Роман Смирнов. Не топливная составляющая

На фоне муссирования разговоров про “цену на электроэнергию” – принятие программ по ДПМ, “комучета” и прч, руки изложу некоторые соображения по текущему моменту:

Вот нашел старую картинку, как примерно все сейчас устроено – серенькое это старые совковые элементы.

Не то чтобы грохнули разработку и производство оборудования, науку и кадры, но серьезно придушили. Очень много отдали иностранцам.

Сейчас вместо системного подхода в этой сфере (минпромторг мог бы?) двигают какую то чушь вроде “энерджинэт”, то с чем раньше справлялась одна редакция “техники молодежи” или региональные областные техн.вузы.

Например в смежной теме - “умные города” – собственно чибису на днях в Бурятии показали, что даже одна ГБУшка может справиться, без французов … ладно это отдельная история.

Общее разумное целеполагание попытались заменить “инвесторами”, но не до конца, большие блоки со схемы разбили на сотни, а то и тысячи маленьких. Вырвали и благополучно завалили контур с теплом.

Только начал смотреть, но уже понятно, что в “дОбыче” нарастает вопрос конкуренции по экспорту ресурсов (из последнего про уголек - https://aftershock.news/?q=node/724577 )

На этом фоне потребители расслаиваются и некоторые вполне логично наглеют увеличивая общую энтропию.

В стройках тоже хаос – завышение цен, проблемы с проектированием и прч. Везде лишний менеджмент, по сравнению с советами или западными системами, толпы прилипал. Ошибки в стратегических вещах – порой “виртуальный кабель в Кронштадт” может нанести меньше ущерба, чем лишняя генерация не там где надо.

Вместо экономических, а иногда даже физических смыслов, наплодили бессмысленные “юридические и финансовые” конструкции. Неудивительно, что фактическая эффективность всего этого болота падает с каждым годом, тут реально сейчас авгиевы конюшни. На искусственно высокую маржинальность некоторых участков, понятно дело, как пчелы на мед, слетелись своебразные персонажи….

Кто все это сделал? Рептиолоиды? Один АБЧ? – много чести честно говоря. Нет, сами же порой еще “советские” бонзы с удовольствием участвовали и участвуют во всей этой веселухе.

Кто будет исправлять и как? Посмотрим, хоть время еще есть, но там уже слишком много частной собственности и опять же высокой маржи, чтобы безболезненно “Российскую энергетическую трансформацию” пройти.

По поводу исправления – вот этот цикл например – “угольщики” – “льгота в ржд” ( 500 ярдов ) или собственники кабельщиков или производителей счетчиков он влияет прямо и косвенно более чем конкретно и везде частные собственники и посредники/

Даже при попытках реформы, как недавно Платошкин про Чили рассказывал – водители грузовиков(они частные) отказались во время голода развозить присланную советами из польши картошку, когда начали развозить военные – владельцы магазинов отказались ее продавать )).



Так и здесь из-за реально прошедшей приватизации, даже в формально пока еще госкомпаниях (вся суть в многих вынесена в подрядчиков) может получиться пускай не в открытую – все таки у нас шуток не любят, а в виде разного рода саботажа. Иногда и “научные институты” вроде той же метрологии или структуры вроде ростехнадзора оказались по сути приватизированы.







Что с этим делать честно говоря не очень понятно – кроме идей о максимальной прозрачности, автоматизации и “блокчейнизации” нет.

Причем без участия заказчика – потому что там везде люди не лыком “шыты” и моментально замыливают суть – старые бумажки подаются с свежей ЭЦП. Отчетные формы специально усложняются до состояния несдаваемости и прч., прч. прч.

