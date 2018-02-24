Роман Смирнов. Кристаллизация

На днях будет так называемой “хакатон” – совместного проекта USAID и ВШЭ, где всем желающим будет предложена база данных имущества более 50 тысяч РОССИЙСКИХ чиновников (https://romansmirnov.org/22). Официально задекларированного конечно. Грантоеды и работающие за “флажок и значок” борцы за все хорошее перевели в машиночитаемый вид декларации и сейчас думают, что с этим делать.



Что хочу сказать.



В принципе попытки даже не тупо составить очередной список “шиндлера”, а более серьезно “классифицировать” достаточно малочисленную российскую элиту, ее проанализировать, идут с давних времен. Самый свежий тот же замполит – четыре тысячи досье. Есть еще куча специализированных легальных отраслевых БД, что уж говорить о продающихcя за три копейки нелегальных. Т.е. при желании всю картинку, до достаточно высокого уровня детализации, восстановить очень просто. Вопрос только в размере бюджета и мотивации – квалификации команды.





Более того, можно строить реальную социологию, чуть ли не в режиме реального времени – у нас с рынка ушел(ли) сайт job.ru, superjob и сейчас все консолидировано у headhunter. Как они пишут – 20 миллионов резюме, 486 тысяч вакансий. Сайт сейчас предоставляет API – можно дособрать всю содержательную картинку, дополнив контур фокусом.



Также есть официальный росреестр… можно алгоритмизировать минимизацию затрат на создание картинки по собственности. Короче говоря – уверен, что у всех кому надо что называется по “работе”, а не из праздного интереса, есть относительно полная и достоверная информация.



Более того – серьезные группировки ведут и запрещенное наружное наблюдение за топами “конкурентов”…. внедряют своих людей, в структуры и прч. прч. Собственно так было всегда.



Но о чем на самом деле обозначенный в заголовке проект, эта попытка играть в эти опасные игры профанами? Если оставить за скобками “USAID”, цели которого ясны и понятны, то на мой взгляд, интерес обычных участников подогревается прежде всего ощущением кристаллизации сословной структуры современного Российского общества, возникающим при мало мальском анализе подобных данных.



Тут на днях домучил книгу Хазина-Щеглова – “Лестница в небо”, отражающую скорее психотип авторов, чем реальность, но все же, в виду простоты изложения, думаю достаточно полезную “начинающим”. К тому же авторы не совсем теоретики – тот же Хазин работал в АП. Так вот чего не хватает подобным книгам – это как раз реальной картинки, которую можно получить только исходя из описанных выше систем. Не буду углубляться в детали, попробую посмотреть, что будет дальше после “хакатонов”.



Во первых, подобными “вещами” обычно занимаются, как ни странно, люди как раз не обладающими никакими ресурсами – потому, что при наличии оных обычно концентрируются на их освоении или защите (некогда х.маятся) – широкое поле редко кого интересует.



Во вторых, этим интересуется “молодеж”, без жизненного опыта и наивной верой в “теорию” или сектантским вождям не важно какого типа, эксплуатирующим обычно самые низменные инстинкты (навальный или вот например сейчас новая звезда, бгг – “лесли”, заходящая узким фронтом через социальные дырки).



Соответственно самое веселое начнется, когда уйдет поколение реально наработавшее текущее свое положение, оставив ресурсы, очевидно не имевшим практики отцов “потомкам” + подрастет свежее голодное и многочисленное поколение, которому (его лидерам) будет достаточно нескольких минут просмотра “табличек”, чтобы понять свои перспективы без изменения Системы или дорожек, через “генеральских дочек”.



Без применения жестких социальных техник вроде преднамеренной деградацией сознания масс или тотального контроля – лыжня явно разьедется.



Особенно, если ситуацию будут подогревать еще и снаружи или возникнут какие то дополнительные внутренние факторы, вроде “структурных кризисов”.



Кстати это не только Российская проблема.



