ЧаВо. «Инструкция первая»

Материал «Получение дохода гражданами СССР» вызвал ожидаемо много откликов читателей. Полученные вопросы можно условно разделить на четыре:

1. Как правильно обращаться и что включает в себя «второй этап»?

Обращение направлять на почтовый адрес Администрации Президента РФ: ул. Ильинка, д. 23, 103132, Москва, Россия.

http://rapidly.ru/sanitation/adres-administratsii-prezidenta-rf-pu.html

в письме вторым адресатом указать Федеральное казначейство, 109097, г. Москва, ул.Ильинка, д.7

Информация официального сайта Федерального казначейства: 109097, Москва, ул. Ильинка, д. 7 ( http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/kontaktnaya-informaciya/)

но обращаться туда отдельно не надо, мы обращаемся через гаранта Конституции.

На конверте в обязательном порядке нужно разборчиво указать данные отправителя: ФИО, обратный адрес. Письма с неполным, недостоверным адресом и анонимные письма не принимаются к рассмотрению.

Второй этап включает в себя перевод документов и обращение в суд одного из европейских государств для восстановления правового статуса и подтверждения факта дееспособности (благодаря дедушке Ельцину, мы все пребываем в статусе рабов, да еще и сумасшедших, т. е. юридически дважды недееспособных). Для наших целей подойдут несколько юрисдикций, поэтому опытным путем будем выяснять, где это обойдется дешевле и займет меньше времени.

Объединить усилия заявителей в целях экономии, думаю, будет возможно, но, в любом случае — все обращения в суд будут индивидуальны. Пакет документов должен быть сформирован для каждого заявителя, соответственно и осуществлен перевод на язык судопроизводства иска и прилагаемых документов. Переписка по делу тоже будет идти через местного представителя, – адвоката или правозащитное НКО.

2. Могут ли данной схемой воспользоваться граждане Украины, Белоруссии и других республик СССР и куда обращаться?

Пока ни я, ни мои консультанты не готовы ответить на этот вопрос, так как далеко не все документы, касающиеся статуса граждан Украины и Белоруссии находятся в открытом доступе. По каждой республике СССР надо рассматривать этот вопрос отдельно. По мере получения информации, мы постараемся разработать алгоритмы действий и для жителей республик бывшего СССР.

3. Вы сами-то обратились, или знаете кого-то, кто обратился и получил деньги?

Сама пока не обратилась, но планирую это сделать в самое ближайшее время. Моё личное обращение застопорилось по техническим причинам: у меня в конце девяностых во время обыска в доме моего мужа пропало (было украдено/завалилось за плинтус) Свидетельство о рождении, выданное моим родителям в СССР. Документ был утрачен не на территории Российской Федерации, поэтому наша «доблестная милиция» совершенно ни при чем.

При восстановлении документов в уже «российском» ЗАГСе, мне было выдано повторное Свидетельство о рождении, где в качестве места моего рождения указана «Российская Федерация», которой на момент моего рождения не существовало.

Как только я проясню для себя, какими юридическими последствиями мне грозит на втором этапе утрата оригинала Свидетельства о рождении в РСФСР, то либо в судебном порядке буду добиваться внесения изменений в имеющийся документ, либо сразу напишу обращение в АП, а на втором этапе буду устанавливать факт рождения в СССР.

Сотрудники паспортных столов в 90-е годы изымали документы у граждан настойчиво и целенаправленно, паспортисткам платили премию за каждый изъятый паспорт гражданина СССР, но тут мне повезло, и кое-что сохранилось.

Обращался ли кто-то из знакомых? «Из знакомых» «через два рукопожатия» — обращался. Говорят, что кое-кому даже выплатили. Были ли у них при подаче обращения оформлены паспорта РФ определенной серии? Я сейчас выясняю. (Вы не знали, что в РФ для граждан СССР зарезервирована специальная серия паспортов? По предъявлению которых никаких проблем с выплатами аннуитетов не возникнет? Теперь знайте!) В любом случае, отработанной методики получения доли от дохода не существует, но это не значит, что гражданам СССР не надо защищать свои права. Тем более, что правительство своими «законодательными инициативами» старательно загоняет всю страну «в запретку», лишая даже возможности получения пенсии, на грани прожиточного минимума.

Мирный протест против пенсионной реформы только набирает обороты, но самые безобидные его проявления жестоко подавляются властью:

https://www.newsru.com/russia/08jul2018/newurengoi.html

Митинг против пенсионной реформы в Новом Уренгое, состоявшийся в воскресенье, 8 июля, закончился задержанием организатора – первого секретаря горкома КПРФ Александра Шмаля. Об этом сообщают сайты URA.ruи “Накануне.ru”. Сообщается, что мероприятие было согласовано с мэрией. По данным СМИ, причиной действий правоохранителей стало превышение заявленного количества участников мероприятия. “Изначально планировалось 20 человек, а пришли 27″, – пояснил Шмаль. По его словам, стражи порядка расценили это, как нарушение закона о митингах. При этом он сам уверен, что никакого нарушения не было, так как по закону превышение количества участников недопустимо лишь тогда, когда это создает угрозу общественному порядку или общественной безопасности.

