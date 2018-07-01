Роман Смирнов. Итоги

По поводу победной статьи в ведомостях о 10-летии реформы Чубайса энергетики – нагло врут в глаза с цифрами о цене на электроэнергию и про долю отечественного оборудования. Интересно, для кого это все пишут?

Отрывок оттуда:

…Первый способ в отношении населения в России и за рубежом, как известно, показывает, что в России один из самых низких уровней цены электроэнергии. По данным OECD (учитывает паритет покупательной способности), в 2016 г. уровень цен на электроэнергию в России был на 12% ниже, чем в США, на 65% ниже, чем во Франции, и более чем втрое ниже, чем в Германии….

Недавно приводил конкретные цифры по энергонищеброду Дании [ https://www.facebook.com/roman.smirnov.3572/posts/1035758286579804 ] Никакой трехкратностью там и не пахнет.

При этом вкрадчиво добавляют:

… Убедившись, что системы защиты низкодоходных групп населения отработаны, нужно переходить к главному вопросу – реальному, а не на словах устранению перекрестного субсидирования и либерализации розничных рынков. Все базовые технологические и экономические предпосылки для этого уже созданы осуществленной реформой электроэнергетики. Осталось решить главное – отказаться от искусственной привязки уровня цен к уровню инфляции. Это тем более актуально сейчас, когда инфляция в стране опустилась ниже 4%. Отдавая себе отчет в сложности такого рода преобразований, считаю целесообразным начать их…

Вчитайтесь.

В среднесрочной перспективе будет весело. Так вот для кого это пишут? Для самих себя? Всем же специалистам понятно, что результаты так себе. Скоро это будет понятно и для не специалистов – промышленникам по ценам на ээ выше, чем у соседей – что снизит конкурентоспособность энергоемкой продукции, населению по тупо растущим затратам на электроэнергию и что, на мой взгляд, более важно и болезненно для обычных людей и на чем в “статье” внимание не акцентируется на тепло.

Самогипноз, статьи в ведомостях и коммерсантах, тут не помогут, необходимы практически мобилизационные меры, чтобы обеспечить прорыв, ибо просто стояние на месте, пускай и благодаря советскому заделу и нефтяной конъюнктуре 2010ых - хорошем, в современном мире уже будет недостаточно.

Предполагаю, что “коллективный Новак” уверен, что с углеводородами скоро будет еще круче, чем в 10ых, поэтому можно особо не дергаться – не спорю может и пронесет, но цена ошибки если это не так, уж слишком велика.

Ну ладно это лирика – специально привел прямую речь энергодемиургов – из которой должно быть понятно, что будет рост обгоняющий инфляцию, в личном плане советую все таки переходить на максимально диверсифицированные схемы энергоснабжения, чтобы был и газ и электросеть, кто себе может позволить тепловой насос, микрогэс и прч – вариантов сейчас благодаря китайцам и алибабе масса, конечно от общего удорожания всего это не сильно поможет, но хотя бы не так по кошельку все ударит, ну и это нормальные персональные инвестиции в любом случае. Протащить трубу, закопать газгольдер или выбить тех прис на норм мощность и прч.

Квартиры же с центральным отоплением и низким классом энергоэффективности в некоторых регионах будут просто западнями.

Ссылка на статью из ведомостей