Роман Смирнов. Чем будут кормить искусственный интеллект

Науч.поп. СМИ наполнены бесконечной болтовней на тему искусственного интеллекта, хотя что теоретические, что по большому счету практические разработки с 70-ых особо не продвинулись – нарастили скорость и мощь в сборе и обработке данных не более того. Любой кто интересуется историей математики знает, что это достаточно старый “хайп”, который имеет совсем не технологические корни и возник он, когда “коллективный запад”, а сейчас еще и “восток” осознал, что вместо проданной еще в позапрошлом веке совести ему нужна какая то замена. Поиски похоже увенчались успехом – искусственный интеллект – так называемый “ИИ” снимает все вопросы связанные с справедливостью, моралью и прчм. Собственно он снимает “для масс” – для верхушки западоидов этих вопросов никогда и не было – тем более, что она же и останется за рулем “новой машины”. Для ширнармасс же ИИ также подается как новая экономическая реальность – бизнес будет соревнованием качества мат.моделей бизнеспроцессов, их считалок, была попытка даже собственную “жизнь” подавать как “мат.модель”, если помните докатившуюся до нас волну идиотов напополам с коммерсами со своим таймменеджментом.

Особой популярности эта движуха у нас не сыскала. Ведь правильные решения, обычно это результат работы коллектива профессионалов, а не “компьютера” или каких то “бизнес мантр”, ну а в повседневной жизни – люди живут в мире людей, а не роботов и шизиков, ну ладно морализаторством можно долго заниматься давайте посмотрим практические аспекты.

Враг не сдается, поняв к 2000ым, что природу человека не переделать – основной упор сейчас делают на мимикрию под человека – все эти “сири”, “алисы” и прч. и на метамодели – формализацию юридических конструкций, попытка их подмены “смарт контрактами”, работу с информацией. Причем формализуют уже по умному, с учетом всех дыр и несовершенства “языков”, на которых они изложены. В маркетинговом плане на передовом крае популяризации “ИИ” - айти партнеры Гитлера по автоматизации концлагерей - компашка IBM, со своим “ватсоном”, ну и вобще они похоже окучивают эту тематики очень плотно.

Чтобы освежить впечатления посмотрел ближайшую их конфу в 2018 ом по этой тематике - https://www.ibm.com/events/think/

Идиотский лубочный сайт с каплями информации размазанными по десяткам страниц с картинками для дошколят, приведу выжимку.

Перечень выступающих на арене цирка:

Ginni Rometty – CEO из IBM, - поменявшая коренной персонал в оной на индюков с H1B :) , 40 лет в бизнесе, детей нет, для кого старается непонятно.

Maya Leibman - топ менеджер американских авиалиний ( официальный(!) годовой доход – 4,2 ляма баксов – стоить заметить без всякого искусственного интеллекта)

Dr. Michio Kaku – Renowned Physicist, Futurist, and Popularizer of Science - известный венчурный гастролер и популяризатор

David Kenny – Senior Vice President, IBM Watson and Cloud Platform IBM - содержательный чел – бывший глава “купленной” IBM у Blackstone (черный камень) – компании по прогнозированию погоды (точнее по продаже прогнозов погоды).

Dr. Mae Jemison – Astronaut, Engineer, Physician, Lead 100 Year Starship, Founder and President The Jemison Group - американская “терешкова”

Arvind Krishna – Senior Vice President, Hybrid Cloud, and Director of IBM Research IBM - классический айти индюк - https://twitter.com/arvindkrishna

Dr. John E. Kelly III – Senior Vice President, Cognitive Solutions and IBM Research IBM - старая айбиэмовская гвардия

Marc van Zadelhoff – General Manager, IBM Security IBM - Собственно по фото можно многое сказать, https://twitter.com/mvzadel

Чел прикалывается над американской дилеммой присяги на библии ( https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2017/12/13/bible-talk-with-jake-tapper-leaves-roy-moores-spokesman-speechless/?utm_term=.7bef839a5b15 )

Lisa Ling -Executive Producer & Host of CNN”s This is Life with Lisa Ling – журналист CNN – die-hard feminist и “синдромом дефицита внимания и гиперактивности”

Мне иногда кажется дедуля Климов не зря к америкосам сбежал – они там его рецепты во всю используют…

Bob Picciano -Senior Vice President, IBM Cognitive Systems IBM – содержательный. Форсит у себя в твитторе айбиэмовский суперкомпьютер - https://insidehpc.com/2017/11/video-introducing-125-petflop-sierra-supercomputer/ который наконец обгонит китайцев.

