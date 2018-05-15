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Новости Украины и Новороссии 15 мая 2018

10:31. 15 мая 2018 Просмотров - 5 Нет комментариев Опубликовал:

Документы Госдепа: США уничтожат бесплатную медицину на Украине (ФОТО)

Документы Госдепа: США уничтожат бесплатную медицину на Украине (ФОТО) | Русская весна

На сайте госзакупок США представлена программа Государственного департамента США по содействию медицинской реформе на Украине.

В документе указано, что усилиям киевских властей по отмене бесплатных медуслуг сопротивляется врачебное сообщество, обвиняемое в коррупции.

По мнению самих докторов, президент Петр Порошенко не понимает, как работает отрасль, и бездумно сокращает медицинский персонал.

«Положительный опыт Мозамбика»

Прошлой осенью Верховная рада одобрила законопроект 6327 о радикальной медицинской реформе. Это вызвало протесты, но 28 декабря документ подписал президент Порошенко.

Реформа проводится поэтапно: с каждым месяцем от старой системы остается все меньше. Процесс завершится 1 июля, когда окончательно отменят государственные субвенции для поликлиник и больниц.

Участники акции протеста работников здравоохранения в Киеве

Цель украинских властей — перейти от бюджетного финансирования медицинских учреждений к принципу «деньги следуют за пациентом». Больные смогут выбирать, к какому врачу им обратиться. Поддержка конкретных больниц прекратится, а доктора вступят в соревнование на основе свободной конкуренции.

Главная фигура в новой системе — семейный врач. Именно к нему, а не к профильному специалисту предстоит обращаться заболевшим и по его направлению записываться на специализированные медицинские услуги.

Получать их можно будет и в частных поликлиниках, если позволят средства: на одного украинца власти собираются выделять 100 долларов в год. Эта сумма предназначена лишь для покрытия базовых потребностей.

В украинском врачебном сообществе убеждены, что речь идет о катастрофически низких выплатах. «Реформа обходит вниманием вопрос, откуда возьмутся деньги на обеспечение населения необходимой медицинской помощью.

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Существует очень большой риск того, что за разговорами о повышении качества будет потеряна доступность услуг», — рассказал РИА Новости заместитель председателя правления Украинского врачебного общества Константин Надутый.

«Да как, исходя из бюджета в сто долларов, можно что-то предоставить? Хотя есть положительный опыт, например в Мозамбике. Там 80 долларов выделяется на одного гражданина. В этой африканской стране 600 врачей и шесть больниц на 30 миллионов населения.

Врачи получают и правда хорошую зарплату — в три-пять тысяч долларов. Задача Мозамбика на сегодняшний день — увеличить число врачей на тысячу. Ведутся бурные дискуссии, как и откуда привлечь специалистов.

Может, с Украины — ведь это одна из тех немногочисленных стран, где врачи зарабатывают меньше, чем в Мозамбике или в Афганистане», — возмущается в разговоре с РИА Новости другой представитель медицинского сообщества, президент Всеукраинского союза защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк.

Украинцы не доверяют США

С самого начала медреформы Киеву помогает Вашинтон. В документах американского сайта госзакупок врачебное сообщество Украины обвиняется в невежестве и коррупции.

«Радикальные реформы Минздрава сталкиваются с противодействием медперсонала на всех уровнях. Администраторы и высокопоставленные доктора боятся лишиться влияния, формальных и неформальных преимуществ.

Местные врачи, зависящие от этих администраторов, мобилизуются на сопротивление реформам», — сообщается в записке, подготовленной американскими чиновниками.

Сотрудники программы USAID жалуются, что украинцы недостаточно информированы о преобразованиях и потому воспринимают их негативно. Часть выделенных денег планируется потратить на то, чтобы это исправить.

Акция протеста работников здравоохранения в Киеве 

В США общее состояние украинской медицины оценивают низко. «В стране свирепствует одна из самых быстро набирающих темп эпидемий ВИЧ в мире, уровень материнской смертности в три раза выше среднего по Европе, а детской смертности — в два раза», — говорится в документе.

Американские эксперты обвиняют украинских врачей, помимо прочего, в недостаточной компетентности. «Уровень вакцинации детей заметно ниже среднего по Европе, во многом из-за мифов о вреде прививок, часто распространяемых медицинским персоналом», — считают в Госдепе.

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В конфликте врачей и украинского Минздрава у Вашингтона есть еще одна причина поддержать чиновников. У главы ведомства Ульяны Супрун американский паспорт, от которого в связи с переходом на работу в другой стране она не отказалась.

Врачи уедут в Польшу

Для украинских врачей это вопрос выживания, считает Константин Надутый.

«Абсолютно верно то, что реформа может привести к сокращению медперсонала. Супрун с того и начала, что собралась увеличить в пять раз зарплату врачам.

Она обещает семейному врачу 17 тысяч, что в пять раз больше, чем сейчас.

Однако 85 процентов денег, выделяемых на здравоохранение, идут на зарплату. Поэтому, чтобы одному работнику увеличили зарплату в пять раз, нужно сократить четырех человек», — говорит доктор.

В медицинском сообществе преобладает мнение, что «под нож» пойдут представители нижнего звена системы: медсестры и фельдшеры.

