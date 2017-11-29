В.Катасонов: Повышение пенсионного возраста – садизм и геноцид

Председатель Русского экономического общества Валентин Катасонов прокомментировал инициативу повышения пенсионного возраста в России, с которой выступил бывший глава Минфина РФ Алексей Кудрин.

Валентин Юрьевич, бывший министр финансов, а ныне глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин в очередной раз выступил со скандальным заявлением о том, что в Пенсионном фонде России не осталось ресурсов на выплаты пенсий. По его словам, «чтобы платить даже нынешние пенсии, нам нужно отказаться от инвестиций в образование, медицину, строительство новых дорог, будущее наших детей». Поэтому лучшее решение этого вопроса – это повышение пенсионного возраста. «Главное, я хочу подчеркнуть: повышение пенсионного возраста выгодно, прежде всего, самим пенсионерам. Поработав лишние два-три года, они получат более высокую пенсию». А ведь именно Кудрин в своё время продавил решение об уменьшении отчислений в Пенсионный фонд под лозунгом вывода доходов из тени. Доходы не очень-то и вышли, а в бюджете Пенсионного фонда, ранее профицитном, появилась дыра. Скажите, есть предел цинизму либералов кудринского разлива?

– Здесь важно не заявление Кудрина, а состояние финансовой и пенсионной систем в России, где зияют действительно большие дыры из-за того, что бюджет недополучает очень большие суммы. Председатель Комитета Государственной думы по бюджету и налогам Андрей Макаров так и сказал: если мы не начнём серьёзно подходить к наработке бюджета, то у нас получится так, что расходная часть будет в два раза больше, чем доходная.

Пенсионный фонд в России устроен примерно так же, как в западных странах: он инвестирует в какие-то бумаги и рассчитывает получать определённые доходы, за счёт которых и выплачивает пенсии. В советское время пенсионное обеспечение осуществлялось из бюджета. Каждый год согласовывалась сумма пенсионного обеспечения. Цифры брали не с потолка, а исходили из планов. Были чёткие параметры, сколько у нас пенсионеров, какие размеры пенсий у разных категорий рабочих и служащих. И всё сходилось без всяких процентов, без дефицитов, нам очень просто объясняли, как обеспечивается стабильность пенсионного обеспечения советских граждан. Работающие люди создавали общественный продукт, которого хватало и для работающих, и для неработающих граждан. Формула была очень простая: скажем, трое работающих поддерживают двух неработающих: предположим, одного ребёнка или студента и другого – пенсионера. Эта пропорция выдерживалась. Система пенсионного обеспечения, основанная на бумагах, рано или поздно либо вообще «накроется», либо всё же придётся переходить к системе, которая позволяет планировать распределение общественного продукта, и не в стоимостном выражении, а в натуральном. Более вероятен первый вариант.

Кудрин передёргивает цифры, говоря о том, что можно обсуждать вопрос о повышении пенсионного возраста из-за якобы увеличивающейся продолжительности жизни граждан Российской Федерации. На самом деле средняя продолжительность жизни у нас не растёт. А вот пропорция между работающими и неработающими меняется в пользу неработающих. И не только в силу демографических процессов, а ещё и потому, что в России даже люди в расцвете сил, то есть экономически активное население, вынуждены не работать и свою экономическую активность проявить не могут. И здесь статистика ещё более лукавая, чем статистика по средней продолжительности жизни населения, потому что сегодня в России, если человек получает хотя бы копейку, он уже считается работающим. Как этой копейкой можно кого-то поддержать?! Денег в Пенсионном фонде нет. Я недавно разговаривал с бывшим чиновником ПФР, и он мне «по секрету» подтвердил: денег нет. «А как же пенсии платятся?» – спрашиваю. «Занимаем», – говорит.

– Всё чаще мы слышим, что лучший выход – не перекладывать всю ответственность за свою старость на государство, а самостоятельно копить на пенсию, как в Европе или США. Будущим пенсионерам «жирные коты» предлагают начать формировать портфель различных видов ценных бумаг, опираясь на акции и облигации ведущих компаний. Говорят, что можно вложиться в недвижимость, чтобы на старости лет стать рантье. Или –«самый простой вариант» – открыть вклад с возможностью ежемесячного пополнения. Это всё напоминает известную фразу: «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!» Но в наших условиях человек не проживёт, если у него не будет пенсии. Работу найти во многих регионах очень сложно, да и после определённого возраста работодатель отказывается принимать работника. Как уж тут накопишь на старость? То есть людей просто обрекают на гибель?

– Да. Кудрин ещё предлагает не платить работающему пенсионеру. Он идёт работать, чтобы сделать хоть какую надбавку к своей пенсии, которая чаще всего не обеспечивает его прожиточный минимум. Но и это предлагается отобрать. Дикость всё это! Ни в одной стране такого нет, чтобы снимали пенсию, если человек при этом работает. Да и вообще в мире сегодня работающий пенсионер – это экзотика.

– Повышение пенсионного возраста может спасти или как-то помочь нашей экономике?

– Не понимаю, куда больше-то повышать? Не ангажированные специалисты говорят, что реальная средняя продолжительность жизни мужчин – шестьдесят пять лет. Собственно, сейчас добиваются повышения пенсионного возраста до этой цифры. Для того, видимо, чтобы наши мужчины и не узнали, что такое быть пенсионером. Как говорится, нет человека, нет – проблем. Это уже какой-то садизм. Вернее, более подходящее слово для этого – геноцид.

