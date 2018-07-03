Повышение продолжительности жизни планируется потом, а реформа принимается сейчас

Игумен Вениамин сообщил, что болен, но не мог не прийти на обсуждение такого законопроекта.

Радужные доклады в Общественной палате Свердловской области (ОПСО) о повышении пенсионного возраста нарушил игумен Вениамин. Представитель Русской православной церкви, не стесняясь в выражениях, раскритиковал шоковую для россиян пенсионную реформу, назвав ее "бесовской" и "антинародной", передает корреспондент Накануне.RU. Игумен Вениамин назвал закон о повышении пенсионного возраста «дерьмом» и «бесовщиной», а людей, которые имеют деньги, обвинил в разграблении Пенсионного фонда.



По его словам, законы о пенсиях пишут люди, которые в пенсиях не нуждаются.

"Они спокойно могли бы в эту тему не влазить. Я считаю себя лицом незаинтересованным, я не надеюсь на пенсию, мы умираем по престолу божьему и не пользуемся пенсиями", – добавил представитель РПЦ, после чего его попытался перебить модератор обсуждения – зампред ОПСО Владимир Винницкий.

Игумен напомнил, что по регламенту у него еще есть время для выступления, и "кто-то должен сказать правду". Из дальнего угла зала заседаний раздались громкие аплодисменты, которые не поддержали большинство из участников обсуждения.

"Если человек "зажился", его надо, как в Японии, отвезти на вершину горы умирать. Не надо реформы, убивайте, если они слишком долго живут. Если они не инвалиды, делайте их инвалидами.



Сколько мы списали долгов Узбекистану, Таджикистану и африканским странам? Наши пенсионеры этих денег не видели в глаза. У нас в Свердловской области уничтожили тракторами абрикосы, Роспотребнадзор не может определить, съедобные они или ядовитые.

У нас государство может 1,5 млрд подарить ВТБ, потому что кто-то плохо управлял, ни один из менеджеров не ответил своими собственными деньгами. У нас всегда платит слабейший.



Пенсионеры работают не от хорошей жизни, а от того, что еле сводят концы с концами. Людям, получающим миллионы в день, никогда этого не понять, но они пишут эти законы", – охрипшим голосом продолжил игумен.

Представить РПЦ назвал озвученную на заседании статистику по количеству работающих пенсионеров ложью.

"Приравняли людей, которые не нуждаются в пенсии, к тем, которые прозябают в селах, работая на олигархов. С такими друзьями врагов не надо. Можно только смириться. Воспитывают людей к тому, чтоб не надеялись на эту пенсию", – заключил игумен.

Депутат Госдумы Андрей Альшевских поинтересовался, чью позицию высказал игумен Вениамин – собственную или РПЦ.

"Это позиция правды. Если вы хотите в этом участвовать – участвуйте, но это не в интересах людей, услышьте то, что люди на эту ложь не ведутся", – ответил он.

Зампред ОПСО Владимир Винницкий попытался убедить игумена в том, что в резолюции ОП "нет лжи", а лишь высказывается озабоченность положением вещей.

"Если у вас будут предложения по ликвидации несправедливостей… а сказать, что все – бесовство, наверное, не без этого, но у нас задача сделать так, чтобы в результате очередной реформы ее не постигла неудача. Жесты отчаяния ни к чему не приведут, кроме беспорядков, к которым призывают из-за рубежа. РПЦ должна стать на эту сторону", – заявил модератор.





Анна Смирнова