Например помимо перекидывания “перекрестки”, тут недавно в очередной раз поднялась чуть более специфичная тема с с лицензированием “энергосбытов”, которую все откладывали, а зря, при том, что до сих пор не могут наладить даже раскрытие информации у тех, кого условно “лицензия” есть – специально сегодня утром прошелся по реестру совета рынка ( https://www.np-sr.ru/…/energycustome…/energymarket/index.htm ) очень много конкретно кладут болт на ПП о раскрытии информации ( http://base.garant.ru/186671/ ) – нет не то что бухбалансов, но и данных по полезному отпуску… все как было пять лет назад так и осталось. Хотя если эту форму сделать универсальной и подготовленной к машинной обратке можно будет двумя щелчками мыши подсветить весь этот мутные бизнесок.



Как будут ловить прокладки, которыми все ГП и некоторые крупные потребители облеплены тем более не очень понятно. По банковским платежкам? Контроля ОКВЭДа то тоже нет…

А ведь эти “энергосбыты” (не гарант. поставщики, это отдельный разговор) должны были стать по АБЧ драйвером энергоэффективности малого и среднего бизнеса – люди работают на земле непосредственно с потребителями, могли бы не просто впаривать оным системы учета ээ сделанные по технологии из 90ых годов прошлого столетия или “энергоаудит” (который чаще всего без выезда проводится бгг) с мертвым энергосервисом, а действительно заниматься в том числе новыми интересными техническими или даже бизнесовым решениями. Но… нет. Пока решили просто тупо залить деньгами по ДПМ, нацпрограммам в “науку” и прч, чтобы подавились гады – посмотрим насколько оно эффективным окажется. Еще одна важная тема – это конечно “топливная составляющая”, просматривая данные ООНовской статистики по межд.торговле (кривые но какие есть – наши вобще секретить все стали особенно по природным ресурсам) наткнулся на интересную инфографику:

Отсюдова - https://resourcetrade.earth/data?year=2017&exporter=643&units=value

Последнее время начало звучать рефреном, что мы никому в экономическом смысле не нужны, как обычно рашка говняшка скоро загнется, но если только одни коммоды посмотреть сразу возникнет когнитивный диссонанс.



Сотни миллиардов резанной торгового профицита на оных в год, при достаточно скромно живущем населении, как ни крути какой то собственной экономике (не хуже многих!) и абсолютном отсутствии трендов к снижению этого профицита не смотря на всю болтовню про “мировую энергетическую трансформацию”, да даже если оная пройдет (только рад за “партнеров” буду), в клиентах остается еще третий мир, к тому же и первый местами не дурак затраты снизить, ну и структура по экспорту у нас не совсем энергетическая.



Короче, эта картинка наводит на мысли, что если специально травить дустом нас не будут, то как нибудь конечно страна вырулит. Главное, чтобы целиком на самоокупаемость с подножным кормом не перевели и собственно государственный аппарат не приватизировали.



Ну а по топливной составляющей и разговорам, что у нас слишком “дешевая энергия” – глядя на эту картинку можно предположить, что основная задняя мысль этих высказываний – наступает момент о котором давно говорю – внутреннему контуру экономики (а для начала населению) придется скоро соревноваться с глобальным за собственные же природные ресурсы.

На первый взгляд позитивные новости вроде организации ЭТП у нас

Итак, с сентября прошлого года “Газпром” продает в Европу часть газа по новому каналу: через собственную электронную торговую платформу (ЭТП). Строго говоря, первые торги, называвшиеся газовыми аукционами, прошли несколько ранее, но максимально стандартизированный вариант в виде ЭТП заработал именно с сентября.

https://ria.ru/20190129/1550029934.html говорят, что в принципе все идет по плану – это именно первые маленькие шажки конкуренции за ресурсы. Целевая модель – единая экономика, чтобы калужский фольксваген соревновался с своим аналогом в мексике или китае. Как в ней себя будут чувствовать практически неолитические реликты вроде ашуркова или “энергетические” частники это отдельный вопрос.

P.S.

По поводу скрытия статистики прикол – в курсе, что по данным Минэнерго у нас природный газ не добывают с марта 2016 :))

https://minenergo.gov.ru/activity/statistic

( необходимо выбрать “природный газ” в списке )

Источник: https://romansmirnov.org/151