Кудрин – крайне изворотливый человек, потому что он не затрагивает ни одной серьёзной проблемы. Он, к примеру, ни разу не обсудил вопрос о том, чтобы отказаться от единой ставки подоходного налога, то есть сделать в России прогрессивную шкалу налогообложения. Лукаво говорят, что в СССР её не было. Но в Советском Союзе и разброс заработных плат и доходов был минимальным. Когда я только начинал работать, мы говорили о том, что министр получает зарплату аж в четыре раза больше нас, молодых специалистов. Сегодня смешно об этом вспоминать. Кудрин вообще не затрагивает вопрос, связанный с офшорами, хотя уже и некоторые официальные лица признают, что за пределами России скопились активы в размере одного триллиона долларов, которые практически не обложены налогом. «Офшорная аристократия» успешно пробойкотировала закон о КИКах – контролируемых иностранных компаниях. И, казалось бы, на это должна быть соответствующая реакция – в первую очередь Прокуратуры, Следственного комитета, Налоговой службы. В конце концов, Кудрин как руководитель Центра стратегических разработок должен был бы эту тему затронуть. Но этот вопрос обходится стороной. Конечно, крайне сложно вернуть эти активы, но, по крайней мере, мы должны в срочном порядке провести перерегистрацию тех компаний, которые управляются из офшоров, возвратить их в российскую юрисдикцию. В противном случае – национализировать их. Вот такой должен быть разговор! Вместо этого господин Кудрин забалтывает нас всеми этими глупостями насчёт пенсионного обеспечения.

– Почему сегодня не хотят вернуться к «докудринской» системе отчисления в пенсионный фонд?

– Да, с 2010 года единый социальный налог был отменён. Сейчас все разводят руками и говорят: «Мы не можем повышать налог, потому что тогда все уйдут в тень». Выходит, что государство расписывается в том, что оно вообще ни на что не способно. Не способно обеспечить собираемость налогов, не способно обеспечить предъявление налоговой декларации со стороны «офшорной аристократии», не способно перекрыть отток капитала, который вскоре может привести к обвалу рубля… А на что оно способно – только языком молотить? Делается вид, что в России есть министерства, которые чем-то руководят, а практически никаких рычагов управления экономикой вообще нет. Управление идёт из-за рубежа, потому что крупные и средние компании Российской Федерации управляются офшорными компаниями. Если мы начнём разбирать структуру многих российских предприятий, выяснится, что их ключевой акционер – иностранная фирма. Начинаешь разбираться, что она из себя представляет, выясняется, что, в свою очередь, она управляется ещё какой-то компанией – в общем, концов не найти. Вспоминается история, когда произошёл террористический акт в аэропорту Домодедово. На место ЧП приехал Дмитрий Медведев и задал вопрос: кто тут руководитель? Все пожимают плечами, никто не знает. Месяц разыскивали этого руководителя, который оказался где-то заграницей. Между тем, все аэропорты – это не просто какая-то частная лавочка, а стратегически значимые объекты.

– Наверное, было бы самым лучшим решением – посадить болтунов, типа Кудрина, на предлагаемую ими нищенскую пенсию, повысить для них пенсионный возраст и изъять все их весьма сомнительные накопления – что, собственно, они и сделали для всех пенсионеров страны…

– Вы очень гуманный человек! Я думал, что вы предлагаете посадить их за решётку, а вы хотите, чтобы им платили пенсию…

– Жить, как все, – для них это было бы самым большим наказанием. Большее, чем сидеть в тюрьме, потому что они откупаются от этих тюрем…

– Посадить – это ведь и профилактика для чиновников, наглядный урок для тех, кто ещё ничего не нарушил, но мысленно уже готов к этому. Грех начинается всегда с помысла. «Громкие» посадки иногда очень полезны. Тем более, есть много оснований для того, чтобы Кудрина посадить не на пенсию, а посадить за решётку. Например, три года назад Центральный банк окончательно отпустил рубль в «свободное плавание», прекратил интервенцию и ещё дополнительно подтвердил, что никаких барьеров для трансграничного движения капитала он вводить не собирается. Это была прямая команда спекулянтам, которые очень хорошо «порезвились» на Московской бирже. А пост председателя Набсовета Московской биржи на тот момент занимал как раз экс-министр финансов господин Кудрин. Недавно его вновь переизбрали на эту должность. Так что все опять на «своих местах», и мы с напряжением ждём очередного спектакля под названием «обвал российского рубля».

– Не удивительно, что люди, которые довели экономику страны до плачевного состояния дают советы, как ещё «эффективнее» грабить пенсионеров.

– Не думайте, что пенсионная система – это изначально некий гуманитарный проект. Впервые пенсии появились в Англии в эпоху промышленной революции. Придумали её банкиры для привлечения клиентов. Они сказали наёмным работникам: «Вы откладывайте по копеечке, по фунту; тридцать лет будете горбиться, а потом из того, что накопится на депозите, мы вам будем выплачивать процент». А до этого, между прочим, весь мир как-то жил без пенсий.

– Были другие условия. Большие семьи…

– О том я и говорю, что вместо пенсий были дети. Это и был способ обеспечения стабильности отдельно взятого человека. А сегодня все превратились в атомы, в индивидуумов (индивидуум в переводе с латинского – «неделящийся», то есть атом). Нам бы «превратиться» хотя бы в «молекулы» — малые социумы (семьи, трудовые коллективы, объединения поместу жительства). А будут «молекулы» – глядишь, сумеем противостоять и всем этим кудринским экспериментам по ликвидации пенсий.

Беседовала Галина Вишневская