Дальше будет еще хуже. Несостоявшиеся пенсионеры, ввиду непродуманности политики правительства, скорее всего, пополнят ряды безработных, а пособие по безработице в несколько раз меньше пенсии, выплачивается оно только полгода, а потом есть законные основания эти выплаты прекратить, либо безработный поступает на курсы по переквалификации, что, при отсутствии рабочих мест по этим новым специальностям тоже звучит как фикция.

Предложение трудоустроить всю массу безработных в «социальные НКО», – это уже даже не фикция, а бред сумасшедшего: если человек пойдет работать в социальные НКО не по зову сердца, а по принуждению, то это уничтожит на корню саму идею НКО. Да и нет в таком количестве этих «социальных НКО» в маленьких городах. Не вся Россия живет в Москве, Санкт-Петербурге, или городах-миллионниках, но об этом наши чинуши, видимо не знают…

4. Не получится ли как с членами «Профсоюза», отказавшимися платить за ЖКХ?

Будущим безработным, достигшим пенсионного возраста, но, заботливой рукой либерального правительства и ГД лишенным пенсий, придется искать иные источники существования, пробовать любые способы восстановления своих прав, придется вспомнить, что мы все граждане СССР, и что при развале СССР мы все имели суверенный статус и право на долю от аннуитетов, которую у нас украли, провернув аферу с ваучерами.

Я ни в коем случае не хочу втянуть все население страны в бесполезное и опасное противостояние с властью, но мы должны знать и понимать свои права и уметь грамотно их отстаивать. Вот свежий пример того, как действуют власти, чтобы ограничить нас в реализации наших прав:

http://www.omskinform.ru/news/120964

Немало омичей до сих пор уверены, что они граждане СССР и не платят за ЖКХ. В итоге их за это жестко наказывают. В Омске, как и по всей стране, становится все актуальнее проблема, связанная со сторонниками СССР. Как оказалось, в Омске живет немало горожан, которые до сих пор уверены, что они граждане СССР. Более того, такие горожане вступают в некий «Профсоюз союз ССР». За членские взносы в эту непонятную организацию омичам внушают, что они не должны платить за ЖКХ. И омичи не платят, приобретая тем самым большие проблемы. Во-первых, они лишаются услуг ЖКХ; во-вторых, им приходится оплачивать судебные издержки; в-третьих, они фактически остаются без пенсии, когда с них взыскивают долги за «коммуналку». В общем, члены этого «профсоюза» приобретают одни проблемы.

Судебный беспредел в РФ ни для кого не секрет. «Большой секрет ЖКХ», это выделение субсидий на оплату коммунальных услуг на ВСЕХ жителей.

В г. Москве на пятиэтажку в 50 квартир выделяется около 90 000 рублей ежемесячно. По документам эти деньги идут на оплату домовых нужд, – свет в подъездах, освещение придомовой территории, вода для уборки подъездов и полива газонов на придомовой территории, оставшаяся часть этой суммы, судя по результатам нашего поверхностного расследования, присваивалась (шла в доход) управляющими компаниями.

Не знаю, действительно ли там так много судебных решений о взыскании с граждан СССР в пользу управляющих компаний, но юридические основания у граждан СССР для отказа от оферты по оплате ЖКХ в РФ есть во всех регионах, хоть суммы субсидий разные. Я не знакома с деятельностью организации «Профсоюз союз СССР» и со стороны мне трудно судить, главное, что юридические основания для прекращения оплаты у граждан есть, а смогли ли они переиграть государственных рейдеров на их поле — вот тут-то и важна процедура.

Начав искать юридическую возможность получения причитающихся гражданам СССР доходов от аннуитетов, и понимая степень сложности задачи, я иногда чувствовала себя слепым из четверостишья И. Губермана:

Слепец бежит во мраке

и дух его парит,

неся незрячим факел,

который не горит.

(«Второй иерусалимский дневник»)

Но мои сомнения относятся только к выбранной методике восстановления наших прав. Хочу, чтобы все понимали, что дело это абсолютно новое, проверенного алгоритма действий нет и быть не может, а значит, вероятны и ошибки, и возникновение непредвиденных обстоятельств, выход из которых надо будет искать в процессе работы.

В том, что право на получение дохода от аннуитетов СССР у нас есть и доказывать его не надо, – я не сомневаюсь. Истерика жуликов, изымавших в 90-е паспорта СССР, и их болезненное реагирование на любые упоминания о деньгах СССР, КПСС, Профсоюзов, Комсомола, пенсионеров… лучшее тому доказательство.

P. S. Направить заявки на формирование бюджета для личных нужд желательно до 1-го августа, с учетом того, что официальный ответ заявителю должны дать в течение 30 дней, т. е. До начала формирования бюджета (1-го сентября 2018 г.). Заявки на формирование личного бюджета гражданина МОЖНО подавать в электронном виде.

С 1-го апреля 2018 года бюджет государства формируют граждане, а не правительство. После зачисления на Ваш счет денег, 50% будет перечислено на содержание государственного аппарата, армии, полиции, на медицину и образование и на другие гос. нужды, а все остальное — личный бюджет гражданина. Средства тех, кто не подал заявление на формирование бюджета, скорее всего, будут выведены за рубеж, и, как у нас принято, банально разворованы.