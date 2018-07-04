Пенсионная реформа ошибочна

Эксперты Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» на днях рассказали, как трудоустроить пожилых людей, которым придётся работать после повышения пенсионного возраста.

По мнению директора центра анализа доходов и уровня жизни НИУ ВШЭ Лилии Овчаровой, пожилые люди смогут работать в аэропортах и салонах продажи мобильных устройств, сообщает ТАСС.

Известный эрудит, публицист, политический консультант, член партии «Справедливая Россия» Анатолий Вассерман в разговоре с корреспондентом Рупора жестко раскритиковал как в целом повышение пенсионного возраста, так и мнение экспертов ВШЭ.

– Анатолий Александрович, как прокомментируете предложение экспертов ВШЭ по трудоустройству пожилых работников?

– Я скажу по этому поводу, что высшая школа ликвидации экономики – четверть века основной эксперт блока экономики правительства. Все предложения самой ВШЭ правительство принимает на ура как свои собственные.

Эксперты других экономических направлений, в том числе и я, давно установили, что теории, преподаваемые в ВШЭ, влекут за собой ликвидацию экономики и влекут за собой последствия как от оружия массового поражения. Повышение пенсионного возраста никак не выбивается из этой канвы.

Несостоятельно не только предложение по трудоустройству пожилых людей на работу, где нужно быстро и постоянно переучиваться. Несостоятельна сама идея повышения пенсионного возраста. Она может лишь отсрочить проблему, но не решить её.

Сама по себе проблема в том, что на основе тех экономических теорий, которыми руководствуется правительство и его консультанты, в принципе невозможно эффективно развивать экономику. Фактически не используются очевидные любому грамотному производственнику инструменты.

При правильной организации труда один трудоспособный человек содержит нескольких нетрудоспособных. Проблема только в том, что грамотная организация труда несовместима с теми экономическими теориями, которые сейчас велено считать единственно правильными.

– Анатолий Александрович, эксперты ВШЭ также отмечают, что молодые люди, которые сейчас занимают эти ниши – салоны связи и аэропорты – перейдут в более инновационные сферы. Тогда места для граждан «ранних пенсионных возрастов» и освободятся, считают в ВШЭ.

– Для того, чтобы работать в инновационных отраслях, надо, прежде всего, иметь соответствующее образование. Образование, построенное не на зазубривании набора фактов, а на понимании основных закономерностей, определяющих всё многообразие наблюдаемых нами явлений и процессов.

Понимая эти закономерности, можно уже самостоятельно достраивать на них знания и навыки для конкретной и сложной работы и быстро перестраиваться, когда меняется характер этой работы.

Усилиями всё той же Высшей школы ликвидации экономики, но, конечно, не только её, в нашем образование сейчас старательно уничтожается всё, что необходимо для понимания закономерностей. Также старательно насаждаются тупые зазубривания конкретных фактов, не дающих ничего для понимания даже той работы, которой ты занимаешься сейчас.

Поэтому люди, сейчас работающие в аэропортах и салонах связи, как правило, в принципе не способны перейти на какую-нибудь более серьезную работу без нового переучивания фактически с нуля.

Это ещё одно доказательство того, что так называемые эксперты из Высшей школы ликвидации экономики накопили только опыт этой самой ликвидации, и будут заниматься ей до тех пор, пока не будут ликвидированы сами.

Источник – http://www.rupor73.ru/

Источник: vassermans.ru