По вступающим в силу правилам, нанимать их или нет, решает семейный врач, получивший в свое распоряжение локальный бюджет. Многие, вероятно, захотят сэкономить, чтобы положить себе в карман побольше.

Другой проблемный участок — медицинская инфраструктура в сельской местности, а также в горных и степных районах. Никаких гарантий по этому поводу закон не дает.

Врачи осматривают маленького пациента. Одесса, Украина

«В сельской местности все будет достаточно драматично. На одного пациента в городе и на селе выделяется одинаковая сумма, что неправильно. Такой подход не учитывает сети ФАПов — фельдшерско-акушерских пунктов. ФАПы придется сократить, потому что про них в реформе ничего не сказано», — сокрушается Надутый.

Парадоксальная ситуация сложится, если в стране обнаружатся лишние врачи, фельдшеры или медсестры. Этим может воспользоваться Польша, где ощущается нехватка медперсонала — польские врачи уезжают в Германию и Францию.

Несколько месяцев назад Минздрав Польши сообщил в Dziennik Gazeta Prawna, что разрешит украинским врачам устраиваться на работу в упрощенном порядке, минуя стадию подтверждения диплома.

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Игорь Гашков

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Порошенко собственноручно испытает «Джавелины» (ВИДЕО)

Порошенко собственноручно испытает «Джавелины» (ВИДЕО) | Русская весна

Украинский президент примет личное участие в испытаниях американских противотанковых ракетных комплексов «Джавелин».

Об этом сообщила народный депутат Ирина Луценко:

«Две последние недели, которые парламент Украины отдыхал, были значительными и результативными для Украины в плане работы президента Украины. В первую очередь, это усиление санкций со стороны Соединенных Штатов, их продление и расширение в ЕС и на Украине. Предоставление Украине американских “Джавелинов” подтверждает ослабление России на международной арене.

Кроме того, президент планирует до конца мая принять участие в испытаниях этих “Джавелинов” на наших полигонах», — сказала она.

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Александр Бородай впервые спустя 3,5 года посетил Донбасс (ФОТО, ВИДЕО)

Александр Бородай впервые спустя 3,5 года посетил Донбасс (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Глава «Союза Добровольцев Донбасса» и экс-премьер-министр ДНР Александр Бородай впервые за 3,5 года приехал в республику для участия в праздничных мероприятиях, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В ходе визита Александру Бородаю удалось посетить передовые позиции интернациональной бригады «Пятнашка», пообщаться с её комбригом Олегом Мамиевым («Мамай»), а также съездить на Саур-Могилу.

Отметим, что летом 2014 года именно на Саур-Могиле происходили одни из самых ожесточённых боёв, в ходе которых высота неоднократно переходила из рук в руки воюющих сторон.

«Был момент, когда сын и отец служили вместе. Сын заступил на ротацию, и начались ожесточённые бои. Отец его подошёл к нашему командиру и говорит: „Давай я пойду сыну помогать”. Сын остался жив. Многие бойцы погибли. Потом следующая ротация была. Отец, к сожалению, не вернулся. „Медведь” — очень близкий был для нас. Он дал ребятам такой дух, вызвал огонь на себя, чтобы только противник не захватил эту позицию, а она играла для нас очень большую роль. Это — самая господствующая высота. На тот момент помогали все: и „Оплот” был, и Александр Владимирович всегда помогал, когда начинались ожесточённые бои», — вспоминает Олег Мамиев.

Глава Союза Добровольцев Донбасса поделился своими впечатлениями от поездки на Саур-Могилу.

«Я не был здесь три с половиной года. С тех пор утекло много воды. Самое главное, люди, которые погибли здесь и в других местах, отстояли Республику. Она стоит и держится, и я, честно говоря, искренне этому рад. Давно я не был на этой земле, она для меня как родная. Товарищей я здесь потерял, не одного. Мы все здесь потеряли друзей, близких. Но я верю, что это всё было не зря, а то, что ещё будет — всё впереди. Война ещё не закончена. То, что Республика есть, это уже наша большая победа. Ну а основная победа ещё впереди, и я в этом уверен», — рассказал он.

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«ПолитНавигатор»

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Рука Порошенко и свобода слова

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МИД Германии отреагировал на скандал с украинским консулом-антисемитом

МИД Германии отреагировал на скандал с украинским консулом-антисемитом | Русская весна

Набирает обороты скандал вокруг консула Украины в Гамбурге, 62-летнего Василия Марушинца.

Скандал заметило и американское издание The New York Times, которое процитировало сообщении МИД Украины об отзыве консула, после того как он опубликовал антисемитский контент в социальных сетях.

Министерство иностранных дел Германии прокомментировало ситуацию:

«Мы с озабоченностью смотрим на антисемитские заявления украинского консула, и такие заявления абсолютно неприемлемы, и мы четко передали это украинской стороне», — говорится в заявлении представителя министерства иностранных дел.

В издании отмечают, что эпизод потенциально неприятный для украинских властей, которые стремятся противостоять обвинениям Кремля и российских изданий, что в Украине преобладают крайне правые и экстремистские националистические настроения.

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