Освежу кстати информацию – топ 500 компов - https://www.top500.org/list/2017/11/

Первые 5, наши на 63 месте

Эти супер компы я смотрю не кисло жрут электроэнергии. Интересно в “майнинг” на них играют или нет.

Также интересно, куда лезет со своими “датацентрами” около колоний-поселений Дерипаска. Это супер компы, а еще же есть мировой рынок “облаков” … нам в эти игры очень аккуратно стоит играть, только под целевые задачи, чтобы не получилось как у самого айбиэм – потратили миллиард баксов на этого ватсона, чтобы он выиграл в 1 миллион долларов в американский вариант “что-где-когда”, ну и сейчас бегают пытаются его продать хоть кому нибудь.

Идем дальше.

Sal Khan -Founder & CEO of the Khan Academy | Author of “The One World Schoolhouse” - еще один индус.

Bridget van Kralingen – Senior Vice President, IBM Global Industry Platforms IBM - еще одна бизнес вумен из топ 50 форбс, 14 лет в деллойте

Wade Davis – Former NFL Player, Equality Advocate & Educator - ЛГБТ футболист, бгг.

Derek Schoettle - General Manager of Watson Data Platform for the IBM Watson and Cloud Platform IBM, содержательный - https://twitter.com/dschoettle

Rob Thomas – General Manager, IBM Analytics IBM - относительно содержательный - https://twitter.com/robdthomas

Статья от него – “Работник против собственника” - https://medium.com/@robdthomas/owner-vs-employee-e1b3ebdf9413 , из которой понятно, что в голове у этих корпоративных фашистов.

Harriet Green – GM of IBM Watson Internet of Things, Customer Engagement and Education IBM - Еще одна бизнесвумен.

Bettina Warburg – Co-founder Animal VenturesTom Rosamilia – Senior Vice President, IBM Systems IBM - Блокчейн предпринимательница - https://twitter.com/BWarburg

Dr. D.J. Patil – Former U.S. Chief Data Scientist (2015-2017) at White House Office of Science and Technology Policy

Интересный персонаж ( https://twitter.com/dpatil ) , главный по тарелочкам т.е. по запатентованному им же “дата ссайнс” при Обаме. По совместительству борец за права мигрантов.

Думаю айти-индюки развалят америку, суперкомпы не помогут :)

Inhi Cho Suh – General Manager IBM Collaboration Solutions & Watson Work – фанатка обамы , https://twitter.com/inhicho

Mark Foster – Senior Vice President, Global Business Services IBM – помоему ни о чем - https://postmarkfromfoster.wordpress.com/

Marc Altshuller – General Manager, Business Analytics IBM – содержательный, поэтому твиттер пустой - https://twitter.com/maltshuller

David Katz – Founder and CEO of the Plastic Bank Plastic Bank – борец за все хорошее (точнее против пластика в океане)

Jessica Pointing – Quantum Computing Researcher at MIT and Harvard, Founder of Optimize Guide - Квантовые вычисления из Нигерии - http://www.jessicapointing.com/#projects

Все.

Итак подытожим, скажу честно список не впечатляет. Походу это просто “бизнес” прикрытие.

Полистав же “потоки сознания” спикеров пришел еще к выводу, что поняв, что без перехода к конкретному фашизму в применениях этого самого ИИ к любым социальным процессам не обойтись те, кто стоит за этими “CEO” с “блокчейн предпринимательницами”, решили пока просто окучивать третий мир относительно примитивным “экономиксом”, ну и набивать карманы “бигдатой”.

Потому что впарить то, что они называют “ИИ”, даже второму миру очень сложно – нормальные люди моментально видят, что практического применения даже этой, весьма слабой реализации, без разрушения сложившихся “экономических” отношений, ну и классической экономики, как таковой, нет. Поэтому не торопятся хотят еще пожить по человечески.

Ну ладно это все была лирика. А теперь физика.

Осенью, после сбора информации о твитторе, выявившего фуфловость этой сети, решил чуть посмотреть на инстаграмм и не знаю зачем, но натравил скрипт на аккаунт Рамзана Кадырова, который как известно сейчас америкосы подло удалили.

В итоге у меня осталась текстовая копия его сообщений за несколько лет:

Скормил сегодня их этому IBM овскому “искусственном интеллекту” – Ватсону.

Ватсон позиционируется, как универсальный “когнитивный”(?) инструмент т.е. типа реально будет подсказывать, что делать в штатных и нештатных ситуациях монтажникам, инженерам, ну и выше самим бизнюкам,

момент с формализацией входящих потоков он конечно важный и как раз сейчас по сравнению с 70 ыми решен за счет в том числе роста производительности техники для звука и видео, но все таки фишка в “когнитивности”, проверить ее с лету сложно.



