получает бюджетные трансферты, субвенции, дотации и субсидии, а также как иностранная компания осуществляет в России предпринимательскую деятельность по сбору добровольных взносов под видом оплаты услуг ЖКХ по ЕПД путём фактического вымогательства.

Вы извещены, что за неакцепт настоящей Оферты предусмотрена ответственность по Статье 15.15.7 КоАП РФ, если в дальнейшем не будет установлена уголовная ответственность за нарушение прав Человека и Гражданина.

Условия настоящей Оферты требуют оформления их как заверенной копии документа, выдаваемого гражданину и будут требовать приложения надлежащей доверенности, зарегистрированной в ГИС, совершения цифровой подписи подписавшим их лицом, если ответ на Оферту не будут осуществлён лицом, имеющим право действовать без доверенности за Правительство Москвы.

Настоящее Оферта как Заявление составлено на 2-х листах в 6-ти экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, действительна для акцепта 15 (Пятнадцать) календарных дней с момента получения настоящей Оферты, после чего имеет силу в суде и является основанием для выпуска судебного приказа о прекращении и ликвидации у Правительства Москвы прав бюджетополучателя, участника бюджетного процесса и распорядителем лицевых счетов за и от имени в пользу и в интересах Гражданина и Человека.

Подписано без ущерба для UCC 1-308.4.

В качестве Приложения, неотъемлемой и составной части к настоящей Оферте прилагается:

- Бюджетная Смета Гражданина В – и В – вны П – ной на 2019 год стоимостью 36’650’000 рублей – на 1 листе.

Человек и Гражданин _______________________________________ В – я В – вна П – на

СССР, город Москва, 30 июля 2018 года

«Акцепт» и «Смета утверждена»

36’650’000 рублей в валюте 643 RUB

Глава Управы @@@@@@@@района Правительства Москвы

_______________________________

ФИО: @@@@@ @@@@@@ @@@@

Регистрационный № _________

Дата совершения акцепта «___» _____________ 2018 года

Место совершения акцепта: Союз ССР, город Москва