Например Кси прекрасно понимает что к чему – поэтому в Китае заранее занимаются с этой темой сразу с нескольких направлений



1) меняют социальные механизмы

2) борятся с бедностью

3) тотальный информационный контроль



Также в мире есть попытки по уходу из “денежной” схемы в принципе – попробую отдельную заметку накатать.



У нас помимо “лидеров России”, сейчас пытаются просто раздавать деньги – вот на днях обьявили о президентских грантах.



Слежу за реально полезным проектом “угонам.нет” – автор повесил у себя в ФБ обьявление с поиском тех, кто поделится опытом. В течении часа на него вышли персонажи, которые предлагают получение гранта за 140 тысяч авансом и 10% отката потом. Бгг.





Не вдавался в детали может быть это на самом деле просто “помощь в оформлении” документов, но при желании подобных персонажей можно легко найти около любого фонда раздающего деньги

от Сколково, до РВК шных… и там дают “гарантию”.



Ладно отвлекся. Так вот к чему приведет “компьютеризация” (точнее повышение управляемости) социально-политических тем и сознания их потребителей – прежде всего к попыткам играть не по правилам, со всеми вытекающими



Если же сделают упор на деградацию ширнармасс, возврату к более стабильной, но и более примитивной средневековой “клановой” системе – возрастет число “сект” и легче будет влиять снаружи т.е. для того, чтобы сохранить контур придется вдобавок еще и “железный занавес” опять опустить.



Вобщем “капитализм” с его мега расслоением, сам по себе крайне не устойчив и кто первый найдет самый дешевый способ балансировки (в ЕС например хоть и выглядит прикольно, но достатчно дорого обходится, США со своим веллфером не очень то справляются), тот и будет наиболее конкурентным, как Система.



Пока конечно лидером в этой теме выглядит Китай, с его смелыми проектами по генотипированию с очевидным скорым переходом в социалку (будут выявлять одаренных на генном уровне и по примеру Сингапура заниматься евгеникой – ужас), отказу от “гугла”, социальным скорингом и прч… но и “глобальный контур”, за счет своего особого статуса и подсоса ресурсов из многомиллиардного третьего-второго мира, тоже силен…

Интересный социальный эксперимент американцы проводят и на Украине, так как кураторы Российского USAID проекта те же самые, что и у соседей, но они там имеют гораздо более широкие полномочия, то мы можем заранее ознакомиться с потенциальной конечной установкой у нас (если все пойдет по плану, в чем я сомневаюсь).

Честно говоря не погружался – но судя по новостям – тамошние антикоррупционные “мальчики и девочки” вместе со своими виртуальными “хакатонами” и заранее составленными “списьками”, уперлись в клановое средневековье[или кое что по серьезнее, бгг] и не могут с ним ничего сделать (команды нет?) , а может просто свою роль свистка для выпуска пара-отвлечения внимания выполняют… пока реальные хозяева делят реальные активы, бгг.

Это важно

С удивлением узнал, что штат еврорейха всего 25 тысяч человек, средний менеджер (уровень AD11) получает около 8 миллионов рублей в год, а зарплата верховного еврокомиссара в два раза больше зарплаты президента франции и в четыре раза больше зарплаты премеьер министра испании. Безусловно эти 25 тысяч словно крыша римского портика опираются на региональные бюрократические аппараты, но все равно сравните с нашими миллионами казенных людей и их крышкой федералами – наша система явно устойчивей. Еще раз приведу картинку, которуюрисовал:

плюс Вам результаты переписи минфином – 700 тысяч!!! только федеральных чиновников, без всяких фгупов, гбу и прч.

На сайте минфина уже снесли, хорошо успел на форум скопировать https://gosplan.club/f/showthread.php?3-%D0%92%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F&p=61&viewfull=1#post61

А вот текст про ЕС:

Дальше там чел пишет, что они свою малочисленность поэтому и компенсируют “сверхдетализированными” директивами вроде знаменитой – где устанавливают требования к длине и форме огурцов, бгг.