Попробовал сам момент с “формализацией”, модель русского у них пока так себе:

Вот что получилось:

Это только “ключевые слова” и “обьекты” – видно, что даже склонять не умеет (хотя может надо с настройками поработать или сеть потренировать), на английском, арабском(использовали для араб.весны?) ватсон склонять умеет, также умеет читать тексты, выделять людей, объекты, логические связки, оценивать эмоциональную окраску оценки в т.ч. относительно заданного объекта. т.е. можно задать ключевой объект и получить, что тот или иной человек про него думает… точнее говорил. Есть редактор моделей, выявленные объекты линкуются к dbpedia.org, интересно вобщем.

Вот как вся айбиэмовская консоль выглядит, есть распознавание картинок и звуков:

Можете с гугловской сравнить.

Уверен, все сообщения в российских соц сетях обрабатываются подобной машинкой. Так эти “медиаметрики” и прочие хрени создают иллюзию у покупателей отчетов у них. Кстати к нооскопу, точнее СОРМ3, отечественный вариант этого watson”а прикрутят моментом :))

Вон по поводу оного пишут, что уже все готово:

https://vasexperts.ru/blog/sorm-3-sbor-i-nakoplenie-informacii/

Рассмотрим основные категории снимаемой и хранимой информации:

Информацию о подключении/отключении абонента к сети передачи данных (ААА)

Содержит сведения полученные с сервера авторизации (ААА) о том, когда абонент подключился и когда отключился от интернета, под каким логином и паролем вошел в сеть, а также IP-адрес и порт NAS-сервера, объем переданных и полученных данных. Эта информация интересна только с точки зрения получения сведений об учетной записи абонента и способе авторизации в сети.

Общая информацию для всех записей об использовании абонентами услуг связи и ресурсов сети передачи данных

Фундаментальная информация об интернет-сессии: кто оператор связи, начало и конец соединения, IP-адрес клиента и сервера, протокол соединения, а также идентификатор абонента. Идентификатор абонента содержит группу параметров, которые позволяют точно идентифицировать конкретного человека в сети оператора связи.

Информация о HTTP-соединениях с информационными ресурсами сети передачи данных (посещение Интернет-страниц)

Информация о посещаемых абонентам web-страницах, содержащая URL (адрес, наименование информационного ресурса), тип запроса (getpost), объем принятых и переданных данных. Данные сведения позволяют правоохранительным органам отследить ресурсы, которые посещает объект под наблюдением, и принять меры, если он зашел на контролируемый ресурс (например, сайты фондовых рынков при пресечении экономических преступлений).

Информация о соединениях передачи почтовых e-mail сообщений

Полная информация о почтовом сообщении, кроме его содержимого: кто и кому отправил письмо, адрес для ответа, тема письма, размер самого письма и вложений (если они есть), протокол отправки и сервер, который ее выполняет (в том числе и почтовый web-сервер).

Информация о соединениях передачи электронных сообщений между пользователями

К таким сообщениям относятся:

служебные сообщения,

мгновенные сообщения (ICQ, MailRu Agent, Jabber, QIP, Yahoo Messenger, Google Talk, AirWay Chat, IRC),

короткие сообщения,

мультимедийных сообщениях.

Также сообщения, передаваемы с помощью сервисов социальных сетей, передаваемые посредством сети передачи данных («В контакте», «Одноклассники», «Мой Мир» и т.п.).

Система сохраняет данные учетной записи, общедоступное имя отправителя, идентификатор отправителя, список получателей и их идентификаторы, размер сессии, протокол отправки, информация о передаче файловых данных. С помощью этих сведений правоохранительные органы не узнают содержимого переписки, но получат информацию о том, кто, с кем и как долго общался. Получение и накопление таких сведений возможно при использовании открытых протоколов, таких как HTTP.

Информация о соединениях терминального доступа к оборудованию для удаленного управления

Информация, представляющая интерес для организации сетевой безопасности, и защиты от несанкционированного доступа к сетевому оборудованию. Содержит сведения о фактах удаленного доступа к оборудованию по закрытым и открытым протоколам, объемы переданных и принятых данных.

Информация о соединениях голосовой связи посредством сети передачи данных

Полные сведения о звонках абонента без самого содержимого разговора: кто и с кем общался, как долго длился разговор, какой объем данных белы передан, технический маршрут передачи данных во время соединения. Данные сведения также полезны для организации наблюдения за абонентом с целью выяснения его преступных связей.

