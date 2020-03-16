Отмена пенсионной реформы неизбежна?

ИА Красная Весна: В подписанном Путиным законопроекте о поправках в Конституцию есть обязательная индексация пенсий не реже одного раза в год. Как Вы считаете, компенсируют ли это и другие предложения власти негативный эффект от принятой пенсионной реформы?

Анатолий Вассерман: Скорее всего, компенсируют. Люди, как правило, ориентируются на последние события. И новое предложение заставит большую часть народа забыть о предыдущем. Так что, какая-то компенсация будет. Хотя, скорее всего, не полная.

ИА Красная Весна: Прошло уже больше года после принятия пенсионной реформы. Люди свыклись и вытеснили происшедшее из своего сознания или все же нет?

А.В.: Полагаю, что, в основном, свыклись. Хотя, конечно, мне трудно судить. Я-то стал пенсионером еще задолго до повышения пенсионного возраста. Сужу по себе, но не ручаюсь, что все остальные думают так же: мне представляется, что в основном уже забыли.

ИА Красная Весна: Как Вы считаете, эта реформа более важна психологически для людей предпенсионного возраста или для молодежи?

А.В.: Я думаю, что молодежь у нас по большей части вообще не рассчитывает на государственную помощь, а главное, молодежь весьма редко заглядывает в столь отдаленное будущее. Когда тебе 30, 60-летний возраст кажется каким-то недосягаемым пределом. Есть такая старая поговорка: старость — это на 20 лет больше, чем мне сейчас. Есть и еще кое-что. Мне представляется ошибочной сама идея повышения пенсионного возраста. Потому что страны, уже наступившие на эти грабли, сейчас оказываются вынуждены пенсионный возраст снова повышать. И, на мой взгляд, это в принципе неизбежно. Вот почему. Дело, на мой взгляд, в самой нынешней концепции пенсионного обеспечения. А именно: сейчас пенсионный фонд строится с опорой на фонд заработной платы. То есть либо сами наниматели платят в казну взносы, пропорциональные заработной плате их сотрудников, либо сотрудники через какие-нибудь вспомогательные структуры, хоть государственные, хоть частные, откладывают деньги. Так вот, на мой взгляд, это в принципе неверно, потому что пенсии, даже когда они заработаны нормально, фактически оплачиваются из текущих работ. Ведь пенсия по экономической своей сути… как и деньги — это удостоверение на право получить какие-нибудь товары или услуги. Но эти товары и услуги надо еще кому-то создать. И, во-первых, если людей слишком мало, если их не хватает для материального обеспечения тех, кто хочет эти товары и услуги получить, тогда сколько бы нулей ни было нарисовано на денежных знаках или в системах электронных взаиморасчетов — это все равно ничего не значит. Если эти товары и услуги некому произвести, то что бы там ни было написано и нарисовано, вы все равно ничего не получите. А из этого два следствия. Во-первых, это значит, что если трудоспособное поколение в стране слишком малочисленно, чтобы обеспечить своим трудом нетрудоспособных, то никакие пенсионные начисления не помогут. Если население страны падает, то будут пенсионные начисления, не будут — это ничего не даст. И второе. Поскольку нынешнее поколение работает, используя очень многое из созданного предыдущими поколениями, то, соответственно, эти предыдущие поколения должны так или иначе участвовать в распределении всех доходов, всего, что создается нынешними поколениями. А это, в свою очередь, означает, что пенсионное обеспечение должно даваться не из фонда заработной платы, а из всех доходов страны. В советское время примерно так и было.

ИА Красная Весна: Вы могли бы прокомментировать повышение пенсионного возраста в странах, где его повышали в ходе пенсионной реформы?

А.В.: Да. Это печально, но — факт. А происходит это именно из-за того, что формируется пенсионный фонд только из фонда заработной платы.

ИА Красная Весна: С Вашей точки зрения, технический прогресс способствует появлению новых ресурсов, чтобы обеспечивать старшее поколение?

А.В.: В какой-то мере он действительно помогает обеспечивать нетрудоспособное поколение. Но именно в какой-то мере. Потому что технический прогресс видят, грубо говоря, все и все хотят получить побольше его плодов. Поэтому его рост оборачивается увеличением доходов работающих поколений, а не только улучшением обеспечения неработающих. Грубо говоря, прогресс приводит к тому, что жить лучше хотят все.

ИА Красная Весна: Хотят или могут?

А.В.: Для начала хотят. А дальше уж как получится.

Источник: https://vassermans.ru/intervju/otmena-pensionnoj-reformy-neizbezhna/