Шутки, шутками, но удивительно, как они при этом умудряются держать такое количество племен в достаточно жесткой узде еще и пытаются шевелить щупальцами в наших подбрюшьях.

Правда взбрыкиваний все больше и больше, да и внутреннее разложение конкурента-партнера – США тоже ведет к рассинхронизации. Достаточно посмотреть на поведение троянского коня “польши”, тот же самый брекзит.

Сейчас разворачивается интрига вокруг мартовских выборов в Италии – “Берлускоин” возвращается, http://ru.euronews.com/2018/01/26/angele-ne-do-shutok-silvio-vozvrashaetsya-zaochny-karlec . Его партия “Вперед Италия” - http://www.forza-italia.it/

Германию трясет будь здоров.

На руку ли России если пройдет “парад суверенитетов”? Не уверен. Потому что конечно никто в реальности такого “парада” (местами продолжающегося до сих пор), как у нас в 90ых не допустит и все эти “карлики” будут сожраны транснациками или “американцами” в два счета. ЕСовская бюрократия быстро перебежит под крыло оных (уже кстати местами переползает – даже по энергетике смотрю).

Хоть в начале и будет весело, но в итоге получим очередного “монстра” к западу от своих границ.

Тем более, сейчас сложно рассчитывать на реальную независимость - “публичные” политики, в силу отсутствия реальных собственных ресурсов, кроме лайков в фейсбуке и ретвитов, уже давно превратились в артистов, которым иногда позволяют порезвиться, но в итоге все заканчивается вот такими историями:

https://www.rbc.ru/politics/26/10/2012/5703fe9e9a7947fcbd441dd9 - Берлускоин – 4 года тюрьмы

http://www.rosbalt.ru/world/2017/11/14/1660583.html- 3 года подруге президента, и импичмент президенту Южной Кореи

https://www.gazeta.ru/politics/2017/07/13_a_10784570.shtml - суд приговорил президента Бразилии да Силву к 9 годам тюрьмы и конфискации имущества

https://lenta.ru/news/2017/11/15/mugabe_arrested/ - арест президента Зимбабве ( вобще очень интересная “страна” – смотрите, как выглядит будущее планеты:

Китайские оборонные предприятия пополам с зимбабвийскими оборонными предприятиями, ну и немного транснациков :))

Вобщем список можно продолжать долго. Про лидеров стран вроде Ливии, Сирии, Ирака, Сербии и прч думаю и напоминать не стоит.

Поэтому верится с трудом в возможность существования на планете обьективно независимых государств размером меньше 50 миллионов человек и не обладающих каким либо уникальным свойством, независимым аппаратом. У нас он хоть и огромный (см. выше), но из-за 90ых все еще местами очень рыхлый… есть чем заняться. Впрочем похоже и занимаются достаточно посмотреть на историю “улюкаева”.

Возвращаясь к теме, на мой взгляд уж лучше разговаривать с дурным, но относительно предсказуемым и пока еще суверенным ЕС, чем с очередными прокси марионетками “сиящего града”, которых оному не жалко (смотрите что они с мозгами бедных норвегов или шведов делают, причем ради чего?). Еще будем реалистами – Россия, не СССР и в отсутствии новой идеологии планетарного уровня сейчас вряд ли сможет быстро воспользоваться плодами парада “суверенитетов”, если таковой состоится.

Но если внутри самого ЕС, к его же несчастью, возьмет верх условно “атлантическая” партия, то тогда да конечно без вариантов – все развалится и без нас.

Короче, интересно девки пляшут, неопределенности наслаиваются почти как во время перед первой мировой.

Читатели правильный вопрос задают, а что там в евразийской экономической комиссии

посмотрел http://www.eurasiancommission.org/ru/Documents/2597_Цифры%20и%20факты_17.pdf

25 департаментов – несколько тысяч человек точно есть

Источник: https://romansmirnov.org/32

https://romansmirnov.org/22