Информация о соединениях передачи файловых данных

Если абонент через интернет обменивается файлами, передает их напрямую другому пользователю, загружает на сервер файлового обмена, скачивает что-то к себе на компьютер, то система сохранит название сервера, имя пользователя, его учетную запись и пароль, объемы переданных и полученных данных.

Информация о трансляции сетевых адресов пользователей

Сведения о NAT-трансляциях, включающие в себя дату и время, тип записи, внутренний и внешний сетевые адрес и порты, сетевой адрес назначения и порт, тип трансляции сетевых адресов.

Информации о совершенных платежах

Сведения о финансовых операциях с лицевым счетом абонента, в частности совершенных пользователями платежах: пополнение баланса (банковский перевод, карта экспресс-оплаты, платежный терминал, центр обслуживания клиентов, перевод со счета другого абонента), перевода средств со счета абонента на банковскую карту или счет в банке.

Информация об изменении местоположения абонента

С помощью этих данных правоохранительные органы могут вести слежку за абонентом по его идентификатору, так как получают сведения о местоположении для услуг телефонной связи в сетях подвижной радиосвязи (код зоны, номер сектора базовой станции, компенсацию задержки прохождения сигнала от мобильной станции), о местоположении для услуг передачи данных в сети подвижной связи ( код зоны/контроллера доступа, номер сектора базовой станции, либо MAC-адрес сетевого оборудования базовой станции и идентификатор сектора; информацию о широте/долготе местоположения абонента с указанием типа проекции координат).

Все перечисленные сведения несут информационный характер, не раскрывая содержимого. По ним можно определить профиль абонента и используемые им услуги, а также вести статистику действий абонента в сети передачи данных.

С более подробной информацией о требованиях к составу накапливаемой СОРМ информации можно ознакомится в приложениях к Частным техническим требованиям региональных УФСБ РФ к Постановлению Правительства Российской Федерации от 27 августа 2005г № 538. Постановление четко не регламентирует необходимость накапливания информации, передаваемой по шифрованным протоколам HTTPS, поэтому многие производители оборудования СОРМ работают только с HTTP трафиком. Но так как объем HTTPS в общей доле передаваемых данных неуклонно растет, имеет смысл уже сейчас, покупая систему СОРМ-3, позаботиться об поддержке этих протоколов, что реализовано в ИС СОРМ-3 от «VAS Experts».

Добро пожаловать в дивный новый мир, бгг, я лично не против пускай читают

Забавно смотреть, как люди трясутся над своими “персональными данными” , “приватной” жизнью и прочим – всего этого уже давно нет, для себя также давно ответил на этот вопрос – можно не париться – другое дело это “уровни” доступа, одно дело когда в “народных” данных копаются уполномоченные профессионалы ради решения гос.задач и совсем другое, если туда лезет какой нибудь бизнюк вроде “греф””а.

В принципе также знал, что все эти “анализаторы текстов” и “смыслов” вроде описанного выше watson”а есть, поэтому отчасти и стиль такой – боюсь чубайса – реально опасный еще кто нибудь капнет по результатам “мониторинга”, но честно говоря думал, что только для профи доступно, а тут получается на коленке можно собрать систему, например для выявления всех пропагандистов зеленой энергетики, вместе с их спонсорами, в автоматическом режиме.

Что же тогда есть у тех, кто это не на коленке делает? Да еще и может подкрепить результаты аналитики “6 ым флотом” с “секретными тюрьмами” ?

Западоиды вместе с транснациками подобные системы первыми начали строить, а сейчас китайцы еще круче заваренную внедряют (там генетика есть + “стена”), так что может быть нам действительно хорошо бы с нооскопом поторопиться, уверен все технологии у тех же рекламщиков или телеком операторов есть, главное у Ланита ничего не заказывать если результат нужен, а не процесс :))

Мировая гонка за ментальный контроль над своим/чужим населением с помощью подобных историй, идет сейчас похлеще, чем в свое время с ядерным оружием и надо как то этих уродцев на повороте как то оригинально обойти, пускай как и ядерное будет, но применять только в случае мобилизации.

Альтернативный вариант – это окуклиться и в так называемой “мировой экономике” со всей этой байдой не участвовать, соответственно и к себе не пущать, что может быть в принципе тоже хорошим вариантом….если конечно дадут, предыдущий раз, когда америкосы начали “все обсчитывать”, все быстро закончилось выгодной только им 2 мировой.